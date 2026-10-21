Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη εκτός δικτύου λόγω κενών ασφαλείας – Αγώνας δρόμου για κάλυψη των τρωτών σημείων

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Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη και αλλού τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, μετά την αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού, με αποτέλεσμα οι φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο να σπεύσουν να προστατεύσουν τα συστήματά τους.

Οι προγραμματιστές της γλώσσας προγραμματισμού PHP κυκλοφόρησαν την Τετάρτη επείγουσες νέες διορθώσεις,σε ευπάθειες που κρυβόντουσαν σιωπηλά στο λογισμικό τους για χρόνια μέχρι να αποκαλυφθούν χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι όλοι οι χρήστες «ενθαρρύνονται να ενημερώσουν αμέσως».

Καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας προειδοποιούσαν ότι ορισμένοι χάκερ ήδη εκμεταλλεύονταν τα ελαττώματα, κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη ήταν μεταξύ εκείνων που απενεργοποίησαν ιστότοπους ως προφύλαξη.

Επειδή η διόρθωση είναι πλέον δημόσια και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να αντιστρέψουν το σφάλμα με ελάχιστη προσπάθεια, οι ειδικοί δήλωσαν ότι προετοιμάζονταν για ένα κύμα εισβολών, καθώς οι χάκερ έκαναν άλματα για να προλάβουν τις διορθώσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη τροφοδοτούσε έναν «αγώνα εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Costin Raiu στο Reuters, συνιδρυτής της εταιρείας έρευνας και αντιμετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο TLP:Black. Είπε ότι το επόμενο βήμα ήταν η «μαζική παραβίαση κάθε ευάλωτου διακομιστή ιστού στο διαδίκτυο».

Η PHP — μια γλώσσα που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρχικά σήμαινε «Προσωπική Αρχική Σελίδα» — αποτελεί τη βάση για τεράστια τμήματα του δημόσιου ιστού και είναι ενσωματωμένη σε ιστότοπους WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κρίσιμη ευπάθεια έχει δυνητικά τεράστιες αλυσιδωτές συνέπειες.

«Όλοι οι διακομιστές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε έκδοση PHP που κυκλοφόρησε τα τελευταία 20 χρόνια θα είναι ευάλωτοι», δήλωσε η Tiffany Farriss, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Drupal Association. «Αυτό το ζήτημα επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του Διαδικτύου».

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία έχουν προτρέψει τους χρήστες PHP να κάνουν άμεση ενημέρωση ή να απενεργοποιήσουν τους ιστότοπους μέχρι να εφαρμοστούν οι ενημερώσεις κώδικα. Η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας τέθηκε εκτός λειτουργίας, λέγοντας ότι το έπραξε προληπτικά λόγω των τρωτών σημείων. Ο διαχειριστής της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia δήλωσε επίσης ότι είχε απενεργοποιήσει έναν απροσδιόριστο αριθμό συστημάτων μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής ενημέρωση κώδικα.

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