ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Ισχυρή άνοδος πωλήσεων και στόχος για νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών

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Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ παραγωγής και πωλήσεων κινείται η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά ζυμαρικών όσο και στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, με το brand ΜΑΚΒΕΛ να εμφανίζει επιδόσεις που διαφοροποιούνται αισθητά από τη συνολική πορεία της αγοράς.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου, ο συνολικός όγκος πωλήσεων της EURIMAC αυξήθηκε κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με θετική συμβολή τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των εξαγωγών.

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφεται στα επώνυμα προϊόντα ΜΑΚΒΕΛ, όπου ο όγκος πωλήσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 21,3%.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συγκριθεί με την πορεία της συνολικής αγοράς ζυμαρικών, η οποία στο ίδιο διάστημα υποχώρησε οριακά κατά 0,2%.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η ανάπτυξη του brand δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη συνολική κατανάλωση, αλλά συνδέεται με την ενίσχυση της εμπορικής του παρουσίας και την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών.

Ένα ακόμη στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας αφορά τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Η σειρά ΜΑΚΒΕΛ Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη έχει αποκτήσει παρουσία που προσεγγίζει το 1% της συνολικής αγοράς ζυμαρικών σε αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η επιχείρηση.

Πρόκειται για εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημασία των εξειδικευμένων προϊόντων σε μια κατηγορία όπου παραδοσιακά ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στην τιμή, την αναγνωρισιμότητα και τη διανομή.

Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική εξακολουθεί να έχει η παραγωγική βάση στο Κιλκίς, από την οποία η εταιρεία εξυπηρετεί τόσο την ελληνική αγορά όσο και τη διεθνή ζήτηση.

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού μοντέλου της EURIMAC, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται πέρα από τα όρια της εγχώριας κατανάλωσης.

Ωστόσο, η εξωστρέφεια συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, καθώς η βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στις μεταφορές και έντονο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, η ενίσχυση του όγκου πωλήσεων δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας, καθώς καθοριστική σημασία έχουν οι τιμές διάθεσης, το κόστος παραγωγής και τα λειτουργικά περιθώρια.

Για τη ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, το μεγάλο στοίχημα του τελευταίου τετραμήνου είναι η υπέρβαση της επίδοσης του 2024, χρονιά κατά την οποία είχε καταγραφεί ιστορικό υψηλό στον όγκο παραγωγής και πωλήσεων.

Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος, θα επιβεβαιωθεί η δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών να διεκδικεί μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ακόμη και σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Το επόμενο ζητούμενο θα είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής με όρους βιώσιμης κερδοφορίας.

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