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13.10.2026 08:15

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Στο επίκεντρο η κυκλική οικονομία και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγροδιατροφή

13.10.2026 08:15
nea gewrgia

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Νέες επιχειρηματικές προοπτικές για τον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας, την καινοτομία και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, αναδεικνύει το πρόγραμμα TrophyΤροφή 2026 του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

Επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η Θεσσαλονίκη, όπου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το τρίτο meet-up, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις 17:00 έως τις 20:30.

Η διοργάνωση εστιάζει στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, περιορίζοντας τη σπατάλη πόρων, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τις πρώτες ύλες και αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική διάσταση. Για τις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής, η μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα παραγωγής μπορεί να αποτελέσει απάντηση στις πιέσεις του κόστους, αλλά και ευκαιρία για είσοδο σε νέες αγορές.

Με κεντρικό θέμα «Circular Customer Experience: Πώς η Κυκλική Οικονομία Προσθέτει Αξία στους Πελάτες», η συνάντηση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους επιχειρήσεων, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες, με στόχο τη διαμόρφωση πρακτικών προτάσεων.

Από τη θεωρία στις επιχειρηματικές εφαρμογές

Στο πρώτο πάνελ θα εξεταστούν οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στην αγροδιατροφή, με τη συμμετοχή στελεχών από τις Biosolids, Agrinow και Provil, καθώς και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το δεύτερο πάνελ θα επικεντρωθεί στη δυνατότητα της κυκλικότητας να δημιουργήσει εμπορική αξία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διαμαντής Μασούτης, της Αφοί Μενεξόπουλοι και της ΖΑΝΑΕ, καθώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μετατροπή της γνώσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο διαδραστικό εργαστήριο που θα ακολουθήσει, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της αγροτεχνολογίας, της τεχνολογίας τροφίμων και των agrologistics.

Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, λαμβάνοντας συμβουλευτική υποστήριξη από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος και την Deloitte.

Η τελική νικήτρια ομάδα θα λάβει έπαθλο 1.200 ευρώ, με την υποστήριξη του Citi Foundation, ενώ θα εξασφαλίσει και απευθείας συμμετοχή στα bootcamps του προγράμματος επιτάχυνσης EnvolveXL.

Το TrophyΤροφή απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, αγρότες, επαγγελματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις στην αγροδιατροφή.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Grow του EIT Food και της DS Smith, σε συνεργασία με το ΑΠΘ.

Το ουσιαστικό στοίχημα, πάντως, βρίσκεται πέρα από τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις: στη δυνατότητα οι επιχειρηματικές ιδέες να αποκτήσουν χρηματοδότηση, πρόσβαση στην αγορά και προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης, δημιουργώντας πραγματική οικονομική αξία για την ελληνική αγροδιατροφή.

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