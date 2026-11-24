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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη δημοσίευσή του.

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» έγραψε στη λεζάντα.

Γεννημένος το 1941 στην Αλεξάνδρεια, ο Τέλης Ζώτος σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A.) και ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς θεατρικούς θιάσους, συμμετέχοντας σε παραστάσεις τόσο του ελληνικού όσο και του ξένου ρεπερτορίου. Το 1965-1966 εμφανίστηκε στην «Ηλέκτρα», στον ρόλο του Ορέστη, και στη «Μήδεια», ως Αιγέας.

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