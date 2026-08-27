Αναβλήθηκε εκ νέου δίκη για τον σύζυγο γνωστής παρουσιάστριας – Παραμένει η απαγόρευση να πλησιάζει στο σπίτι

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Για την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για τις καταγγελίες γνωστής παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία από τον σύζυγό της.

Το δικαστήριο διατήρησε τον όρο απαγόρευσης προσέγγισης της οικίας της καταγγέλλουσας από τον σύζυγό της.

«Το περιστατικό δεν είχε αυτή την έκταση για να εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρξε σωματική βλάβη», ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος της παρουσιάστριας.

Πρόεδρος: Πρέπει να έρθει ενόψει και της φύσης του αδικήματος εδώ να τα πει…

Δικηγόρος κατηγορούμενου: Ένα λεκτικό επεισόδιο εκατέρωθεν ήταν.

Πρόεδρος: Πρέπει να έρθει στο ακροατήριο να το βεβαιώσει. Μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι και προϊόν απειλής ή κάτι άλλο. Όπως καλούμε όλες τις γυναίκες εδώ, πρέπει να έρθει να μας τα πει η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο, ο δικηγόρος της παρουσιάστριας ενημέρωσε άτυπα το δικαστήριο ότι από πλευράς της ήδη έχει γίνει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος και πως οι σύζυγοι έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους και πως η ίδια δεν νιώθει απειλή ή κίνδυνο, ώστε να χρειάζεται λήψη περιοριστικών μέτρων.

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