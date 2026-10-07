SKAG: Άνοδος 18% στο Back to School με 22 νέες σειρές θεματικών τετραδίων στην αγορά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ανανέωση μιας από τις βασικές κατηγορίες προϊόντων της προχώρησε η SKAG, λανσάροντας 22 νέες σειρές θεματικών τετραδίων και καταγράφοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ανάπτυξη άνω του 18% κατά την περίοδο του φετινού Back to School.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά σχολικών και χαρτικών ειδών, σε μια κατηγορία όπου το design, η διαφοροποίηση και η στόχευση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η νέα συλλογή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο μαθητικό κοινό. Η SKAG επιχειρεί να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα καταναλωτών, από παιδιά και εφήβους έως φοιτητές και επαγγελματίες, διαμορφώνοντας διαφορετικές σειρές ανάλογα με την ηλικία, τη χρήση και το επίπεδο τιμής.

Στο επίκεντρο της ανανέωσης βρίσκεται ο σχεδιασμός των τετραδίων και η χρήση διαφορετικών υλικών και τεχνικών φινιρίσματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Soft Touch πλαστικοποίηση, μεταλλικά foil σε χρυσό και ασημί και τοπικό UV.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των επιμέρους σειρών της, έχοντας τόσο πιο προσιτές επιλογές όσο και προϊόντα που τοποθετούνται στην premium κατηγορία.

Η Λίνα Σακκά, Διευθύντρια Marketing της SKAG, σημειώνει ότι ο σχεδιασμός της νέας γκάμας δεν περιορίστηκε στην αλλαγή των εξωφύλλων, αλλά βασίστηκε στην προσπάθεια να δημιουργηθούν διακριτές προϊοντικές σειρές για διαφορετικά κοινά. Όπως αναφέρει, η εταιρεία επένδυσε τόσο στα υλικά και τα φινιρίσματα όσο και στη διαφοροποίηση του χαρακτήρα κάθε σειράς.

Το πρώτο εμπορικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης στρατηγικής αποτυπώνεται, κατά την εταιρεία, στην αύξηση άνω του 18% που καταγράφηκε στην περίοδο Back to School.

Ο Χρίστος Σουλτάτος, Διευθυντής Πωλήσεων της SKAG, εκτιμά ότι η διευρυμένη γκάμα επέτρεψε στην εταιρεία να απευθυνθεί σε περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών και σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Μετά την περίοδο των σχολικών αγορών, το επόμενο εμπορικό στοίχημα για τη SKAG είναι το Back to University, όπου αναμένεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις σειρές που απευθύνονται στο φοιτητικό και νεανικό κοινό.

Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει παράλληλα τη διάθεση της εταιρείας να διευρύνει τη χρήση των θεματικών τετραδίων πέρα από την παραδοσιακή σχολική αγορά και να ενισχύσει την παρουσία της σε κοινά μεγαλύτερης ηλικίας.

Για τη SKAG, η ανανέωση της κατηγορίας αποτελεί προσπάθεια συνδυασμού της καθιερωμένης παρουσίας της στα χαρτικά με μια περισσότερο διαφοροποιημένη εμπορική πρόταση, σε μια αγορά όπου η λειτουργικότητα του προϊόντος συνυπάρχει πλέον όλο και περισσότερο με το design και την αισθητική επιλογή.

Διαβάστε επίσης:

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

Θεοδωρικάκος: Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η κρίση – Τι είπε για τιμές και σούπερ μάρκετ

Ποιοι πληρώνουν περισσότερα το 2027: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων