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21.10.2026 08:32

Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες και όλοι με ένα νυφικό»

21.10.2026 08:32
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Στην κριτική που δέχεται, κατά καιρούς, αναφέρθηκε η Αναστασία Γιάμαλη, επισημαίνοντας ότι έχει κατορθώσει να μην επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα κακόβουλα σχόλια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA μίλησε επίσης για την αγάπη που έχει για τη δουλειά της, εξηγώντας γιατί θεωρεί σημαντικό ένας σύντροφος να κατανοεί τη σχέση της με τη δουλειά της.

Όσο για τον γάμο, αυτός δεν φέρνει την ευτυχία, επισημαίνει, καθώς «αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες και όλοι με ένα νυφικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτό η προσωπική ευτυχία», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Είμαι πολύ καλά στη ζωή μου. Έχω τους ανθρώπους που έχω επιλέξει. Ο χρόνος, ωστόσο, δεν είναι ποτέ αρκετός» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θα θυσίαζε την επαγγελματική της ανέλιξη για τον έρωτα της ζωής της, η Αναστασία Γιάμαλη απαντά:

«Ένας έρωτας που δεν θα καταλάβαινε πόσο σημαντική είναι για μένα η δουλειά μου και πόσο με γεμίζει δεν θα ήταν έρωτας», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι αποφεύγει τις «σχέσεις με ανθρώπους του χώρου».

«Η μεγαλύτερη ανασφάλεια που έχω ξεπεράσει είναι να μη με επηρεάζει τόσο βαθιά η κριτική των άλλων. Είναι δύσκολη η δουλειά μας ως προς αυτό. Με προσγειώνει γρήγορα όμως η σκέψη ότι δεν κάνουμε και χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς» ανέφερε, στη συνέχεια.

«Ξέρω με σχετική σιγουριά ότι όσοι δεν με γνωρίζουν λένε ότι είμαι αυστηρή και κάπως σκληρή. Νομίζω όμως πως εκείνοι που με έχουν γνωρίσει λένε ότι είμαι καλή συνάδελφος και φροντιστικός άνθρωπος» κατέληξε.

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