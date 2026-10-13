Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

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Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, επισημαίνοντας παράλληλα τον ενεργό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις ΗΠΑ, ενώ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή και με συνέπεια την προώθηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρέσβεως, μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε ότι η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου επηρεάζει εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Atlantic SEE LNG Trade αναγνώρισε επισήμως τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή.

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