search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 09:08
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 08:10

Envolve: Επενδύει σε πέντε startups και ανοίγει νέο κύκλο χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος EnvolveXL φέτος

08.10.2026 08:10
Envolve

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε επενδυτικό στάδιο περνούν πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL, με το Envolve Entrepreneurship να διαθέτει αρχική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ και να προετοιμάζει πρόσθετες επενδύσεις έως 200.000 ευρώ.

Οι πέντε startups που επιλέχθηκαν είναι οι FitKit, Joberos, Kiné Health, Pebole και Scoopterra, οι οποίες λαμβάνουν από 12.500 ευρώ η καθεμία. Σε επόμενο στάδιο, έως τρεις από αυτές θα μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της επενδυτικής προσέγγισης «Investing for Good» του προγράμματος.

Η κίνηση αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής τους στο EnvolveXL, μέσω του οποίου οι ομάδες είχαν πρόσβαση σε mentoring, επιχειρηματική καθοδήγηση, δίκτυο επενδυτών και εργαλεία προετοιμασίας για άντληση κεφαλαίων.

Οι πέντε εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της νέας οικονομίας. Η FitKit κινείται στον χώρο του fitness marketplace, η Joberos στο HRtech, η Kiné Health στον τομέα του longevity και του healthtech, η Pebole στο fintech και η Scoopterra στα analytics.

Για την επιλογή τους αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, η ωριμότητα του προϊόντος, η δυναμική της ομάδας, οι προοπτικές ανάπτυξης και κλιμάκωσης, αλλά και ο οικονομικός σχεδιασμός και η επενδυτική στρατηγική.

Ο Managing Director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας, σημείωσε ότι η αρχική επένδυση δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, να συγκεντρώσουν δεδομένα και να ενισχύσουν τη θέση τους απέναντι σε νέους επενδυτές.

Το Envolve δραστηριοποιείται στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, έχει υποστηρίξει περισσότερους από 42.000 επιχειρηματίες, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 2.200 θέσεις εργασίας.

Συνολικά έχουν διατεθεί πάνω από 6,4 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση startups, ενώ η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των εταιρειών που έχουν υποστηριχθεί ξεπερνά σήμερα τα 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προσελκύσει επιπλέον περίπου 330 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές.

Την ίδια ώρα, ανοίγει ο 4ος κύκλος του EnvolveXL, με στόχο την επιλογή 20 νέων επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies.

Διαβάστε επίσης:

TITAN: Επενδυτική βαθμίδα από S&P με BBB-, ανοίγει δρόμος για φθηνότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία

SKAG: Άνοδος 18% στο Back to School με 22 νέες σειρές θεματικών τετραδίων στην αγορά

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Χωρίς επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και παραγωγικότητα, η οικονομία θα μείνει πίσω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasos-chalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό: «Δεν είναι κατοικήσιμο – Περιμένουμε πότε θα το κατεδαφίσουν» (Video)

isap new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Με δύο χρόνια καθυστέρηση ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός στις ράγες

paidiki_paxusarkia2
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: «Η Ελλάδα πρωτοπορεί στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας»

Untitled design (23)
ΕΛΛΑΔΑ

1.500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο, «βραχνάς» η ενέργεια – Τι κατήγγειλε ο πρόεδρος των αρτοποιών

trump b2 stelth oval
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν – Πιθανά και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleonora-meleti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κάζο στη Μελέτη: Κήρυξαν απεργία εργοδοτών στο Facebook - Πόσοι έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν 

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

voulgari-karvelas_vissi-new
MEDIA

Ανθή Βούλγαρη για Βίσση - Καρβέλα: «Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο τα λεφτά - Ας τους προστατεύσει λίγο το περιβάλλον τους» (Video)

axtsioglou elas 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Έφη Αχτσιόγλου στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 09:07
tasos-chalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό: «Δεν είναι κατοικήσιμο – Περιμένουμε πότε θα το κατεδαφίσουν» (Video)

isap new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Με δύο χρόνια καθυστέρηση ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός στις ράγες

paidiki_paxusarkia2
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: «Η Ελλάδα πρωτοπορεί στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας»

1 / 3