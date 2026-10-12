Στοά Αρσακείου: Επένδυση 20 εκατ. ευρώ αλλάζει το εμπορικό μοντέλο με λειτουργία επτά ημέρες εβδομαδιαίως

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Ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο για την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων και εμπορικών χώρων δοκιμάζεται στο κέντρο της Αθήνας, με την ολοκλήρωση της επένδυσης των 20 εκατ. ευρώ στη Στοά Αρσακείου.

Το νέο εγχείρημα συνδυάζει καταστήματα, εστίαση, ελληνικά προϊόντα και πολιτιστικές δραστηριότητες, επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν προορισμό που θα προσελκύει επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, η Στοά έχει πλέον περάσει σε πλήρη λειτουργία, με τα καταστήματα να ανοίγουν και τις Κυριακές.

Η επένδυση υλοποιήθηκε από τη Legendary Food και αφορά μισθωμένους χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 13.000 τετραγωνικών μέτρων, με σύμβαση διάρκειας 35 ετών.

Το έργο χρειάστηκε επτά χρόνια αδειοδοτήσεων και κατασκευαστικών εργασιών, στοιχείο που αποτυπώνει τις δυσκολίες επαναξιοποίησης μεγάλων ιστορικών συγκροτημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η πρώτη εικόνα της επισκεψιμότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, κατά τους πρώτους δύο μήνες πιλοτικής λειτουργίας καταγράφηκαν περίπου 270.000 επισκέπτες.

Πρόκειται για σημαντική αρχική προσέλευση, η οποία όμως δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη εμπορικής επιτυχίας.

Η πραγματική οικονομική απόδοση θα εξαρτηθεί από το ποσοστό των επισκεπτών που πραγματοποιούν αγορές, το ύψος της μέσης δαπάνης και τη δυνατότητα διατήρησης της επισκεψιμότητας σε βάθος χρόνου.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν 17 επιχειρηματικοί συνεργάτες, ενώ η επένδυση συνδέεται με περίπου 400 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας

Η διαφοροποίηση της Στοάς βρίσκεται στη συγκέντρωση πολλών χρήσεων στον ίδιο χώρο.

Το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σε πέντε βασικούς τομείς: γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργική δραστηριότητα, πολιτισμό και εκπαίδευση.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η προσέλκυση διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών, από εργαζομένους και κατοίκους του κέντρου μέχρι τουρίστες και καταναλωτές που αναζητούν επιλογές αγορών και ψυχαγωγίας.

Η λειτουργία επτά ημέρες την εβδομάδα αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη χρονική αξιοποίηση των εμπορικών εγκαταστάσεων.

Οι χώροι καφέ ανοίγουν από τις 7.30 το πρωί, ενώ τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κατά κανόνα από τις 9.00 έως τις 20.00.

Οι χώροι εστίασης επεκτείνουν τη λειτουργία έως αργά το βράδυ, δημιουργώντας διαφορετικές περιόδους εμπορικής δραστηριότητας μέσα στην ίδια ημέρα.

Η πρόκληση της βιωσιμότητας

Το ιστορικό συγκρότημα ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ το ευρύτερο ακίνητο φιλοξενεί επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Θέατρο Τέχνης.

Η μακροχρόνια μίσθωση παρέχει στην επενδύτρια εταιρεία χρόνο για την απόσβεση των κεφαλαίων, αλλά προϋποθέτει σταθερή εμπορική δραστηριότητα και αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

Η επιτυχία της επένδυσης θα κριθεί από το εάν η Στοά θα αποκτήσει σταθερή θέση στις καθημερινές επιλογές των καταναλωτών.

Παράλληλα, το εγχείρημα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την αξιοποίηση και άλλων ιστορικών ακινήτων, εφόσον αποδειχθεί ότι η συνύπαρξη εμπορίου, εστίασης και πολιτισμού δημιουργεί βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη δυνατότητα μετατροπής της αρχικής υψηλής επισκεψιμότητας σε διατηρήσιμες πωλήσεις, που θα δικαιολογούν το σημαντικό ύψος της επένδυσης.

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