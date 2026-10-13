AKTOR: Επένδυση 45,55 εκατ. ευρώ στην Παιανία με φόντο τις ευρύτερες επιχειρηματικές ανακατατάξεις του ομίλου

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Μια σημαντική συναλλαγή στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, με ευρύτερες επιχειρηματικές προεκτάσεις, ολοκλήρωσε ο όμιλος AKTOR, αποκτώντας έναντι 45,55 εκατ. ευρώ το συγκρότημα CAMPUS στην Παιανία από την Ευρώπη Holdings.

Η συμφωνία, πέρα από την ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας του κατασκευαστικού ομίλου, συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από την προτεινόμενη συγχώνευση της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank.

Η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου, με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ανάμεσα στην Ευρώπη Holdings και την AKTORSTONE, θυγατρική κατά 100% του ομίλου AKTOR.

Το συνολικό τίμημα των 45,55 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε πλήρως κατά την υπογραφή, γεγονός που σημαίνει ότι η πωλήτρια εταιρεία ενίσχυσε άμεσα τη ρευστότητά της.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ της Παιανίας και περιλαμβάνει έξι αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας περίπου 62.623 τετραγωνικών μέτρων.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται κτιριακό συγκρότημα επτά κτιρίων και μικρότερων κατασκευών, συνολικής επιφάνειας περίπου 27.598 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και πρόσθετο κτίριο περίπου 2.660 τετραγωνικών μέτρων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο στεγάζεται ήδη το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου AKTOR.

Με την απόκτησή του, η εταιρεία εξασφαλίζει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο στον μακροχρόνιο σχεδιασμό των κτιριακών της υποδομών.

Η κίνηση εντάσσεται στη λογική συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ενιαίο χώρο, με δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των λειτουργιών και αξιοποίησης του συγκροτήματος.

Ωστόσο, η επιλογή της ιδιοκτησίας αντί της μίσθωσης συνεπάγεται και δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν εναλλακτικά να κατευθυνθούν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά της Ευρώπη Holdings, η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της προτεινόμενης συγχώνευσης με απορρόφησή της από την CrediaBank.

Η πώληση μετατρέπει ένα σημαντικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο σε διαθέσιμα κεφάλαια, διαφοροποιώντας τη σύνθεση του ενεργητικού της εταιρείας.

Το κατά πόσο η συγκεκριμένη μεταβολή θα επηρεάσει την αποτίμηση και τους όρους της σχεδιαζόμενης εταιρικής αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί από τα συνολικά οικονομικά δεδομένα και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Για τον όμιλο AKTOR, υπό τη διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου, η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο επιχειρηματικός του σχεδιασμός επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς δραστηριότητας.

Η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο μπορεί να προσφέρει λειτουργικά πλεονεκτήματα, ωστόσο το οικονομικό όφελος θα πρέπει να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι εάν η συγκεκριμένη επένδυση θα δημιουργήσει μετρήσιμες συνέργειες και θα ενισχύσει τη λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, η αγοραπωλησία αποτελεί μία από τις σημαντικές συναλλαγές της περιόδου στην αγορά επιχειρηματικών ακινήτων, με ενδιαφέρον που ξεπερνά τα όρια μιας απλής μεταβίβασης ιδιοκτησίας.

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