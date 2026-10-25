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25.10.2026 08:26

«Έχουν δικαίωμα στο άσυλο»: Διαδηλώσεις σε αεροδρόμια της Γερμανίας κατά των απελάσεων (Video)

25.10.2026 08:26
diadilwsi

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Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε αεροδρόμια σε όλη τη Γερμανία εναντίον των απελάσεων αιτούντων άσυλο και της κράτησής τους ενόψει των απελάσεων.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της αστυνομίας, στο αεροδρόμιο του Μονάχου, συμμετείχαν στην κινητοποίηση πάνω από 700 άνθρωποι· κοντά σε αυτό της Λειψίας, περίπου 400, σε αυτό της Φραγκφούρτης κάπου 300 και σε αυτό του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου γύρω στους 150. Στα αεροδρόμια της Κολονίας/Βόννης και του Ντίσελντορφ, η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 50 διαδηλωτές.

Ωστόσο η συμμαχία που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις έκανε λόγο για «αρκετές χιλιάδες ανθρώπους» που συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις έπειτα από τις κατά τόπους πρωτοβουλίες.

Η συμμαχία ανέφερε ακόμη πως έγιναν διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, πέρα από αυτές στα αεροδρόμια, ανάμεσά τους στην Μπίλεφελτ και στο Ανόβερο.

Η συμμαχία καταγγέλλει τις απελάσεις μεταναστών οι αιτήσεις των οποίων να τους χορηγηθεί άσυλο απορρίφθηκαν από τις γερμανικές αρχές, τις φυλακίσεις τους ενόψει των απελάσεών τους και την επέκταση των υποδομών για τον σκοπό αυτό.

Η «φριχτή» απόφαση της Μερτς

Ειδικά στη Λειψία, η διαδήλωση αφορούσε τις ειδικές πτήσεις απέλασης μεταναστών στο Αφγανιστάν. Οι Aρχές ανέφεραν πως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν στη χώρα είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα.

«Απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως οι απελάσεις, διότι οι άνθρωποι που ζητούν (διεθνή) προστασία έχουν δικαίωμα στο άσυλο», είπε εκπρόσωπος της συμμαχίας που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις, χαρακτηρίζοντας «φρικτή» την απόφαση της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να καταπατήσει το δικαίωμα αυτό συνεργαζόμενη με τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Τα χρήματα που δαπανώνται για τις απελάσεις και τις υποδομές για αυτές θα όφειλαν να επενδυθούν για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της συμμαχίας.

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