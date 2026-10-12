ΜΕΒΓΑΛ: Νέα επένδυση 161 εκατ. ευρώ για υπερδιπλασιασμό παραγωγής και μεγαλύτερη παρουσία στις ξένες αγορές

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Σε μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία προχωρά η ΜΕΒΓΑΛ, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη διεθνή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι.

Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 161,64 εκατ. ευρώ, προβλέπει την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών.

Η επένδυση, με την ονομασία «MEVGAL Dairy Future», βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου, καθώς η επιχείρηση έχει ζητήσει την ένταξή της στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, με χαρακτηρισμό ως εμβληματικής επένδυσης εξαιρετικής σημασίας.

Το έργο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 114.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό επεξεργασίας γάλακτος και σύγχρονα συστήματα συσκευασίας.

Οι εξαγωγές αλλάζουν τις προτεραιότητες

Η επένδυση συνδέεται άμεσα με τη μεταβολή της εμπορικής δραστηριότητας της ΜΕΒΓΑΛ, καθώς οι πωλήσεις στο εξωτερικό αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος.

Για το 2026, η διοίκηση αναμένει κύκλο εργασιών περίπου 234 εκατ. ευρώ, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν για πρώτη φορά το 50% των συνολικών πωλήσεων.

Η εταιρεία διαθέτει προϊόντα σε περίπου 30 χώρες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί, αντιπροσωπεύει το 18,07% των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού.

Το 2025 οι εξαγωγικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,48% σε αξία, επιβεβαιώνοντας ότι η διεθνής αγορά αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας θεωρείται απαραίτητη, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί ανάγκες για μεγαλύτερες ποσότητες, ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών και νέα προϊόντα.

Το κόστος και οι προκλήσεις

Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιορίζεται στην αύξηση του όγκου παραγωγής. Περιλαμβάνει τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση διαδικασιών, στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να περιορίσουν το μοναδιαίο κόστος.

Ωστόσο, η επέκταση δημιουργεί και μεγαλύτερες ανάγκες σε γάλα, ενέργεια, μεταφορές και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων πρώτης ύλης θα αποτελέσει σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί η ανάπτυξη των εξαγωγών με υψηλούς ρυθμούς.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ ανήλθε σε 206,65 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,65%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν κοντά στα 10,3 εκατ. ευρώ.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια, αλλά συνεπάγεται και υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Το επιχειρηματικό στοίχημα είναι να μετατραπεί η διεθνής επιτυχία του ελληνικού γιαουρτιού σε μεγαλύτερη εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, με βιώσιμη κερδοφορία και σταθερή παρουσία στις ξένες αγορές.

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