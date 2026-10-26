search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 15:14
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 14:45

Τεχνητή νοημοσύνη: Το μοντέλο Claude απέκτησε με δική του πρωτοβουλία πρόσβαση στα στοιχεία ψηφοφόρων της πολιτείας Τζόρτζια

26.10.2026 14:45
claude_anthropic_2610_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) Claude της Anthropic απέκτησε με δική του πρωτοβουλία πρόσβαση σε επί πληρωμή ιστότοπο της πολιτείας Τζόρτζια στις ΗΠΑ ο οποίος περιέχει στοιχεία των ψηφοφόρων, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες μετέδωσε χθες Κυριακή ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος εκπρόσωπο της Anthropic, εντείνουν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η AI να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, λίγες ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το μοντέλο Claude, στο πλαίσιο εσωτερικού ερευνητικού έργου στατιστικών ερευνών, απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία καταμέτρησης ψήφων στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια, αλλά επί πληρωμή, και το Claude απέκτησε πρόσβαση σε αυτά παρακάμπτοντας το σύστημα και χωρίς να ζητήσει την άδεια των δημιουργών του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Anthropic, το Claude δεν απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα εγγραφής των ψηφοφόρων ούτε τροποποίησε ή κατέβασε στοιχεία για τις ψήφους.

Οι εταιρείες Anthropic, OpenAI και Google έχουν αναφέρει τον τελευταίο καιρό πολλά περιστατικά κατά τα οποία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενεργήσει χωρίς τον ανθρώπινο έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Πώς οι 6 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν 130 δισ. δολάρια σε μία ημέρα λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Τι είναι η PHP που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό για εκατομμύρια ιστοσελίδες – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη εκτός δικτύου λόγω κενών ασφαλείας – Αγώνας δρόμου για κάλυψη των τρωτών σημείων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fasistas Panopoulos
ADVERTORIAL

«Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη | 4ος Κύκλος παραστάσεων από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

tsarouxa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

xwriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

tsatsoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αντίο Δημήτρη Τσατσούλη…

claude_anthropic_2610_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Το μοντέλο Claude απέκτησε με δική του πρωτοβουλία πρόσβαση στα στοιχεία ψηφοφόρων της πολιτείας Τζόρτζια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 15:14
Fasistas Panopoulos
ADVERTORIAL

«Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη | 4ος Κύκλος παραστάσεων από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

tsarouxa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

xwriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

1 / 3