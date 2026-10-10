AKTOR: Επενδύσεις τριών δισ. ευρώ αλλάζουν τον όμιλο με αιχμή το LNG και τις παραχωρήσεις

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Σε έναν ευρύτερο όμιλο υποδομών και ενέργειας επιχειρεί να μετασχηματιστεί ο AKTOR, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση της κερδοφορίας του από τις παραδοσιακές κατασκευαστικές δραστηριότητες. Το επενδυτικό σχέδιο των 3 δισ. ευρώ, η επέκταση στην αγορά φυσικού αερίου και η ενίσχυση των παραχωρήσεων διαμορφώνουν ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, με στόχο τη δημιουργία περισσότερο σταθερών και επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Το ενδιαφέρον της αγοράς ενισχύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Ambrosia Capital, η οποία ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο 15 ευρώ.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ανάλυση, σε δυνητικό περιθώριο ανόδου 64% σε σχέση με την τιμή αναφοράς των 9,13 ευρώ.

Πρόκειται για χρηματιστηριακή εκτίμηση, η επιβεβαίωση της οποίας θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές.

Η κατασκευή παραμένει η βάση

Παρά την επέκταση σε νέες δραστηριότητες, οι κατασκευές εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα του AKTOR.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντική ορατότητα ως προς τις μελλοντικές εργασίες.

Ωστόσο, ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις στο κόστος υλικών και ενέργειας, καθώς και από κινδύνους καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων.

Για τον λόγο αυτό, ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό, περίπου το 88% των προγραμματισμένων κεφαλαίων κατευθύνεται σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και LNG.

Το φυσικό αέριο αποκτά μεγαλύτερο βάρος

Η δραστηριοποίηση στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατηγική του ομίλου.

Ο AKTOR επιδιώκει να αξιοποιήσει την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε συμφωνίες που αφορούν ποσότητες φυσικού αερίου προς αγορές των Βαλκανίων, ενώ εξετάζει πρόσθετες εμπορικές δυνατότητες.

Το ενδιαφέρον για την περιοχή συνδέεται με την προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και με την ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών.

Η νέα άνοδος των διεθνών ενεργειακών τιμών αναδεικνύει, πάντως, και τους κινδύνους που συνοδεύουν την επέκταση σε αγορές με μεγάλη μεταβλητότητα.

Η διασφάλιση μακροχρόνιων συμβάσεων και η αποτελεσματική διαχείριση εμπορικών κινδύνων θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες.

Η επόμενη ημέρα της κερδοφορίας

Η Ambrosia Capital εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου μπορούν να φτάσουν τα 444 εκατ. ευρώ το 2028 και τα 725 εκατ. ευρώ το 2031.

Οι προβλέψεις στηρίζονται στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και στην πρόσθετη συμβολή επιχειρήσεων που εντάσσονται στον όμιλο.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό αποκτά και ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων, μέσω της επέκτασης στις σχετικές υποδομές και υπηρεσίες.

Η είσοδος αυτή διευρύνει τις πηγές εσόδων, αλλά αυξάνει ταυτόχρονα τις απαιτήσεις διοίκησης και χρηματοδότησης.

Το κρίσιμο ζήτημα για τον AKTOR είναι η ισορροπία ανάμεσα στις υψηλές επενδύσεις, στον δανεισμό και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Η ανάπτυξη μέσω εξαγορών και νέων δραστηριοτήτων μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματική αξία του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες αποδόσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, το μεγαλύτερο μέγεθος θα συνοδεύεται και από υψηλότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Η επόμενη περίοδος θα δείξει κατά πόσο ο AKTOR μπορεί να μετατρέψει το κατασκευαστικό του υπόβαθρο σε μια ευρύτερη, περισσότερο διαφοροποιημένη επιχειρηματική παρουσία στις υποδομές και στην ενέργεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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