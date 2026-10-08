Envolve: Επενδύει σε πέντε startups και ανοίγει νέο κύκλο χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος EnvolveXL φέτος

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Σε επενδυτικό στάδιο περνούν πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL, με το Envolve Entrepreneurship να διαθέτει αρχική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ και να προετοιμάζει πρόσθετες επενδύσεις έως 200.000 ευρώ.

Οι πέντε startups που επιλέχθηκαν είναι οι FitKit, Joberos, Kiné Health, Pebole και Scoopterra, οι οποίες λαμβάνουν από 12.500 ευρώ η καθεμία. Σε επόμενο στάδιο, έως τρεις από αυτές θα μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της επενδυτικής προσέγγισης «Investing for Good» του προγράμματος.

Η κίνηση αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής τους στο EnvolveXL, μέσω του οποίου οι ομάδες είχαν πρόσβαση σε mentoring, επιχειρηματική καθοδήγηση, δίκτυο επενδυτών και εργαλεία προετοιμασίας για άντληση κεφαλαίων.

Οι πέντε εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της νέας οικονομίας. Η FitKit κινείται στον χώρο του fitness marketplace, η Joberos στο HRtech, η Kiné Health στον τομέα του longevity και του healthtech, η Pebole στο fintech και η Scoopterra στα analytics.

Για την επιλογή τους αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, η ωριμότητα του προϊόντος, η δυναμική της ομάδας, οι προοπτικές ανάπτυξης και κλιμάκωσης, αλλά και ο οικονομικός σχεδιασμός και η επενδυτική στρατηγική.

Ο Managing Director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας, σημείωσε ότι η αρχική επένδυση δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, να συγκεντρώσουν δεδομένα και να ενισχύσουν τη θέση τους απέναντι σε νέους επενδυτές.

Το Envolve δραστηριοποιείται στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, έχει υποστηρίξει περισσότερους από 42.000 επιχειρηματίες, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 2.200 θέσεις εργασίας.

Συνολικά έχουν διατεθεί πάνω από 6,4 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση startups, ενώ η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των εταιρειών που έχουν υποστηριχθεί ξεπερνά σήμερα τα 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προσελκύσει επιπλέον περίπου 330 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές.

Την ίδια ώρα, ανοίγει ο 4ος κύκλος του EnvolveXL, με στόχο την επιλογή 20 νέων επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies.

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