Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα – Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

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Καλημέρα σας

Στον τρέχοντα γύρο των δημοσκοπήσεων – μηνός Οκτωβρίου του βροχερού – παρατηρώ κάποιους εχέφρονες ερευνητές να κινούνται με μεγάλη προσοχή. Σαν… αναστενάρηδες, για να μην καούν στα κάρβουνα της κοινωνικής «φωτιάς» – άρα και απρόβλεπτης ρευστότητας – που τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια και τον φόβο για τα επικείμενα του χειμώνα…

Τι κάνουν οι δημοσκόποι αυτοί; Δεν επιμένουν στη «μέση» και σε μία και μόνη τιμή για τις επιδόσεις των κομμάτων, αλλά αναδεικνύουν όλο και περισσότερο το… «εύρος τιμών», μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί το ποσοστό κάθε κόμματος, ειδικά των μεγαλύτερων φυσικά.

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι η μέση εκτίμηση δεν αποτελεί βεβαιότητα. Δηλαδή, αν η ΝΔ έχει 29,5% μέση τιμή – για εκτίμηση μιλάμε πάντα – και το δημοσιευμένο εύρος εκτείνεται από το 27% έως το 32%, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το 29,5% ως «κλειδωμένο». Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι τιμές μέσα στο εύρος είναι εξίσου πιθανές, ούτε ότι το εύρος προβλέπει τι θα βγάλει τελικά η κάλπη. Δείχνει, όμως, γιατί χρειάζεται προσοχή στις απόλυτες διατυπώσεις.

Σας μπέρδεψε όλο αυτό, ε; Πού να δείτε και τους δημοσκόπους πόσο μπερδεμένοι είναι λοιπόν…

Η κάμψη της ΝΔ, ενώ παίρνει μέτρα

Ας πάμε και λίγο πιο πρακτικά, για να μη μένουμε στη θεωρία. Η ΝΔ, σε τρεις δημοσκοπήσεις που βγήκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, έδειξε κάμψη. Πιθανόν αυτό να συνεχιστεί και με τις νέες που θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα.

Άρα, κάτι τρέχει και οι ερευνητές δεν θέλουν να εμφανίζονται σίγουροι πως η ΝΔ έχει «καβατζάρει» το 30%. Και μάλιστα όταν βλέπουν πως η κάμψη συμβαίνει με την κυβέρνηση να έχει πάρει περισσότερα μέτρα κι από τον Μίλτο Τεντόγλου όταν ξεκινάει για τα άλματα…

Η «αλλαγή» κερδίζει τη «σταθερότητα»

Τι άλλο προσέχουν την ίδια ώρα οι δημοσκόποι και κρατούν… πισινή; Υποψιάζομαι βασίμως ότι πέφτουν πάνω σε στοιχεία σαν αυτό που κατέγραψε η τελευταία μέτρηση της Opinion Poll. Ρώτησε η εταιρεία τους πολίτες με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν. Ε, λοιπόν, το κριτήριο της «ανάγκης για αλλαγή» από 22% τον Ιούνιο εκτινάχθηκε στο 35%! Αντιθέτως, η «ανάγκη για σταθερότητα» από 30% έπεσε στο 27%.

Συνδυαστικά, παρατήρησα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ενώ ήταν επί μήνες – και χρόνια – σταθερά γύρω στο 30% και πάνω, τελευταία έπεσε στο 27%-28%. Ειδικά τον Οκτώβριο κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με 27,40%. Δεν είναι καταστροφή βέβαια, καθώς παραμένει μακριά από τους ανταγωνιστές του, αλλά η τάση δεν εκπέμπει αισιοδοξία…

Ιστορική ασυνέπεια

Ο Παύλος Χρηστίδης έδωσε εξηγήσεις για την παρουσία του στην Αθηναϊκή Λέσχη, προσκεκλημένος του ισραηλινού λόμπι, αλλά φαίνεται ότι το μενού έχει ακόμη πολιτική επίγευση. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι παρέστη για λίγο, δεν συνομίλησε με την Ισραηλινή πρέσβειρα ή υπουργό και δεν συμμετέχει στην επίμαχη κοινοβουλευτική ομάδα – στην οποία ήταν, μεταξύ άλλων, ο Βορίδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει διάθεση να μην ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα, αν και η αμηχανία πολλών στελεχών είναι εμφανής – και έντονη. Βλέπετε, η παρουσία σε μια τέτοια εκδήλωση ακουμπά το Παλαιστινιακό και την ευαισθησία της κομματικής βάσης. Δεν γίνεται να θυμάσαι τον… Ανδρέα Παπανδρέου και να γιορτάζεις τη 18η Οκτωβρίου και να μην αντιλαμβάνεσαι την ιστορική ασυνέπεια…

Στη Χαριλάου μέσω… Αιγάλεω η Μυρτώ

Στις 30 Ιουλίου η Μυρτώ Κοροβέση διαβεβαίωνε ότι δεν πηγαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου βρισκόταν μόνο το δικηγορικό της γραφείο. Τώρα εμφανίστηκε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω, ενώ τα ρεπορτάζ προαναγγέλλουν την επίσημη ένταξή της. Η διεύθυνση, συνεπώς, ήταν σωστή, απλώς εκκρεμούσε η πολιτική μετακόμιση.

Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που μια κατηγορηματική διάψευση αποκτά σύντομη ημερομηνία λήξης, αλλά η συγκεκριμένη είχε και ωραία δικηγορική διατύπωση. Το γραφείο πήγε πρώτο και η πολιτική ακολούθησε με την ησυχία της. Μένει να μάθουμε τι άλλαξε από τον Ιούλιο, πέρα από τις διαθέσιμες κομματικές επιλογές. Γιατί οι μεταγραφές ανακοινώνονται εύκολα, ενώ οι παλιές δηλώσεις παραμένουν ενοχλητικά προσβάσιμες.

Δεν είδα τη Νίνα Κασιμάτη στην εκδήλωση και αναρωτιέμαι εάν χαλάει η μεταγραφή.

Παίρνει ο Τσίπρας, κερδίζει ο… ΣΥΡΙΖΑ

Ο Χάρης Μαμουλάκης παρέδωσε την έδρα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσχώρησή του στον Τσίπρα, αλλά η κοινοβουλευτική αριθμητική έχει το δικό της χιούμορ. Ο Σωκράτης Βαρδάκης, που τον διαδέχεται, θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, δηλαδή, παίρνει το στέλεχος και η Κουμουνδούρου κερδίζει βουλευτή.

Αν επαναληφθεί το φαινόμενο και με άλλες παραιτήσεις, οι αποχωρήσεις προς την ΕΛΑΣ μπορεί να αποδειχθούν απροσδόκητο κοινοβουλευτικό τονωτικό για το παλιό κόμμα. Κάπως έτσι, εκείνοι που κατήγγελλαν τις μετακινήσεις έχουν λόγο να περιμένουν τις επόμενες παραδόσεις εδρών. Η πολιτική συγγένεια έχει διαρραγεί, αλλά η διαδικασία διαδοχής προσφέρει ακόμη μικρές οικογενειακές χαρές. Τουλάχιστον μέχρι την κάλπη.

Ο επόμενος που θα παραιτηθεί παίζει να είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως λέγεται στο παρασκήνιο.

Νομιμότητα με τη μεζούρα

Αυτή η Ελληνικό Μετρό όλο φασαρίες δημιουργεί. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα τα έργα και δη τα μεγάλα έργα. Αλλά υπάρχει και μία καθημερινότητα. Και κυρίως υπάρχει μία… νομιμότητα!

Στα Εξάρχεια, λοιπόν, η νομιμότητα είναι… 3,50 μέτρα. Τόσο λειτουργικό πλάτος πρέπει να διαθέτει η Θεμιστοκλέους για να περνούν οχήματα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που επικαλείται ο Χάρης Δούκας. Γι’ αυτό και ο δήμαρχος ζητά από την Ελληνικό Μετρό να συμμορφωθεί, αναφέροντας ότι αυτοψία δικαστικής επιμελήτριας διαπίστωσε πως η απαιτούμενη αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το θέμα είναι σοβαρό, καθώς αφορά τη διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών. Η συμμόρφωση έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και, ευτυχώς, δεν χρειάζεται κάποια περίπλοκη πολιτική ερμηνεία. Μια μεζούρα και λίγος ελεύθερος δρόμος αρκούν. Δεν είναι ακριβώς… Κυψέλη, όπου δεν μπορούν να βρουν άκρη οι φωστήρες της Μετρό και του υπουργείου…

ΔΑΑ: Οι αφίξεις «πετάνε» αλλά το νέο πάρκινγκ μένει… καθηλωμένο

Μπορεί οι αφίξεις στον ΔΑΑ να συνεχίζουν αυξημένες και στο 9μηνο με ποσοστό περίπου 5% αλλά οι επιδόσεις στο Ελ. Βενιζέλος δεν είναι ανάλογες σε ό,τι αφορά την κατασκευή του νέου πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Κι αυτό καθώς η πρόοδος των εργασιών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σηκωθεί ούτε ο πρώτος όροφος κι ας έχουν περάσει έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών. Και το κτίριο βάσει σχεδιασμού θα είναι επταώροφο…

Σήμερα η «πρεμιέρα» για την μετοχή της Capital Maritime στο Euronext Athens

Σημαντική η σημερινή ημέρα για την Capital Maritime καθώς οι μετοχές της θα κάνουν πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Athens Euronext. Μετά την εντυπωσιακή υποδοχή της δημόσιας πρότασης από την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα, η πρώτη μέρα της διαπραγμάτευσης θα δείξει και το πώς θα υποδεχθεί η αγορά τη μετοχή.

Πάντως το γεγονός ότι το νέο επενδυτικό εγχείρημα του Βαγγέλη Μαρινάκη προσέλκυσε ισχυρά επιχειρηματικά και θεσμικά κεφάλαια, μαζί με ένα ιδιαίτερα ενεργό εγχώριο retail που ανταποκρίθηκε μαζικά, με τις σχετικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για αιτήσεις αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ, αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό πρώτο δείγμα γραφής για το τι θα επακολουθήσει.

Ο Περιστέρης βγαίνει για μισό δισεκατομμύριο ευρώ

Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές κινείται ο Γιώργος Περιστέρης, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προετοιμάζει ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ύψος της χρηματοδότησης.

Η παρουσία ισχυρών ονομάτων, όπως η JP Morgan, η Goldman Sachs και η BNP Paribas, δείχνει το βάρος που δίνει ο όμιλος στην πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια. Το πραγματικό στοίχημα βρίσκεται αλλού: στο κόστος με το οποίο θα αντληθούν τα χρήματα και στην αξιοποίησή τους.

Άλλωστε, σε μια περίοδο αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, το μέγεθος των συμφωνιών από μόνο του δεν αρκεί. Οι επενδυτές θέλουν αποδόσεις και οι αγορές δεν μοιράζουν λευκές επιταγές, ακόμη και στους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η Cosco ανοίγει νέα μέτωπα στον Πειραιά

Δεν φαίνεται να αρκείται πλέον στις παραδοσιακές λιμενικές δραστηριότητες η Cosco. Η χθεσινή απόφαση του ΟΛΠ για τη δημιουργία νέας θυγατρικής, με αντικείμενο τα logistics, τις μεταφορές και τις υποδομές, ανοίγει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη επιχειρηματική παρουσία στον Πειραιά. Και εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα.

Η νέα εταιρεία θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς, όπως τα ακίνητα, η ενέργεια και ο τουρισμός, ενώ ήδη καταγράφονται ενστάσεις από επιχειρήσεις της περιοχής. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η επέκταση θα δημιουργήσει πρόσθετες επενδύσεις ή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τον ΟΛΠ. Σε κάθε περίπτωση, η Cosco δείχνει ότι αντιμετωπίζει τον Πειραιά ως κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα λιμάνι.

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