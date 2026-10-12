Ιατρικό Αθηνών: Επενδύσεις 75 εκατ. ευρώ και σχέδιο ενίσχυσης κερδοφορίας με νέες υπηρεσίες υγείας

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Σε μια νέα φάση επιχειρηματικής ανάπτυξης επιχειρεί να περάσει ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος, με βασικό ζητούμενο πλέον τη βελτίωση της κερδοφορίας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υποδομών του.

Η οικογένεια Αποστολόπουλου έχει επενδύσει περίπου 75 εκατ. ευρώ την τριετία 2023-2025 σε νέες εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λειτουργικά συστήματα.

Ωστόσο, τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών δεν μεταφράζεται αναγκαστικά σε αντίστοιχη άνοδο της καθαρής κερδοφορίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα 148 εκατ. ευρώ, έναντι 142 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,82%.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 17,04%, στα 20 εκατ. ευρώ, από 17 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν σε 521.000 ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση περίπου 57%.

Η αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων

Η διαφορά μεταξύ λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας αποτελεί βασική πρόκληση για τη διοίκηση.

Ο όμιλος έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ενισχύουν τις υποδομές και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών, αλλά συνοδεύονται από αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται περιορισμός του ρυθμού επενδύσεων σε εξοπλισμό και λειτουργικά συστήματα, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις συγκράτησης των εξόδων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάπτυξη των συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες και στη βελτίωση της είσπραξης απαιτήσεων.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρηματοροών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας χαρακτηρίζεται από υψηλές λειτουργικές δαπάνες.

Το νέο έργο στο Ελληνικό

Σημαντική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό έχει το Healthcare Park στο Ελληνικό, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη LAMDA Development.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητου συγκροτήματος περίπου 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερη έμφαση στη μακροζωία και στην προληπτική ιατρική.

Η ολοκλήρωσή του τοποθετείται στα τέλη του 2028, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μόνο το κόστος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ενδέχεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το νέο συγκρότημα θα μισθωθεί στον όμιλο για αρχική περίοδο δέκα ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Ο δανεισμός και η ρευστότητα

Τον Μάρτιο του 2026, ο όμιλος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέσω ομολογιακού δανείου 65 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διαθέτει επιπλέον χρηματοδοτική σύμβαση έως 30 εκατ. ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών.

Η χρηματοοικονομική εικόνα εμφανίζει βελτίωση, καθώς η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και κυκλοφορούντος ενεργητικού περιορίστηκε στα 6,48 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, από 67,94 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Το επόμενο στοίχημα για το Ιατρικό Αθηνών είναι να μετατρέψει τις σημαντικές επενδύσεις της προηγούμενης τριετίας σε υψηλότερες καθαρές αποδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή του παρουσία σε μια αγορά με αυξανόμενο ανταγωνισμό.

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