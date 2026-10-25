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25.10.2026 09:06

Σερβία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές – Ο Βούτσιτς απέναντι στον Μποντιρόγκα και τη «Φοιτητικής Λίστα»

25.10.2026 09:06
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Άνοιξαν στις 07:00 η ώρα το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) οι κάλπες στη Σερβία για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Σε 8392 εκλογικά τμήματα καλούνται να ψηφίσουν 6.451.292 πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Τις 250 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο διεκδικούν 18 εκλογικοί συνδυασμοί εκ των οποίων οι εννέα προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Σε 37 χώρες λειτουργούν επίσης 93 εκλογικά τμήματα για 102.147 Σέρβους της διασποράς οι οποίοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ψηφίσουν.

Οι Σέρβοι του Κοσόβου ψηφίζουν σε 60 ειδικά τμήματα σε τέσσερις δήμους της νότιας Σερβίας (Βράνιε, Κουρσούμλια, Ράσκα και Τούτιν). Η κυβέρνηση στην Πρίστινα δεν επέτρεψε να στηθούν κάλπες στο Κόσοβο.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00 το βράδυ, οπότε και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Το εκλογικό σύστημα στη Σερβία είναι αναλογικό με όριο εισόδου 3%, το οποίο δεν ισχύει για τα κόμματα που εκπροσωπούν τις εθνικές μειονότητες.

Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 22:00 η ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Η ψηφοφορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, με το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να αντιμετωπίζει τη δυναμική άνοδο της «Φοιτητικής Λίστας», ενός κινήματος που γεννήθηκε μέσα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων δύο ετών.

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