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20.10.2026 16:04

Google Cloud: «Σταδιακή αποκατάσταση» του προβλήματος που προκάλεσε black out σε τράπεζες, ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές

20.10.2026 16:04
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Η Google ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα στο cloud που αποδίδεται σε «ηλεκτρική βλάβη» και το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή των υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει «μετριαστεί».

Σε μια νέα ανακοίνωση η Google ανέφερε ότι υπάρχουν σημάδια σταδιακής αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μια ηλεκτρική βλάβη προκάλεσε διακοπή ρεύματος εντός της ζώνης europe-west2-b. Το συμβάν έχει μετριαστεί. Βλέπουμε την αποκατάσταση των υπηρεσιών και δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση του φόρτου εργασίας. Οι πελάτες ενδέχεται να μην είναι ακόμη σε θέση να χρησιμοποιήσουν το cloud».

Τα εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας στο Google Cloud που καταγράφονται σήμερα, Τρίτη (20/10), επηρεάζουν τράπεζες, εφαρμογές πληρωμών, υπηρεσίες διανομών και ιστότοπους. Η Google επιβεβαίωσε τεχνική βλάβη στις υποδομές της στο Λονδίνο, ενώ μεταξύ των εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες βρίσκεται και η Revolut.

Σύμφωνα με τα Sky News, Guardian και Business Insider, τα προβλήματα έχουν επηρεάσει σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, με χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε εφαρμογές, αποτυχημένες συναλλαγές και δυσκολίες στις μεταφορές χρημάτων.

Ποιες τράπεζες και εφαρμογές αντιμετωπίζουν προβλήματα

Σύμφωνα με το Sky News, προβλήματα έχουν αναφερθεί σε τραπεζικές, ταχυδρομικές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών για τους οποίους καταγράφονται αναφορές είναι:

  • Τράπεζες και οικονομικές εφαρμογές: Revolut, Lloyds, Halifax, HSBC, Bank of Scotland και NatWest.
  • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και διανομές: Royal Mail και DPD.
  • Ιστότοποι και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες: Rightmove, SiteGround, Sky, Forest Bikes και η εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης Emma.
  • Άλλες υπηρεσίες με αναφορές χρηστών: NHS England, ο κυβερνητικός ιστότοπος Gov.uk και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Asda.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα στην πλατφόρμα Downdetector, ενώ το Sky News συγκέντρωσε μαρτυρίες για δυσκολίες ακόμη και σε καθημερινές συναλλαγές, όπως πληρωμές στα ταμεία καταστημάτων και σε σταθμούς διοδίων.

Revolut: Προβλήματα σε κάρτες, πληρωμές και μεταφορές

Ιδιαίτερα αισθητές έγιναν οι δυσλειτουργίες στη Revolut, με πελάτες να αναφέρουν απορρίψεις πληρωμών με κάρτες, προβλήματα πρόσβασης στην εφαρμογή και δυσκολίες στις μεταφορές χρημάτων.

Σύμφωνα με το Business Insider, η Revolut επιβεβαίωσε ότι τα προβλήματα συνδέονται με τη διακοπή υπηρεσιών του Google Cloud, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή.

Τα προβλήματα δεν φαίνεται να επηρεάζουν όλους τους πελάτες με τον ίδιο τρόπο, καθώς ορισμένοι αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς τους και άλλοι δυσκολίες στην πραγματοποίηση συναλλαγών.

Αναφορές χρηστών έχουν καταγραφεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία.

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, πελάτες περιγράφουν προβλήματα σύνδεσης, αποτυχημένες μεταφορές χρημάτων και δυσκολίες στη χρήση των καρτών τους.

Η «Irish Sun» μεταφέρει επίσης την περίπτωση πελάτη που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και ανέφερε ότι η υπηρεσία δεν λειτουργούσε σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς

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