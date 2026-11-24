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Τον παλαιότερο εξαιρετικά λαμπρό γαλαξιακό πυρήνα (κβάζαρ), ο οποίος παρατηρείται μόλις 630 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, ανακάλυψε το διαστημικό τηλεσκόπιο «Euclid» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Το κβάζαρ είναι ο εξαιρετικά φωτεινός πυρήνας ενός γαλαξία, ο οποίος τροφοδοτείται από αέρια που πέφτουν μέσα σε μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, απελευθερώνοντας κατά τη διαδικασία αυτή τεράστια ποσά ενέργειας. Τα κβάζαρ αποτελούν μια σύντομη φάση στη ζωή ενός γαλαξία, κατά την οποία ο πυρήνας μπορεί να είναι πιο φωτεινός από ολόκληρο το υπόλοιπο σύστημα.

Το αντικείμενο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έχει την ονομασία J1504+6262 και το προσωνύμιο «Dun Aonghasa» από το προϊστορικό οχυρό στο άκρο της Ιρλανδίας, εκεί όπου η ξηρά δίνει τη θέση της στον απέραντο ωκεάνιο ορίζοντα του Ατλαντικού. Αντίστοιχα, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κβάζαρ στέκεται στο τρέχον όριο παρατήρησης των κβάζαρ, φωτίζοντας το κατώφλι προς ακόμα παλαιότερες εποχές του Σύμπαντος που περιμένουν να εξερευνηθούν.

Το κβάζαρ εντοπίστηκε ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα αντικείμενα, κατά την ανάλυση δεδομένων περίπου 18 μηνών από το τηλεσκόπιο. Εκτεταμένες παρατηρήσεις από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια επιβεβαίωσαν το κβάζαρ. Επιπλέον, το James Webb έδειξε ότι τροφοδοτείται από μια μαύρη τρύπα με μάζα περίπου 360 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου.

Το κβάζαρ είναι το πρώτο που εντοπίστηκε πέρα από μια μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift) της τάξης του 8, συγκεκριμένα στο 8,13. Αυτό αντιστοιχεί στην παρατήρηση του Σύμπαντος, όπως ήταν πριν από περίπου 13,1 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή μόλις στο 5% της τρέχουσας ηλικίας του. Το Euclid έχει ήδη εντοπίσει δώδεκα νέα κβάζαρ πέρα από την μετατόπιση προς το ερυθρό 7, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό όσων ήταν γνωστά προηγουμένως σε αυτή την απόσταση.

Η ανακάλυψη αυτή καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ του ίδιου τηλεσκοπίου, το οποίο είχε ανακοινωθεί μόλις πριν από λίγους μήνες, καθώς μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πίσω στον χρόνο επιπλέον 40 εκατομμύρια χρόνια.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με άλλα μακρινά κβάζαρ, το συγκεκριμένο αποτελεί σπάνια περίπτωση, καθώς καταναλώνει ύλη με σχετικά αργό ρυθμό. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρέπει να απέκτησε τη σημερινή τεράστια μάζα του μέσω επεισοδίων εξαιρετικά ταχείας ανάπτυξης σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το γεγονός αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τα υπάρχοντα μοντέλα σχετικά με τον σχηματισμό και την ανάπτυξη των μαύρων τρυπών στο πρώιμο Σύμπαν.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics».

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