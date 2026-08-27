Μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου έκανε το πρώτο δρομολόγιο προς Καλαμαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Πέντε νέοι σταθμοί προστέθηκαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης με δρομολόγια από και προς την Καλαμαριά, τους οποίους παρέδωσε ο Όμιλος AKTOR, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, να υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον νέο σταθμό του Μετρό «Νομαρχία». Από εκεί κατευθύνθηκαν με το Μετρό στον σταθμό της «Μίκρας» όπου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον κ. Εξάρχου, τους κ.κ. Χρήστο Δήμα, Νίκο Ταχιάο, Γιώργο Κώτσηρα, ενεργοποίησε το πρώτο εισιτήριο της νέας γραμμής του Μετρό προς Καλαμαριά.

Οι 5 νέοι σταθμοί του Μετρό στη Θεσσαλονίκη

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ξεκινά μετά τη διακλάδωση που βρίσκεται νότια και σε επαφή με τον σταθμό «25ης Μαρτίου» της βασικής γραμμής, ακολουθώντας την οδό Σόλωνος και μετά τις οδούς Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτου Κυδωνιών και Πόντου και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων (επίσταθμος Μίκρας). Οι πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό είναι οι:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού

Νέα Κρήνη

Μίκρα

15 νέοι συρμοί για την κάλυψη της επιβατικής κίνησης

Το σύστημα της επέκτασης έχει διαστασιολογηθεί για 18.000 επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, με χρονοαπόσταση 90 δευτερολέπτων, λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους αριθμούς επιβατικής κίνησης ανά σταθμό, καθώς και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκε η κατασκευή, η προμήθεια και η θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων συρμών.

Χωρίς οδηγό ο συρμός του μετρό που επιβιβάστηκε ο πρωθυπουργός

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, Νίκος Ταχιάος και Γιώργος Κώτσηρας επιβιβάστηκαν σε έναν από τους 15 νέους συρμούς του Μετρό της Θεσσαλονίκης και έκαναν το πρώτο δρομολόγιο. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες πρόκειται για αυτοματοποιημένο συρμό χωρίς οδηγό.

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