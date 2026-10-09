Αγροδιατροφή: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες για την κυκλική οικονομία στο TrophyΤροφή της Κορίνθου

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Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων, η μείωση των αποβλήτων και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τον αγροδιατροφικό τομέα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Οι δυνατότητες αλλά και οι προκλήσεις αυτής της μετάβασης βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου TrophyΤροφή Meet-Up 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στην Κόρινθο.

Με κεντρικό θέμα «Circular Customer Experience: Πώς η Κυκλική Οικονομία Προσθέτει Αξία στους Πελάτες», η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους επιχειρήσεων, παραγωγούς και στελέχη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με στόχο την ανάδειξη πρακτικών εφαρμογών της κυκλικής οικονομίας.

Βασικό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών δεν αφορά αποκλειστικά την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, στη διαφοροποίηση των προϊόντων και στη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την εστίαση και τη διαχείριση αποβλήτων. Όπως αναδείχθηκε, η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι επιχειρηματικές εφαρμογές και οι νέες συνεργασίες

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του EIT Food GROW Project, της DS Smith και του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Λουζιώτης, αναφέρθηκε στη σημασία της κυκλικής οικονομίας για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Επικοινωνίας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Σωτήρης Κατσέλος, παρουσίασε τη δομή και τους στόχους του προγράμματος TrophyΤροφή.

Στις δυνατότητες που προσφέρει η βιώσιμη συσκευασία εστίασε ο Sales Manager της DS Smith Hellas, Θεοδόσης Ρούσσος, παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογών σε ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα.

Στο πρώτο θεματικό πάνελ συμμετείχαν ο Ζάχος Αγκιστριώτης, πρόεδρος του Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «Ξένιος Ζευς», ο Χρήστος Σελλάς της Sellas Olive House, ο Φάνης Κουρεμπές από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ευαγγελία Μήλεση της Mitsopoulos Farm.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην παραγωγή και στην εμπορική στρατηγική, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρότερες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος προσαρμογής αποτελεί σημαντική παράμετρο.

Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε στις υποδομές, στη διαχείριση των αποβλήτων και στις επιχειρηματικές συνέργειες. Συμμετείχαν ο Παναγιώτης Σταματόπουλος της BIOSE, ο Ιωάννης Σμυρνιώτης, πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, ο Διογένης Βακόντιος της Ε.Κ.ΑΝ. – POLYGREEN και η Ελένη Νικητέα της ΜΕΓΑECO.

Ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Cluster Συσκευασίας της DS Smith Hellas, Γιώργος Φιλιππόγλου, επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι η κυκλική οικονομία να ενταχθεί στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία, μέσα από αποδοτικότερες διαδικασίες και καλύτερη αξιοποίηση πόρων.

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