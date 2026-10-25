Ξεχειλίζει η οργή στη Γαλλία: 1.000 προσαγωγές στα επεισόδια μετά το τέλος της ειρηνικής διαδήλωσης – Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άνθρωποι

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Επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ολοκλήρωση της ειρηνικής διαδήλωσης του Σαββάτου, με ομάδες ατόμων να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν την προσαγωγή ή σύλληψη περίπου 1.000 ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα και τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, χαρακτήρισε την επιχείρηση διαχείρισης των κινητοποιήσεων επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Μετά το τέλος της διαδήλωσης ομάδες ατόμων παρέμειναν στο σημείο και κινήθηκαν προς τον αστυνομικό φραγμό, πετώντας αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

NEW: Fireworks explode and tear gas fills the streets of Paris as protesters clash with heavily equipped riot police.



Officers charge into crowds and make arrests as a largely peaceful march of 110,000 people turns violent.



Nearly 1,000 people were arrested Saturday nationwide… pic.twitter.com/MeHHsGrlPT — Fox News (@FoxNews) October 24, 2026

Τα επεισόδια διήρκεσαν περίπου 45 λεπτά, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική. Σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, ομάδα μαυροντυμένων ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος και αποκόλλησε μαρμάρινα κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια πέταξε προς τους αστυνομικούς και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν σταδιακά να μετακινήσουν τον φραγμό προς την περιοχή Πορτ ντε Βανσέν, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

«Οι πορείες εξελίχθηκαν καλά»

«Οι πορείες εξελίχθηκαν καλά», σχολίασε αργά το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοινώνοντας τις εκατοντάδες προσαγωγές, παρά τα επεισόδια μετά την ολοκλήρωση της πορείας.

Ο αριθμός των διαδηλωτών δεν αυξήθηκε. Συνολικά, το συνδικάτο CGT κατέγραψε 800.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, όσους δηλαδή και μια εβδομάδα νωρίτερα. Από την πλευρά της ωστόσο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μικρότερο αριθμό διαδηλωτών, 410.000 από 550.000 το περασμένο Σάββατο.

Στις διάφορες πόλεις όπου οι διαδηλώσεις είχαν επιτραπεί, οι πορείες πραγματοποιήθηκαν τις περισσότερες φορές σε κλίμα ηρεμίας. Πολλά καταστήματα είχαν οχυρωθεί για να αποφύγουν τυχόν επιδρομές.

WATCH: Large crowds marched through Paris today in a second national day of protests against the rising cost of living, as authorities deployed heavy security following last weekend’s riots.



The police prefecture put turnout in Paris at about 110,000, while the CGT union… — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι προς το τέλος της πορείας στην πρωτεύουσα, περίπου 500 «ταραχοποιοί» επιτέθηκαν στις δυνάμεις της τάξης. Αργά το βράδυ, η ομάδα αυτή είχε διαλυθεί πλήρως. «Ένα ελικόπτερο της χωροφυλακής συμμετέχει για να υποστηρίξει τις δυνάμεις στο έδαφος και να εντοπίσει τυχόν εναπομείνασες ομάδες ταραχοποιών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων, απαντώντας στα αντικείμενα που εκτόξευαν εναντίον των δυνάμεών της οι συγκεντρωμένοι.

Όλοι στους δρόμους

Νωρίτερα ωστόσο στην πρωτεύουσα 110.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές (250.000 σύμφωνα με το συνδικάτο CGT), συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδήλωση στην οποία πήραν μέρος πολλά διαφορετικά κινήματα: μαθητές λυκείου, φοιτητές, συνδικάτα, τα «κίτρινα γιλέκα» και κόμματα της αριστεράς.

Στη Μασσαλία, τη Ρεν και τη Λιλ, διαδηλωτές με κάποιες φορές πολύ διαφορετικά αιτήματα, επέμεναν ότι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν.

Στη Ρεν, η 23χρονη Έμμα είπε ότι είναι «οργισμένη» μια «όλα αυτά που συμβαίνουν», καταγγέλλοντας τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων και «την καταστολή των μαθητών λυκείου».

«Ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο καιρός θα με εμποδίσουν να διαδηλώσω», είπε εξάλλου η 47χρονη Ντελφίν από τη Λιλ.

Λόγω του φόβου επεισοδίων, οι αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις ή είχαν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, αποφάσεις που χαρακτηρίστηκαν «αυταρχική στροφή» από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Αν και γενικά η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, ορισμένα σποραδικά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λυών (όπου απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις) και στη Νάντ. Ορισμένες ομάδες αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και «επιχείρησαν να βιαιοπραγήσουν, κυρίως εναντίον των δυνάμεων της τάξης», είπε ο υπουργός Εσωτερικών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο Κλερμόν-Φεράν και την Τουλούζη και ένας νεαρός τραυματίστηκε στο μάτι στο Πουατιέ, πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές.

Πάντως «χάρη στην παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης, πολλές λεηλασίες αποφεύχθηκαν» και δεν υπήρξαν επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, όπως σε δημαρχεία ή αστυνομικά τμήματα, πρόσθεσε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για «κάποιες λεηλασίες» σε περιορισμένο αριθμό εμπορικών καταστημάτων, σε ορισμένες πόλεις.

Τα συνδικάτα είχαν οργανώσει τις δικές τους υπηρεσίες ασφαλείας για να περιφρουρήσουν τις διαδηλώσεις και να κρατήσουν μακριά από τον όγκο των διαδηλωτών τους ταραξίες.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που φαίνεται ότι θα περάσει στον δεύτερο γύρο μαζί με το φαβορί, την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, προειδοποίησε τον πρόεδρο Μακρόν. «Είναι καιρός να υποχωρήσει», είπε ο Μελανσόν, επικεφαλής της διαδήλωσης στο Παρίσι, διαφορετικά «θα καταλάβει ότι αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα» και «αυτό που τους πονάει είναι μια γενική απεργία».

Στην Ορλεάνη, όπου διεξάγεται το διήμερο συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, περίπου 13.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά καταγγέλλοντας την ακροδεξιά, την οποία ορισμένοι συνέδεσαν με την τρομοκρατική επίθεση στην Τραπ, την Παρασκευή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε για πρώτη φορά χθες τους εκπροσώπους των λυκείων, η κινητοποίηση των οποίων ήταν ένα από τα «καύσιμα» των διαδηλώσεων. Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου υποσχέθηκε ότι θα ανακοινωθούν «συγκεκριμένες αποφάσεις» τη Δευτέρα.

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