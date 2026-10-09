CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

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Μία βαθμίδα μακριά από την επενδυτική κατηγορία βρίσκονται πλέον οι καταθέσεις της CrediaBank, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που δημοσιοποίησε ο διεθνής οίκος Fitch Ratings. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τις προοπτικές που δημιουργούνται από την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η Fitch απέδωσε στην CrediaBank μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση BB, με θετικές προοπτικές, ενώ η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων διαμορφώθηκε σε BB+, δηλαδή ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Οι θετικές προοπτικές υποδηλώνουν ότι ο οίκος θεωρεί πιθανή μια μελλοντική αναβάθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα πιστοληπτική εικόνα έχει διαδραματίσει η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ενίσχυσε τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας.

Το στοίχημα της HSBC Malta και η άνοδος της κερδοφορίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η Fitch στην προγραμματισμένη απόκτηση της HSBC Malta, η οποία εκτιμάται ότι θα μεταβάλει σημαντικά το μέγεθος και τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σύμφωνα με τον οίκο, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση, να διευρύνει τις πηγές εσόδων και να βελτιώσει τη χρηματοδοτική βάση της CrediaBank, αξιοποιώντας την υψηλή ρευστότητα και την καταθετική βάση της HSBC Malta.

Παράλληλα, η Fitch εκτιμά ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της εξαγοράς είναι διαχειρίσιμοι, χωρίς ωστόσο να παύουν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική αξιολόγηση.

Σημαντική βελτίωση προβλέπεται και στο μέτωπο της κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη ως ποσοστό των σταθμισμένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Fitch προβλέπει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα αυξηθεί στο 3% το 2027 και στο 3,5% το 2028, με την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών και τη συμβολή των εξαγορών της HSBC Malta και της Ευρώπη Holdings να αποτελούν βασικούς παράγοντες ενίσχυσης των αποτελεσμάτων.

Στο κεφαλαιακό πεδίο, ο οίκος αναμένει ότι η CrediaBank θα διατηρήσει σχετικά σταθερούς δείκτες επάρκειας την περίοδο 2026-2028, παρά την προβλεπόμενη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων.

Για μια περαιτέρω πιστοληπτική αναβάθμιση, η Fitch θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις: επιτυχή ενσωμάτωση της HSBC Malta, διατήρηση του δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 τουλάχιστον στο 14%, σταθερή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου και διατηρήσιμη ενίσχυση της κερδοφορίας.

Σε σύγκριση με τη Moody’s, η βασική αξιολόγηση της Fitch βρίσκεται μία βαθμίδα υψηλότερα, ενώ οι προοπτικές χαρακτηρίζονται θετικές αντί σταθερών. Και οι δύο οίκοι, πάντως, τοποθετούν τις καταθέσεις της CrediaBank μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται καθοριστική για την τράπεζα, καθώς η υλοποίηση των εξαγορών και η επίτευξη των στόχων κερδοφορίας θα κρίνουν εάν η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων θα μεταφραστεί και σε νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης.