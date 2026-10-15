Γκιλφόιλ, Ρούμπιο, Τσάκος και η χαμένη πρεσβεία, το τεστ Ανδρουλάκη με Κασιμάτη – Κοροβέση, η διαφορά ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ και το τηλεφώνημα Π/θ με Καραμανλή

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Καλημέρα σας

Ακούω και διαβάζω διάφορα ευφάνταστα σενάρια ότι την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την «έφαγαν», λέει, κάτι… αγωγοί εξ Ανατολής, ο ομόλογός της στην Άγκυρα, ονόματι Μπάρακ, και μαζί με αυτόν οι Τούρκοι και άλλες φυλές, φοβερές και τρομερές.

Δηλαδή, βρε παλικάρια, δεν είναι απόφαση της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης οι ενεργειακές κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή; Της… Γκιλφόιλ ήταν εμπνεύσεις; Η Κίμπερλι έφερε Αμερικανούς υπουργούς εδώ και υπέγραφαν;

Και έχει τόση δύναμη ο πρέσβης Μπάρακ και ό,τι εκπροσωπεί, όπως λένε, ώστε να επιβάλλει στον Τραμπ την καρατόμηση ενός δικού του, έμπιστου ανθρώπου, την ώρα που αυτός ο άνθρωπος απλώς υλοποιεί ό,τι σχεδιάζει και η Ουάσιγκτον;

Ας είμαστε σοβαροί. Αυτές οι εύκολες θεωρίες έχουν γούστο να τις λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος – που τις λέει, δηλαδή – αλλά η αναπαραγωγή τους από κει και πέρα ως… ευαγγέλια (ή επιστολές, ξέρω ’γω) κάπου χωλαίνει.

Την Τσάκο-σαν να το παρακάνει στη χλιδή

Σε αυτές τις περιπτώσεις, με τόσο συνταρακτικές και αιφνίδιες εξελίξεις, όπως η αποπομπή μιας πρέσβειρας των ΗΠΑ, χρειάζεται περιέργεια, έρευνα και υπομονή.

Σε λίγο καιρό πιθανότατα θα τα μάθουμε όλα και τι ακριβώς «πλήρωσε» η Γκιλφόιλ και καρατομήθηκε σε… live σύνδεση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάποιοι λένε ότι τα δημοσιεύματα ξεκίνησαν από ανταγωνισμό αμερικανικών εταιρειών για τον «Κάθετο Διάδρομο» – θα δούμε τι βάθος και ακρίβεια έχουν.

Κάποιοι άλλοι λένε ότι πλήρωσε τις χλιδάτες βόλτες με ιδιωτικά αεροπλάνα, σε θέατρα και σε ντεφιλέ μόδας. Μην το υποτιμάτε το στοιχείο, καθώς οι Αμερικανοί έχουν μια περίεργη ευαισθησία σε αυτές τις συμπεριφορές.

Βλέπετε, το πράγμα είχε… παραγίνει εδώ και καιρό, καθώς η Κίμπερλι μόνο… διπλωματικά δεν συμπεριφερόταν.

Μάλιστα, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου αναφέρθηκαν σε μηνύματα που έστελνε για τη χλιδάτη φιλοξενία από τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο και την προκλητικά – για τον ρόλο της – κοσμική ζωή που έκαναν οι δυο τους.

Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής έχει δικαίωμα, βέβαια, να κάνει τη ζωή που θέλει – να κυκλοφορεί με αεροπλάνα και βαπόρια, να τρέχει σε ντεφιλέ μόδας, χιονοδρομικά θέρετρα και ναυπηγήσεις πλοίων μετά καταρρακτώδους… σαμπάνιας και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν – σε αντίθεση με άλλες ιστορικές οικογένειες του εφοπλισμού, που επιλέγουν χαμηλό και «γήινο» προφίλ, χωρίς επιδείξεις και γκλαμουριές.

Η πρέσβης, όμως, μιας μεγάλης χώρας πρέπει να έχει άλλα μέτρα και σταθμά. Και κυρίως να προσέχει να μην την παίρνουν στον λαιμό τους οι ματαιοδοξίες των άλλων, καθότι η δική της φάνηκε να είναι υπεραρκετή.

Η δυσφορία του Ρούμπιο

Με την ευκαιρία, θα σας αποκαλύψω ένα παρασκήνιο που δείχνει πώς λειτουργεί το σύστημα στην κυβέρνηση Τραμπ και ειδικά στο State Department.

Όταν ήρθε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, είχαν αρχίσει τα δημοσιεύματα για την Κίμπερλι.

Αυτό δεν την εμπόδισε να… κεφαλοκλειδώσει σχεδόν, με αγκαλιές και εκδηλώσεις αγάπης, τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και να φροντίζει να τον έχει σε απόσταση μικρότερη από… μισό μέτρο σε όλες του τις κινήσεις.

Κάπως έτσι καταλήξαμε και σε μια δυσφορία του Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από Αμερικανό δημοσιογράφο.

Μάθαμε, όμως, ότι στενός συνεργάτης του Ρούμπιο, που τον συνόδευε, σε επαφές εδώ με φίλους του – συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο – προεξοφλούσε ότι η πρέσβης «μετράει μέρες».

Δεν το ξέρω με σιγουριά, αλλά ίσως – λέω ίσως – ο Ρούμπιο να άφησε να εννοηθεί και στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ότι υπήρχε ήδη ρήγμα με τη Γκιλφόιλ.

Κασιμάτη και Κοροβέση

Η εκδήλωση που οργανώνει το ΠΑΣΟΚ την Κυριακή, με αφορμή τα 45 χρόνια από την ιστορική νίκη του 1981, στις 18 Οκτωβρίου, θα αποτελέσει ένα καλό τεστ για το Κίνημα.

Πρώτα για τη γενική εικόνα: Η Αττική είναι το αδύναμο σημείο της επιρροής του Νίκου Ανδρουλάκη και η επιτυχία ή όχι – σε επίπεδο κοσμοσυρροής – θα στείλει μήνυμα.

Και ειδικότερα: Θα έχει ενδιαφέρον εάν εμφανιστούν στην εκδήλωση οι δύο μεταγραφές που ετοιμάζονται εδώ και καιρό: η Νίνα Κασιμάτη και η Μυρτώ Κοροβέση.

Εκλέγονται και οι δύο στην Αττική και γι’ αυτό η παρουσία τους συζητείται ως επισφράγιση των συζητήσεων που κάνουν με την ηγεσία για να ενταχθούν στο Κίνημα.

Παγίωση

Το ΠΑΣΟΚ θέλει να προλάβει και να αποτρέψει την εμπέδωση μιας εικόνας ότι η καθαρή διαφορά που το χωρίζει από την ΕΛΑΣ παγιώνεται.

Η τελευταία έρευνα της Opinion Poll ενίσχυσε αυτή την εικόνα παγίωσης. Κι όταν, σε μια περίοδο που γενικώς τα πράγματα πάνε καλά για το ΠΑΣΟΚ – χωρίς εσωστρέφεια και με έντονη δράση – και άσχημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – γκάφες στελεχών, ατυχείς προγραμματικές εμπνεύσεις, πλήγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ –, η διαφορά δεν μειώνεται και οι συσχετισμοί δεν ανατρέπονται, τότε τα περιθώρια στενεύουν. Πολύ…

Τηλέφωνο Μητσοτάκη – Καραμανλή (του βουλευτή)

Τηλεφωνική επικοινωνία, έμαθα, είχαν τις τελευταίες ημέρες και μετά από πολύ καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα.

Τα είπαν σε καλό κλίμα, καθότι οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν σε καλό επίπεδο και φαίνεται ότι κάποιοι πάγοι λιώνουν.

Βλέπετε, η ανησυχία στη ΝΔ για την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι έντονη, ειδικά και ενόψει του κόμματος Σαμαρά.

Για να μη μείνει, πάντως, κάποιο ερώτημα, δεν κατάλαβα να συζητήθηκε – ή να συζητείται – αλλαγή της απόφασης του Καραμανλή να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Θεοδωρόπουλος-ΣΕΒ: Κρίσιμη η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων

Μεγάλη έμφαση στην ανάγκη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων έτσι ώστε μελλοντικά να υπάρξει σύγκλιση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στην Ελλάδα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο παρουσίασης της έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026.

Μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στη βράβευση της Σιβιτανιδείου Σχολής από τον ΣΕΒ κατά την έναρξη της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του συνδέσμου.

Επίσης ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, αλλά έχει ακόμα πολλά θέματα να λύσει.

Metlen: Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα αποθήκευσης – Έρχεται εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν χτες τα εγκαίνια της νέας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας. Πρόκειται για εμβληματικό έργο καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα του είδους της στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Μην ξεχνάμε ότι η Metlen βρίσκεται και σε πορεία νέας εισαγωγής στο χρηματιστήριο της θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ, που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται στις αρχές του 2027.

Ο Φωτακίδης πούλησε, ο Γουάτσα ξαναχτυπά δυνατά

Δεν είναι μικρή υπόθεση αυτό που πέτυχε ο Άλεξ Φωτακίδης της CVC. Με την πώληση της Evergood στον καναδικό όμιλο Recipe Unlimited, συμφερόντων του Πρεμ Γουάτσα, ολοκληρώνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα αποεπένδυσης από τη Vivartia. Μετά τη Μπάρμπα Στάθη και τη Δωδώνη, σειρά πήραν τα Goody’s, Everest, Flocafé και τα υπόλοιπα σήματα εστίασης. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο τίμημα, το οποίο οι δύο πλευρές απέφυγαν να δημοσιοποιήσουν. Στην αγορά είχαν κυκλοφορήσει απαιτήσεις κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, χωρίς να γνωρίζουμε πού τελικά έκλεισε η συμφωνία. Ο Γουάτσα ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική οικονομία, ενώ η CVC περιορίζει περαιτέρω την έκθεσή της στον συγκεκριμένο κλάδο. Το ερώτημα είναι πού θα κατευθυνθούν τώρα τα επόμενα κεφάλαια.

Ο Εξάρχου στριμώχνει τον Μυτιληναίο στη Θεσσαλονίκη

Μάχη με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον εξελίσσεται για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, με τον Αλέξανδρο Εξάρχου της AKTOR να παίρνει προβάδισμα έναντι του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Η AKTOR κατέθεσε οικονομική προσφορά με έκπτωση 31%, αφήνοντας δεύτερη τη ΜΕΤΚΑ με 28,5%. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, το οποίο διεκδίκησαν έξι κατασκευαστικά σχήματα. Η διαφορά των 2,5 μονάδων μεταξύ των δύο πρώτων δείχνει πόσο σκληρά παίχτηκε το παιχνίδι. Βεβαίως, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τον Εξάρχου, πάντως, μια ενδεχόμενη επικράτηση θα αποτελούσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία. Το ερώτημα είναι εάν η επιθετική έκπτωση θα αφήσει και ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους.

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