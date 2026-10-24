Ουκρανία: 3 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Ντνιπροπετρόφσκ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα 11χρονο κορίτσι, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκε πυρκαγιά στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας.

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε ένα κατάστημα και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές – Άτυπο γκάλοπ για τον Νετανιάχου η κινητοποίηση

«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους παρά τις απαγορεύσεις – Άγρια επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις (Video)

Πεδίο μάχης τα Τίρανα: Πλαστικές σφαίρες από την αστυνομία – Δυο διαδηλωτές στο νοσοκομείο