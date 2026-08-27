Badminton: Η απίθανη ιστορία με το «προσωρινό» ολυμπιακό κτίριο που έμεινε… 22 χρόνια – Η κίνηση Δούκα για το Πάρκο Γουδή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα κτίριο που κατασκευάστηκε ως προσωρινό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί το αργότερο στις αρχές του 2005, μετατράπηκε σε θέατρο, κρίθηκε παράνομο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εγκαταλείφθηκε για μία δεκαετία και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αυτή είναι, σε λίγες γραμμές, η ιστορία του Badminton στο Γουδή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε τώρα ομόφωνα, έπειτα από εισήγηση του Χάρη Δούκα, να ζητήσει την άμεση κατεδάφιση του καμένου κτιρίου και όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής. Η απόφαση συνδέεται με την επαναφορά ενός σχεδίου που υπάρχει εδώ και σχεδόν μισό αιώνα: τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων.

«Η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004 ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Το «λυόμενο» που δεν λύθηκε ποτέ

Η ιστορία ξεκινά το 2002, όταν αποφασίστηκε η κατασκευή στο Γουδή ενός προσωρινού γηπέδου για το ολυμπιακό άθλημα της αντιπτέρισης, το γνωστό badminton. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη χωροθέτησή του στο Ελληνικό, αλλά τελικά επιλέχθηκε το Άλσος Στρατού.

Η εγκατάσταση χαρακτηρίστηκε ρητά προσωρινή και λυόμενη. Η σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1002/Δ/14.11.2002, προέβλεπε ότι το κτίριο και οι σκληρές επιφάνειες γύρω του θα έπρεπε να απομακρυνθούν μέσα σε διάστημα το πολύ έξι μηνών από τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το κλειστό γήπεδο, χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών, κόστισε σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία περίπου 34 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο του 2004 φιλοξένησε τους ολυμπιακούς αγώνες αντιπτέρισης και στη συνέχεια παραδόθηκε από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ στο υπουργείο Πολιτισμού. Η κατεδάφιση, όμως, δεν έγινε ποτέ.

Πώς το προσωρινό έγινε μόνιμο

Το 2005, με το άρθρο 20 του νόμου 3342/2005 για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, το κράτος άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού. Το μέχρι τότε προσωρινό κτίριο χαρακτηρίστηκε μόνιμη εγκατάσταση και επιτράπηκαν σε αυτό πολιτιστικές εκδηλώσεις, εστίαση και υπαίθριες συγκεντρώσεις κοινού.

Το 2006 τα «Ολυμπιακά Ακίνητα» το παραχώρησαν για 20 χρόνια στην εταιρεία Athens Badminton Cultural Development, πίσω από την οποία βρίσκονταν επιχειρηματίες από τον χώρο των θεατρικών παραγωγών και της ψυχαγωγίας. Η εταιρεία επένδυσε περίπου 16 εκατ. ευρώ για να μετατρέψει το ολυμπιακό γήπεδο σε σύγχρονο θέατρο περίπου 2.400 θέσεων.

Το Θέατρο Badminton άνοιξε το 2007 και για μία δεκαετία φιλοξένησε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, μιούζικαλ, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και συνέδρια. Από τη σκηνή του πέρασαν παραγωγές όπως τα «Mamma Mia!», «Cats», «Jesus Christ Superstar», «Priscilla» και πολλές ελληνικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

Από πολιτιστική άποψη, το Badminton αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους θεάματος της Αθήνας. Από πολεοδομική και περιβαλλοντική άποψη, όμως, η λειτουργία του βρισκόταν σε ευθεία σύγκρουση με τον προβλεπόμενο χαρακτήρα του Γουδή ως μητροπολιτικού χώρου πρασίνου.

Η προσέλευση χιλιάδων θεατών, η διαμπερής κυκλοφορία αυτοκινήτων και το πάρκινγκ εκατοντάδων οχημάτων μέσα στο Άλσος δημιουργούσαν, σύμφωνα με τους κατοίκους, συνθήκες μεγάλης εμπορικής εγκατάστασης στην καρδιά του υπό δημιουργία πάρκου.

Η απόφαση του ΣτΕ που δεν εφαρμόστηκε

Οι κάτοικοι και η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο προσέφυγαν ήδη από το 2007 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η μονιμοποίηση του κτιρίου.

Με την απόφαση 1970/2012, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη μετατροπή του Badminton σε μόνιμο χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και ακύρωσε τις σχετικές οικοδομικές άδειες. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εγκατάσταση κατακερμάτιζε τον πυρήνα του πάρκου, δημιουργούσε την εικόνα απέραντου πάρκινγκ και επιδείνωνε τις συνθήκες διαβίωσης όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής αλλά συνολικά του Λεκανοπεδίου.

Είχε προηγηθεί το Προεδρικό Διάταγμα του 2011 για την προστασία του Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων, το οποίο προέβλεπε ρητά ότι το Badminton θα κατεδαφιζόταν μόλις έληγε η σύμβαση με τον ιδιώτη.

Παρά τη δικαστική απόφαση, το θέατρο συνέχισε να λειτουργεί, καθώς η εικοσαετής παραχώρηση παρέμενε ενεργή. Η τελευταία θεατρική περίοδος ολοκληρώθηκε το 2016. Η ιδιωτική εταιρεία αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα –είχε προσφύγει από το 2011 στη διαδικασία του άρθρου 99– και το κτίριο έκλεισε και παρέμεινε σφραγισμένο.

Έτσι, για περίπου δέκα χρόνια, μία τεράστια εγκατάσταση σχεδόν 10.000 τετραγωνικών μέτρων έμενε ανενεργή και αφύλακτη στην καρδιά του Άλσους.

Η φωτιά που το αποτελείωσε

Η εικοσαετής σύμβαση παραχώρησης έληξε στις 10 Απριλίου 2026. Κανονικά, από εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να είχε αρχίσει η διαδικασία απομάκρυνσης της εγκατάστασης.

Αντί για τις μπουλντόζες, όμως, ήρθε η πυρκαγιά της 12ης Ιουλίου 2026. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό και κατάρρευση μέρους της στέγης, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τις γύρω περιοχές. Για την πυρκαγιά συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο και να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό.

Το περιστατικό επανέφερε το ερώτημα γιατί ένα παράνομο, κατεδαφιστέο και εγκαταλελειμμένο κτίριο παρέμενε γεμάτο εύφλεκτα υλικά μέσα σε έναν από τους τελευταίους μεγάλους χώρους πρασίνου της Αθήνας.

Πώς προβλέπεται να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο

Η ιδέα του πάρκου είναι παλαιότερη ακόμη και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 1977 προβλεπόταν η παραχώρηση περίπου 965 στρεμμάτων της λεγόμενης «στρατιωτικής πόλης Γουδή» στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δημιουργία άλσους. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας του 1985 ενέταξε την περιοχή στη λεγόμενη «σφήνα πρασίνου» που θα συνέδεε το πυκνοδομημένο κέντρο με τον Υμηττό.

Ο πυρήνας του σχεδιαζόμενου πάρκου υπολογίζεται σε περίπου 965 στρέμματα δημόσιας γης, ενώ η ευρύτερη ζώνη επιρροής Γουδή – Ιλισίων φτάνει τα 4.000-4.500 στρέμματα. Δεν πρόκειται, επομένως, για ένα καινούργιο περιφραγμένο πάρκο, αλλά για την ενοποίηση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου, των στρατιωτικών εκτάσεων και των διάσπαρτων δημόσιων ακινήτων.

Το θεσμικό σχέδιο προβλέπει:

ενιαίο χώρο υψηλού και πυκνού πρασίνου, με φύτευση ειδών που ταιριάζουν στο αττικό τοπίο και το οικοσύστημα του Υμηττού,

περιορισμένες και ήπιες δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού,

διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογων ιστορικών στρατιωτικών κτιρίων,

δίκτυο περιπάτου, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,

απαγόρευση της διαμπερούς κυκλοφορίας και της ανεξέλεγκτης στάθμευσης στον πυρήνα,

χώρους στάθμευσης στην περίμετρο και σύνδεση με το Μετρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς,

απομάκρυνση περιφράξεων και δημιουργία ελεύθερων περασμάτων,

τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί η διχοτόμηση του πάρκου από τις λεωφόρους Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Ούλοφ Πάλμε.

Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη

Το μεγάλο εμπόδιο είναι ότι η περιοχή εμφανίζεται ενιαία στους πολεοδομικούς χάρτες, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατακερματισμένη ανάμεσα στην ΕΤΑΔ, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, τους τρεις δήμους, νοσοκομεία, στρατιωτικές υπηρεσίες και άλλους δημόσιους φορείς. Υπάρχουν διαφορετικές περιφράξεις, δρόμοι χωρίς σαφές καθεστώς, αυθαίρετες χρήσεις και πολλοί φορείς που διεκδικούν αρμοδιότητα.

Ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει ότι έχει εκκινήσει την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Αυτό πρέπει να ορίσει με ακρίβεια:

ποια τμήματα γίνονται κοινόχρηστο πράσινο,

ποια κτίρια διατηρούνται ή κατεδαφίζονται,

ποιες χρήσεις επιτρέπονται,

ποιοι δρόμοι καταργούνται ή μετατρέπονται σε πεζόδρομους,

ποιος φορέας θα αναλάβει τη λειτουργία, τη φύλαξη και τη συντήρηση του πάρκου.

Θα χρειαστούν επίσης νέο Προεδρικό Διάταγμα, παραχωρήσεις εκτάσεων, συγκεκριμένος φορέας διαχείρισης και εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση.

Γι’ αυτό η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πολιτικά σημαντική, αλλά δεν σημαίνει ότι ξεκινά αυτομάτως η κατεδάφιση ή ότι το πάρκο είναι έτοιμο να κατασκευαστεί. Το Badminton βρίσκεται σε ακίνητο που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ και απαιτούνται συντονισμένες αποφάσεις από την κυβέρνηση, το ΥΠΕΝ, το υπουργείο Άμυνας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κατεδάφιση του καμένου κτιρίου μπορεί να είναι το πρώτο απτό βήμα. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, είναι να μη μείνει και αυτή η απόφαση ένα ακόμη σχέδιο στα χαρτιά, όπως συνέβη επανειλημμένα από το 1977 έως σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησε κάγκελο σε τουριστικό κατάλυμα

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

Ρόδος: Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης μέσω Instagram