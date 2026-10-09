ΔΕΗ Fiber: Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε 70 περιοχές με κάλυψη 1,5 εκατ. συνδέσεων

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Σε επτά νέες περιοχές επεκτείνεται το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στην αγορά τηλεπικοινωνιών και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στις ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων. Η υπηρεσία ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις σε υποδομές να συνεχίζονται και τον επόμενο στόχο να τοποθετείται στα 2 εκατ. διαθέσιμων συνδέσεων έως το τέλος του 2026.

Στον χάρτη των περιοχών όπου παρέχεται η υπηρεσία προστίθενται ο Βόλος, η Καλαμάτα, η Λαμία, η Αρτέμιδα και ο Άγιος Δημήτριος Αττικής, καθώς και η Πολίχνη και οι Συκιές Θεσσαλονίκης.

Η επέκταση πραγματοποιείται μέσω της ΔΕΗ FiberGrid, θυγατρικής του Ομίλου ΔΕΗ, η οποία αναπτύσσει δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), προσφέροντας δυνατότητα σύνδεσης με ταχύτητες έως 2,5 Gbps.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 περιοχές έχουν ήδη τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης, ενώ το συνολικό δίκτυο περνά από περισσότερα από 2,3 εκατ. ακίνητα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών είναι ότι οι 1,5 εκατ. συνδέσεις είναι έτοιμες προς ενεργοποίηση, ενώ τα 2,3 εκατ. ακίνητα βρίσκονται εντός της αναπτυγμένης κάλυψης του δικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητα όλα έτοιμα για άμεση σύνδεση.

Οι τιμές και οι επόμενοι στόχοι

Η εμπορική πολιτική της ΔΕΗ περιλαμβάνει τρία προγράμματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, με διαφορετικές ταχύτητες και μηνιαίες χρεώσεις.

Το βασικό πρόγραμμα των 500 Mbps προσφέρεται έναντι 17,90 ευρώ τον μήνα, με ταχύτητα αποστολής δεδομένων 250 Mbps. Για σύνδεση 1 Gbps, με ταχύτητα αποστολής 500 Mbps, η μηνιαία χρέωση διαμορφώνεται στα 19,90 ευρώ.

Η ακριβότερη επιλογή αφορά σύνδεση 2,5 Gbps, με ταχύτητα αποστολής 1,25 Gbps και κόστος 52,90 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας με επιπλέον χρέωση 4 ευρώ μηνιαίως, η οποία περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Διατίθεται επίσης πακέτο διεθνών κλήσεων με 1.000 λεπτά προς σταθερά σε 35 προορισμούς, έναντι 10 ευρώ τον μήνα.

Η εγκατάσταση παρέχεται δωρεάν, ενώ η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ελέγχεται μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, του τηλεφωνικού κέντρου 13870 και επιλεγμένων καταστημάτων.

Σε επίπεδο υποδομών, η ΔΕΗ FiberGrid έχει αναπτύξει, σύμφωνα με την εταιρεία, το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα περίπου τριάμισι ετών.

Ο επόμενος στόχος προβλέπει την αύξηση των έτοιμων προς σύνδεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα 2 εκατ. μέχρι το τέλος του 2026, ενώ έως το 2028 η συνολική κάλυψη σχεδιάζεται να φτάσει τα 3,8 εκατ. ακίνητα.

Σήμερα, το επενδυτικό πρόγραμμα εκτείνεται σε 120 περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι περιοχές όπου το δίκτυο λειτουργεί όσο και εκείνες όπου βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η υποδομή υποστηρίζει τεχνικά ταχύτητες έως 10 Gbps, δημιουργώντας δυνατότητες για μελλοντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα με τη λιανική αγορά, η ΔΕΗ FiberGrid δραστηριοποιείται και στη χονδρική, προσφέροντας υπηρεσίες bitstream και dark fiber σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η ανάπτυξη αυτή ενισχύει την παρουσία της ΔΕΗ σε έναν νέο για τον όμιλο επιχειρηματικό τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία η διείσδυση των οπτικών ινών και ο ανταγωνισμός στις τιμές αποτελούν βασικές παραμέτρους της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

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