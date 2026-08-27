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27.08.2026 17:10

Ξεκίνησε η κατεδάφιση του Badminton στο Γουδή (Photos/Video)

27.08.2026 17:10
KATEDAFISI

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Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.

Το κτίριο είχε κριθεί κατεδαφιστέο από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2012 αλλά επί 14 χρόνια, η απόφαση δεν είχε υλοποιηθεί.

Οι εργασίες κατεδάφισης γίνονται από το υπουργείο Άμυνας, κατόπιν εντολής του υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton, που ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.


Χθες ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε την κατεδάφιση του καμένου κτιρίου και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων, εισήγηση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.

«Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση ανέφερε μεταξύ άλλων.

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