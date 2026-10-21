search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 20:11
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 19:53

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη εκτός δικτύου λόγω κενών ασφαλείας – Αγώνας δρόμου για κάλυψη των τρωτών σημείων

21.10.2026 19:53
HACKERS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη και αλλού τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, μετά την αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού, με αποτέλεσμα οι φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο να σπεύσουν να προστατεύσουν τα συστήματά τους.

Οι προγραμματιστές της γλώσσας προγραμματισμού PHP κυκλοφόρησαν την Τετάρτη επείγουσες νέες διορθώσεις,σε ευπάθειες που κρυβόντουσαν σιωπηλά στο λογισμικό τους για χρόνια μέχρι να αποκαλυφθούν χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι όλοι οι χρήστες «ενθαρρύνονται να ενημερώσουν αμέσως».

Καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας προειδοποιούσαν ότι ορισμένοι χάκερ ήδη εκμεταλλεύονταν τα ελαττώματα, κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη ήταν μεταξύ εκείνων που απενεργοποίησαν ιστότοπους ως προφύλαξη.

Επειδή η διόρθωση είναι πλέον δημόσια και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να αντιστρέψουν το σφάλμα με ελάχιστη προσπάθεια, οι ειδικοί δήλωσαν ότι προετοιμάζονταν για ένα κύμα εισβολών, καθώς οι χάκερ έκαναν άλματα για να προλάβουν τις διορθώσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη τροφοδοτούσε έναν «αγώνα εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Costin Raiu στο Reuters, συνιδρυτής της εταιρείας έρευνας και αντιμετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο TLP:Black. Είπε ότι το επόμενο βήμα ήταν η «μαζική παραβίαση κάθε ευάλωτου διακομιστή ιστού στο διαδίκτυο».

Η PHP — μια γλώσσα που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρχικά σήμαινε «Προσωπική Αρχική Σελίδα» — αποτελεί τη βάση για τεράστια τμήματα του δημόσιου ιστού και είναι ενσωματωμένη σε ιστότοπους WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κρίσιμη ευπάθεια έχει δυνητικά τεράστιες αλυσιδωτές συνέπειες.

«Όλοι οι διακομιστές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε έκδοση PHP που κυκλοφόρησε τα τελευταία 20 χρόνια θα είναι ευάλωτοι», δήλωσε η Tiffany Farriss, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Drupal Association. «Αυτό το ζήτημα επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του Διαδικτύου».

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία έχουν προτρέψει τους χρήστες PHP να κάνουν άμεση ενημέρωση ή να απενεργοποιήσουν τους ιστότοπους μέχρι να εφαρμοστούν οι ενημερώσεις κώδικα. Η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας τέθηκε εκτός λειτουργίας, λέγοντας ότι το έπραξε προληπτικά λόγω των τρωτών σημείων. Ο διαχειριστής της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia δήλωσε επίσης ότι είχε απενεργοποιήσει έναν απροσδιόριστο αριθμό συστημάτων μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής ενημέρωση κώδικα.

Διαβάστε επίσης:

Τι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε ποτέ με ένα chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης – Χρήση της AI με ασφάλεια

Google Cloud: «Σταδιακή αποκατάσταση» του προβλήματος που προκάλεσε black out σε τράπεζες, ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές

Ταξίδι ορόσημο: Το Voyager 1 θα απέχει μία ημέρα φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, το μακρύτερο δρομολόγιο στην ιστορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump marine one xairetismos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

grava
ΕΛΛΑΔΑ

Σε τριήμερη αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων

kolonos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Ο αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν και πυροδότησε τον μηχανισμό, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

HACKERS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη εκτός δικτύου λόγω κενών ασφαλείας – Αγώνας δρόμου για κάλυψη των τρωτών σημείων

sxoleio-gkrava-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Ερωτήματα για το πόρισμα του ΤΕΕ – «Τελικά όλοι το είχαν εκτός από εμένα», λέει ο Χάρης Δούκας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

anastasia-giamali-new
LIFESTYLE

Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες και όλοι με ένα νυφικό»

vaggelis_liolios_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και 4 παράγοντες, ένταλμα και για Μαυραγάνη για στημένα - Μεγάλα χρηματικά ποσά σε σπίτια

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 20:09
trump marine one xairetismos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

grava
ΕΛΛΑΔΑ

Σε τριήμερη αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων

kolonos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Ο αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν και πυροδότησε τον μηχανισμό, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

1 / 3