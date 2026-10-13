Opinion Poll: Φθορές για κυβέρνηση λόγω αλαζονείας και καθυστερήσεων στα μέτρα για ενέργεια – Μεγάλη παραμένει η απόσταση Τσίπρα από ΠΑΣΟΚ

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Φθορά για την κυβέρνηση, με βασικές αιτίες τη δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων για την ενεργειακή κρίση και την αίσθηση κυβερνητικής ολιγωρίας, καταγράφει η έρευνα της Opinion Poll για το Action24, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η απόσταση του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ παραμένει μεγάλη, παρά τις μεταβολές στους επιμέρους πολιτικούς δείκτες. Η έρευνα αποτυπώνει, επίσης, την ενίσχυση της ανάγκης για πολιτική αλλαγή, την έντονη οικονομική ανασφάλεια των πολιτών και τις προσδοκίες τους για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της ανασφάλειας των πολιτών ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Καταγράφει, επίσης, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που αυτή δημιούργησε, καθώς και την προσπάθεια των κομμάτων σε μια άτυπη, μακρόχρονη και σκληρή προεκλογική περίοδο, με έντονα στοιχεία πόλωσης και αντιπαράθεσης.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%, παρουσιάζοντας πτώση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 15,9%, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 14,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 12,3%, έναντι 12,1% τον Σεπτέμβριο. Η απόστασή του από την ΕΛ.Α.Σ. διαμορφώνεται στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 3,8 τον Σεπτέμβριο.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 7,2%, έναντι 6,8%.

7,2%, έναντι 6,8%. Ελληνική Λύση: 6,8%, έναντι 7,3%.

6,8%, έναντι 7,3%. Πλεύση Ελευθερίας: 5,1%, έναντι 5,4%.

5,1%, έναντι 5,4%. ΕΛΠΙΔΑ: 4,5%, έναντι 4,8%.

4,5%, έναντι 4,8%. Φωνή Λογικής: 3,5%, έναντι 3,3%.

3,5%, έναντι 3,3%. Συμμαχία Ελλήνων: 3,5%, κόμμα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην έρευνα.

3,5%, κόμμα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην έρευνα. ΜέΡΑ25: 2,7%.

2,7%. ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%.

1,7%. ΝΙΚΗ: 1,1%.

1,1%. Άλλο κόμμα: 5,6%.

Δεν εμφανίζονται τα ποσοστά των Σπαρτιατών, των Δημοκρατών και της Νέας Αριστεράς, καθώς βρίσκονται κάτω από το 1%. Τα ποσοστά τους ενσωματώνονται στην κατηγορία «Άλλο κόμμα».

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 25,5%.

25,5%. ΕΛ.Α.Σ.: 13,3%.

13,3%. ΠΑΣΟΚ: 10,4%.

10,4%. ΚΚΕ: 6,1%.

6,1%. Ελληνική Λύση: 5,8%.

5,8%. Πλεύση Ελευθερίας: 4,3%.

4,3%. ΕΛΠΙΔΑ: 3,8%.

3,8%. Φωνή Λογικής: 2,9%.

2,9%. Συμμαχία Ελλήνων: 2,9%.

2,9%. ΜέΡΑ25: 2,2%.

2,2%. ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%.

1,5%. ΝΙΚΗ: 0,9%.

0,9%. Άλλο: 4,7%.

4,7%. Αναποφάσιστοι: 15,7%.

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης ψήφου, προκύπτει εννιακομματική Βουλή, με την ακόλουθη κατανομή εδρών:

Νέα Δημοκρατία: 122 έδρες.

122 έδρες. ΕΛ.Α.Σ.: 48 έδρες.

48 έδρες. ΠΑΣΟΚ: 37 έδρες.

37 έδρες. ΚΚΕ: 21 έδρες.

21 έδρες. Ελληνική Λύση: 20 έδρες.

20 έδρες. Πλεύση Ελευθερίας: 16 έδρες.

16 έδρες. ΕΛΠΙΔΑ: 14 έδρες.

14 έδρες. Φωνή Λογικής: 11 έδρες.

11 έδρες. Συμμαχία Ελλήνων: 11 έδρες.

Αξιολόγηση της κυβερνητικής θητείας

Στην αξιολόγηση της μέχρι τώρα θητείας της κυβέρνησης, θετικές ή μάλλον θετικές απόψεις εκφράζει το 31,7%, ενώ αρνητικές ή μάλλον αρνητικές το 66,3%.

Τον Σεπτέμβριο, οι θετικές απόψεις βρίσκονταν στο 31,7% και οι αρνητικές στο 66,3%. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, καταγράφεται μείωση των θετικών απόψεων κατά 1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά «κανέναν από αυτούς». Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί από 27,9% σε 27,4%.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποχωρεί από 13,9% σε 13,1%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί από 7,4% σε 7,1%.

Η επιλογή «κανέναν από αυτούς» αυξάνεται από 24,9% σε 26,5%.

Από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ως καταλληλότεροι για πρωθυπουργός επιλέγονται:

Κυριάκος Βελόπουλος: 3,7%.

3,7%. Ζωή Κωνσταντοπούλου: 3%.

3%. Μαρία Καρυστιανού: 2,6%.

2,6%. Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,3%.

2,3%. Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,2%.

Δυνητική ψήφος σε κόμμα Σαμαρά

Στη δυνητική ψήφο για ένα κόμμα Σαμαρά, το 3,6% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 8,2% θεωρεί αρκετά πιθανό να το επιλέξει. Το συνολικό ποσοστό ανέρχεται σε 11,8%.

Καταγράφεται, επομένως, στασιμότητα, καθώς το αντίστοιχο άθροισμα ήταν 11,5% τον Σεπτέμβριο, με 3,6% να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, και 11,7% τον Ιούνιο, με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 3,8%.

Η επίσκεψη Ρούμπιο

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, ενώ το 47% έχει αντίθετη άποψη.

Τα θετικότερα κομματικά ακροατήρια είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, με 77,7%, και του ΠΑΣΟΚ, με 63,6%.

Ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ

Στην ερώτηση για την ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ, με αναφορές στον κάθετο διάδρομο και στις γεωτρήσεις, το 55,9% εκτιμά ότι ενισχύεται η εθνική ασφάλεια, έναντι 40,8% που διαφωνεί.

Τα στοιχεία καταγράφουν, επομένως, μεγαλύτερη αποδοχή της ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ ως προς τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας.

Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και αξιολόγηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται, με μεγάλη διαφορά, στο σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%.

Ακολουθούν:

Οικονομία και ανάπτυξη: 27,2%.

27,2%. Ενεργειακή κρίση και κόστος καυσίμων, θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας: 21,2%.

Η ιεράρχηση αυτή αναδεικνύει τη βαρύτητα των οικονομικών ζητημάτων στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για το εισόδημα, το κόστος διαβίωσης και τις προοπτικές της οικονομίας.

Η εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% δηλώνει βελτίωση.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά

Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά.

εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά. 41,3% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί αρκετά αρνητικά.

Συνολικά, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες αναμένουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής: την επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

4. Οι αιτίες της συνεχιζόμενης ακρίβειας

Στο ερώτημα για τις αιτίες της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης ακρίβειας:

50,4% αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει.

αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει. 22% θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες, όπως οι πόλεμοι.

θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες, όπως οι πόλεμοι. 25,9% εκτιμά ότι ευθύνονται και οι δύο παράγοντες.

Αξιολόγηση της κυβερνητικής αντίδρασης

Στο ίδιο πλαίσιο, το 76,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία, αντί να παρακολουθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να παρεμβαίνει άμεσα.

Μόλις το 21% εκτιμά ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει εγκαίρως.

Η οικονομική δυσαρέσκεια συνοδεύεται, επομένως, από σαφή κριτική ως προς τον χρόνο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων.

Μέτρα στήριξης

Η έρευνα καταγράφει διαφορετικό βαθμό αποδοχής για τα επιμέρους μέτρα που αφορούν την ενεργειακή επιβάρυνση, τις οφειλές και την προστασία των νοικοκυριών.

Τα μέτρα με τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση είναι:

Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο: 60,3%.

για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο: 60,3%. Αυστηρότεροι όροι για τους servicers , με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς: 55,6%.

, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς: 55,6%. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ: 53,6%.

Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Συνολική αποτίμηση του πακέτου μέτρων

Η συνολική αξιολόγηση του πακέτου των μέτρων είναι ακόμη πιο ενδεικτική:

59,5% θεωρεί ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν σημαντική αλλαγή, λόγω του μεγέθους του προβλήματος.

θεωρεί ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν σημαντική αλλαγή, λόγω του μεγέθους του προβλήματος. 29,7% εκτιμά ότι κινούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται πιο ριζικές παρεμβάσεις.

εκτιμά ότι κινούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται πιο ριζικές παρεμβάσεις. 8,1% θεωρεί ότι ελαφρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το βασικό εύρημα είναι ότι η αξιολόγηση των μέτρων δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων. Κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο οι παρεμβάσεις επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση στην ενεργειακή κρίση

Παράλληλα, το 58,7% θεωρεί ότι απαιτείται συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με χαλάρωση των περιορισμών που διέπουν τις κρατικές δαπάνες, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων.

Το 37,7% θεωρεί ότι μια χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα.

Ενδεικτική είναι, τέλος, η αποτίμηση της έως τώρα ευρωπαϊκής αντίδρασης: το 80,5% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά ή μάλλον δεν αντιδρά άμεσα και συντονισμένα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Μόλις το 15,5% έχει θετική άποψη.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την ψήφο των πολιτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι δηλώνουν οι πολίτες ότι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική εκλογική τους απόφαση.

Εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου: 35,6%.

35,6%. Ανάγκη για αλλαγή: 35,1%.

35,1%. Ανάγκη σταθερότητας λόγω των διεθνών αναταράξεων: 27,1%.

27,1%. Ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου: 26,4%.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η ανάγκη για αλλαγή ενισχύεται από 29,2% σε 35,1%, ενώ αυξάνεται και η σημασία των μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου, από 22,2% σε 26,4%.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η οικονομική κατάσταση και η αναζήτηση πολιτικής αλλαγής αποτελούν δύο από τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται η εκλογική συμπεριφορά.

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