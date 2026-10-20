Ο πρίγκιπας Χάρι ξεκαθαρίζει ότι θέλει να συμφιλιωθεί με Κάρολο και Ουίλιαμ: «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να διορθώσουν τις σχέσεις τους, εγώ θέλω»

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Για όλους και για όλα μίλησε ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος από τότε που επέστρεψε με την οικογένειά του στη Βρετανία, έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις του.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο περιοδικό GQ, ο δευτερότοκος γιος της πριγκίπισσας Νταϊάνα αναφέρθηκε στην απόφασή του να επιστρέψει στη Βρετανία με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, αλλά και στις σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Prince Harry opens up about his relationship with his father and brother: “With everything else that’s going on in the world, the most important thing is to reconcile.”



Watch the full episode of GQ’s One More Question: https://t.co/uGQKl7vu4F pic.twitter.com/GQlIb3tqdP — GQ Magazine (@GQMagazine) October 20, 2026



Ο 42χρονος δούκας του Σάσεξ μίλησε επίσης για τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε επί δύο δεκαετίες προσπαθώντας να διαχειριστεί το πένθος του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η πατρότητα άλλαξε την αντίληψή του για την οικογένεια.



«Ήθελα να δείξω στα παιδιά μου πού μεγάλωσα»

Ο πρίγκιπας Χάρι μιλώντας για τη μετακόμιση στη Βρετανία, έπειτα από έξι χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξήγησε ότι βασικός παράγοντας στην απόφαση ήταν η επιθυμία του να μεγαλώσουν τα παιδιά του γνωρίζοντας και τη βρετανική κουλτούρα.



Όπως ανέφερε, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ έχουν ήδη ξεκινήσει να φοιτούν σε βρετανικό σχολείο και δείχνουν να απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα. «Το να μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά σε βρετανικό σχολείο σημαίνει πολλά για μένα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ήταν» δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πολύτιμο για τα παιδιά του να αποκτήσουν εμπειρίες από δύο διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.



Ξεκαθάρισε ότι η επιλογή αυτή δεν αποτελεί κριτική στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά συνδέεται με την επιθυμία του να γνωρίσουν τα παιδιά του τη χώρα στην οποία μεγάλωσε ο ίδιος.



Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η απόφαση ελήφθη σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και δεν αποτελούσε αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού.



«Ήθελα να δείξω στα παιδιά μου πού μεγάλωσα και να τους δώσω τη δυνατότητα να ζήσουν κάποιες από τις εμπειρίες που είχα κι εγώ, τις καλές και όχι απαραίτητα τις κακές», σημείωσε.

Prince Harry gives his first major interview since moving back to England and says he wants to reconcile with King Charles and Prince William:



“Some people don’t want it to work out. I want it to work out. With everything else that’s going on in the world, the most important… pic.twitter.com/PFo4JB2mey October 20, 2026









Γιατί έφυγε από τη Βρετανία 6 χρόνια πριν

Αναφερόμενος στους λόγους που οδήγησαν τον ίδιο και τη Μέγκαν να εγκαταλείψουν αρχικά τη Βρετανία, ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι η στάση του απέναντι στις δυσκολίες έχει αλλάξει.





Παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά ορισμένων βρετανικών μέσων ενημέρωσης, εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι οι εντάσεις των προηγούμενων ετών μπορούν να περιοριστούν.



«Έχουν δοθεί ορισμένες μάχες και ήταν αναγκαίο να δοθούν. Ελπίζω, όμως, ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε μια τελεία», ανέφερε.

Prince Harry and the Duchess of Sussex have a “different attitude” about living in England than they once did.



Watch the full episode of One More Question, where Prince Harry gets candid with GQ’s @ZachBaron: https://t.co/VEZgbvZU8e pic.twitter.com/MHB1RIXM13 — GQ Magazine (@GQMagazine) October 20, 2026





Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, διευκρινίζοντας ότι η αισιοδοξία αυτή δεν σημαίνει πως αγνοεί τις δυσκολίες.



«Δεν είμαι αφελής. Υπήρξα αφελής στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παραμένουμε αισιόδοξοι», είπε, τονίζοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξομάλυνση των σχέσεων.

Prince Harry said royal reconciliation was "the most important thing" in an olive branch to King Charles and Prince William. pic.twitter.com/YCfw0Lzc2c October 20, 2026



«Με την ψυχοθεραπεία πένθησα τη μητέρα μου και αποδέχθηκα την απώλειά της»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία 36 ετών.



Ο Χάρι ήταν τότε μόλις 12 ετών και, όπως εξήγησε, χρειάστηκε πολλά χρόνια για να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις που είχε πάνω του η απώλεια.



Ο Χάρι υποστήριξε ότι το πένθος δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος ξεπερνά οριστικά, αλλά μια εμπειρία με την οποία μαθαίνει να ζει. «Για πολλά χρόνια αισθανόμουν ότι αν σταματούσα να πενθώ, θα ήταν σαν να εγκατέλειπα τη μνήμη της μητέρας μου. Αναρωτιόμουν ακόμη αν το να είμαι ευτυχισμένος θα αποτελούσε προδοσία απέναντί της», εξομολογήθηκε.





Όπως είπε, η δυσκολία του να εκφράσει τα συναισθήματά του επηρέασε σημαντικά την προσωπική του ζωή. Επί περίπου δύο δεκαετίες συνήθιζε να απαντά πως είναι καλά, ακόμη και όταν δεν αισθανόταν έτσι.



Η ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής: «Ήταν εκείνη που μου επέτρεψε πραγματικά να πενθήσω και να αποδεχθώ ότι έχασα τη μητέρα μου και ότι έχω δικαίωμα να κλάψω γι’ αυτό», ανέφερε.



Παραδέχθηκε μάλιστα ότι για περίπου 20 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του δεν μπορούσε να κλάψει, παρά τις προσπάθειές του.





Οι τύψεις του για το τελευταίο τηλεφώνημα με τη μητέρα του: «Αν ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά που της μιλούσα, η συζήτησή μας θα ήταν εντελώς διαφορετική»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δούκας του Σάσεξ στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχε με τη μητέρα του, λίγο πριν από τον θάνατό της.



Όπως παραδέχθηκε, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές του τύψεις, καθώς τότε, ως παιδί, βιαζόταν να επιστρέψει στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του. «Αν ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά που της μιλούσα, η συζήτησή μας θα ήταν εντελώς διαφορετική», δήλωσε.



Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ανάμνηση τον βάραινε για πολλά χρόνια, αν και η απόκτηση των δικών του παιδιών τον βοήθησε να κατανοήσει διαφορετικά τη συμπεριφορά του 12χρονου εαυτού του.



Ο Χάρι αποκάλυψε επίσης ότι εξακολουθεί να σκέφτεται τη μητέρα του σχεδόν καθημερινά, αναρωτώμενος πώς θα ήταν η ζωή του και η οικογένειά του εάν εκείνη ζούσε. Ορισμένες φορές, όπως είπε, αισθάνεται ακόμη την παρουσία της και θεωρεί ότι διατηρεί έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό μαζί της.

“I wonder what the world would be like if you were still here.” Prince Harry speaks on the lasting connection he feels to his mother in this episode of GQ's One More Question: https://t.co/qauVKK2cuQ pic.twitter.com/yCpEZmGDqv — GQ Magazine (@GQMagazine) October 20, 2026





«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που πραγματικά αισθάνομαι την ενέργειά της», ανέφερε.







«Θέλω να συμφιλιωθούμε» είπε για τον πατέρα και τον αδελφό του

Ο Χάρι αναφέρθηκε και στις δύσκολες σχέσεις του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.



Όταν ρωτήθηκε εάν βιώνει ένα είδος πένθους για τις οικογενειακές σχέσεις που έχουν διαταραχθεί, απάντησε καταφατικά, επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ή μεταξύ αδελφών αποτελούν συνηθισμένη πραγματικότητα για πολλές οικογένειες.



Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι επιθυμεί να αποκατασταθούν οι σχέσεις του με τους συγγενείς του. «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να διορθώσουν τις σχέσεις τους. Εγώ θέλω» τόνισε.

Prince Harry Says He Wants to ‘Work Out’ Family Rift: ‘The Most Important Thing Is to Reconcile’ https://t.co/mQOuBxZhB3 — People (@people) October 20, 2026





Στην ερώτηση εάν πιστεύει ότι οι οικογενειακές πληγές μπορούν να επουλωθούν, εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Οι ουλές παραμένουν για πάντα, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι όσα έχουν συμβεί» ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί σημαντικό να αφήνει κανείς πίσω του το παρελθόν.



«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και με τόσα προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζονται διαρκώς οι οικογενειακές συγκρούσεις», σημείωσε.



«Η υγεία του Βασιλιά Καρόλου βελτιώνεται»



Η συζήτηση στράφηκε και στην κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει καρκίνο.



Ο Χάρι αναγνώρισε ότι η ασθένεια ενός γονέα μπορεί να προκαλέσει φόβο για μια μελλοντική απώλεια, ιδιαίτερα σε κάποιον που έχει ήδη βιώσει τον θάνατο της μητέρας του.



Παράλληλα, αναφερόμενος στον πατέρα του, δήλωσε ότι η υγεία του βελτιώνεται. «Ναι, αλλά αναρρώνει» απάντησε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε εάν η ασθένεια του Καρόλου επαναφέρει μνήμες από την απώλεια της μητέρας του.



Ο δούκας του Σάσεξ στάθηκε επίσης στη διαφορά ανάμεσα σε έναν ξαφνικό θάνατο και στη μακροχρόνια ασθένεια ενός αγαπημένου προσώπου, κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα αποχαιρετισμού. Όπως εξήγησε, έχοντας βιώσει την αιφνίδια απώλεια της μητέρας του, έχει αναρωτηθεί πολλές φορές ποια από τις δύο εμπειρίες είναι δυσκολότερη, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει μία απάντηση.



Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο η πατρότητα επηρέασε τη στάση του απέναντι στη συναισθηματική έκφραση.



Όπως εξήγησε, μεγαλώνοντας μέσα στη βασιλική οικογένεια είχε μάθει να συγκρατεί τα συναισθήματά του. Σήμερα προσπαθεί να εφαρμόσει διαφορετικές αρχές στην ανατροφή του Άρτσι και της Λίλιμπετ.



«Όταν είσαι 42 ετών και έχεις δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αρχίζεις να κοιτάζεις πίσω, να σκέφτεσαι τι πήρες από τους γονείς σου, τι θέλεις να κρατήσεις και τι όχι», δήλωσε.



Υποστήριξε ότι η ευαλωτότητα δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά δύναμης, ιδιαίτερα στον ρόλο του γονέα.



Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια προσωπική εμπειρία από την περίοδο που γεννήθηκε ο Άρτσι, όταν επέστρεφε στο σπίτι έπειτα από ιδιαίτερα πιεστικές ημέρες στο Λονδίνο.



Όπως περιέγραψε, διαπίστωνε ότι το άγχος του επηρέαζε άμεσα το βρέφος όταν το κρατούσε στην αγκαλιά του. Για τον λόγο αυτό προσπάθησε να αξιοποιεί τη διαδρομή της επιστροφής στο σπίτι, ώστε να ηρεμεί προτού συναντήσει την οικογένειά του.





Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Χάρι παραδέχθηκε ότι έχει βιώσει περιόδους έντονης ψυχολογικής πίεσης, περιγράφοντας ακόμη και στιγμές κατά τις οποίες βρέθηκε κουλουριασμένος στο πάτωμα της κουζίνας του.



Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να αντιμετωπίζεται με οίκτο εξαιτίας των προσωπικών του εμπειριών.



«Δεν θέλω καμία συμπόνια. Έχουμε ξεπεράσει προ πολλού αυτό το στάδιο», δήλωσε.



Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί, απάντησε: «Επειδή είμαι πρίγκιπας». Στη συνέχεια εξήγησε ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, είχε πρόσβαση σε υποστηρικτικό περιβάλλον και σε θεραπευτικές υπηρεσίες, κάτι που αναγνωρίζει ότι δεν ισχύει για όλους.



Ο ίδιος σημείωσε πως σήμερα αισθάνεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν, αποδίδοντας την αλλαγή στην προσωπική δουλειά που έχει κάνει, στην οικογένειά του και στην κοινωνική του δραστηριότητα.



Κλείνοντας τη συνέντευξη, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει αποκτήσει για τον ίδιο η προσφορά προς τους άλλους, ιδιαίτερα μέσω της κοινότητας Invictus, που συνδέεται με τους τραυματίες και ασθενείς στρατιωτικούς και βετεράνους.

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