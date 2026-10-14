Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον… Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

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Καλημέρα σας

Κίμπερλι ήταν και… πάει. Έντεκα μήνες υπερπαραγωγής, γκλάμουρ, πάρτι και εφόδων σε υπουργεία άνευ… τακτ.

Αυτό που φαινόταν το τελευταίο πενθήμερο, από την Πέμπτη, και ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας για όσους ξέρουν να διαβάζουν τις «κινήσεις», έγινε και πράξη.

Ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα πιθανόν για να δει με τα ίδια του τα μάτια και να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά τι συμβαίνει με την Κίμπερλι. Προσπάθησε να τη στηρίξει, έχοντάς την στο πλευρό του σε όλες τις εμφανίσεις – ακόμα και κατά τη συνέντευξή του στην «Καθημερινή».

Αλλά η αποκάλυψη για τα SMS με Αμερικανό επιχειρηματία, από τον οποίο ζητούσε να πληρώσει την κάρτα της, που ήταν χρεωμένη με 100.000 δολάρια, τελείωσε το πείραμα γρήγορα και άδοξα. Η υπόθεση ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της δυσφορίας για την αλλοπρόσαλλη διπλωματική της παρουσία στην Ελλάδα.

Άλλωστε, η Γκιλφόιλ δεν προερχόταν από το διπλωματικό σώμα – ο Τραμπ την έκανε πρέσβειρα με το ζόρι.

Κρατάμε το γεγονός ότι ο Ρούμπιο τη στήριξε στην Αθήνα και ο Λευκός Οίκος την έδιωξε έξι ημέρες μετά. Μπορεί να λέει κάτι αυτό για τις ισορροπίες στην αμερικανική κυβέρνηση και το πεδίο διαδοχής του Τραμπ.

Λάθος που διορθώθηκε

Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Τραμπ διόρθωσε ένα δικό του, κολοσσιαίο λάθος. Εξαρχής το πήγε στραβά.

Διόρισε τη Γκιλφόιλ στην Αθήνα επειδή δεν είχε σε καμία εκτίμηση το διπλωματικό πόστο στη χώρα μας. Προσοχή, όχι ότι δεν υπολόγιζε την Ελλάδα – φάνηκε αργότερα, ειδικά με τις ενεργειακές συμφωνίες, ότι την είχε στους σχεδιασμούς του –, αλλά μιλάμε για τον ρόλο του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας.

Πιθανόν θεωρούσε πως, για όποιο θέμα αμερικανικού ενδιαφέροντος επρόκειτο να προκύψει με την Ελλάδα ή στην Ελλάδα, αρκούσε ένας χειρισμός κατευθείαν από την Ουάσιγκτον.

Αποδείχθηκε ότι δεν αρκούσε.

Κυρίως διότι η Κίμπερλι κινήθηκε χωρίς μέτρο, όριο και συναίσθηση των πραγμάτων.

Η ενήμερη κυβέρνηση και η αλλαγή ερμηνείας

Η κυβέρνηση ήταν ενήμερη τα τελευταία 24ωρα για τις διαθέσεις του Λευκού Οίκου – και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – να παυτεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από πρέσβειρα.

Γι’ αυτό και τις τελευταίες ημέρες απέφυγε τις τοποθετήσεις και οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει παρεξήγηση ή να εκθέσει ανθρώπους και καταστάσεις.

Το ερώτημα που θέλει απάντηση τώρα – και φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση – είναι το εξής: Αν η Κίμπερλι ήρθε στην Αθήνα ως ένδειξη της πρόθεσης του Τραμπ να έχει ένα απολύτως έμπιστό του πρόσωπο εδώ και αυτό θεωρήθηκε… αναβάθμιση της χώρας στην κλίμακα αξιολόγησης που κάνει η Ουάσιγκτον, η αποπομπή της τι φέρνει; Υποβάθμιση;

Εκτός κι αν ο Τραμπ στείλει τον γαμπρό του, τον Κούσνερ, που τον κυνηγάνε ακόμα σε διάφορα μέρη του κόσμου…

Ο Αργυρός και ο Ιονέσκο

Η σκέψη μας είναι τώρα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στους άλλους κοσμικούς φίλους της Κίμπερλι. Ήταν θαυμάσιοι οι μήνες που πέρασαν με την πρέσβειρα στην Αθήνα, αλλά τελείωσαν.

Όσο σκέφτομαι ότι κάποιοι υπουργοί έκαναν σχεδόν πιρουέτες υποδεχόμενοι τη Γκιλφόιλ στο γραφείο τους, έτοιμοι να της πουν «πάρτε και την ψυχή μας, πολυχρονεμένη μας πρέσβειρα», τόσο καταλήγω ότι δεν ζούμε σε κανονική χώρα – σε έργο του Ιονέσκο ζούμε.

Δημοσκόπηση με… εκρηκτικό κοκτέιλ

Μελέτησα χθες τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Τα βασικά μεγέθη παραμένουν ίδια, με αξιοσημείωτο στοιχείο στην κορυφή ότι η ΝΔ έχασε 0,7%.

Και ψάχνοντας να βρω γιατί, διαπίστωσα και κάτι άλλο: Ότι ο χειμώνας θα είναι πραγματικά βαρύς κι ασήκωτος για όλους μας, αλλά πολιτικά και για την κυβέρνηση.

Η πλειονότητα των πολιτών ετοιμάζεται να περιορίσει τις μετακινήσεις και τα έξοδα για θέρμανση στο σπίτι, αποδοκιμάζει την αλαζονεία των υπουργών, θεωρεί ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για τον πληθωρισμό και, επιπλέον, ότι καθυστερεί να πάρει μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας.

Αν το περιέγραφα αλλιώς, θα έλεγα ότι πρόκειται για εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί να ανατινάξει την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ.

Ως την άνοιξη έχουμε καιρό βέβαια, καθότι και η αντιπολίτευση δεν φαίνεται σε… φόρμα.

Το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε μέσα σε έναν μήνα κατά 0,2% και πήγε στο 12,3%, ενώ η ΕΛΑΣ, φρεναρισμένη μεν, διατηρεί σταθερά ένα 15,6%. Περιμένω να δω και τις άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά είμαι περίεργος να ακούσω πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η διαφορά.

Αρθρογράφοι

Στην αντιπολίτευση, λοιπόν: Καταντά σχεδόν γκροτέσκος αυτός ο τσακωμός ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Γκροτέσκος διότι δεν γίνεται καν με σοβαρότητα.

Βγαίνει ο Καρτερός, βρίζει τον Ανδρουλάκη, ξεσπαθώνουν από τη Χαριλάου, απαντούν οι άλλοι, πλακώνονται με εξαλλοσύνες τύπου Κωνσταντόπουλου στα τηλεοπτικά πάνελ και η υπόθεση δεν έχει τελειωμό.

Ο δε Ανδρουλάκης είπε ότι δέχεται επιθέσεις από πιστόλια και… νεροπίστολα.

Καλά με τα πιστόλια – ας τραβήξει κι αυτός ένα. Αλλά αν του επιτίθενται με νεροπίστολα, γιατί ασχολείται; Φοβάται μην τον καταβρέξουν;

Αυτά βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι αισιόδοξος. Μόνο από αυτά αντλεί αισιοδοξία…

Βουλευτές στο… terminal

Τον ΣΥΡΙΖΑ τον καταλαβαίνω να επιτίθεται στον Τσίπρα – για να τα λέμε όλα και με ειλικρίνεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει… «παρκάρει» – εκών άκων – κάπου 13 βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα… terminal, που λένε και από την Κουμουνδούρου, έχοντάς τους να περιμένουν ένα εισιτήριο… προσχώρησης στο κόμμα του.

Ο ίδιος τους λέει «παραιτηθείτε γρήγορα και πριν από την… άνοιξη», εκείνοι κάθονται σαν να βρίσκονται σε… διακοπές διαρκείας και, στο μεταξύ, στη Βουλή όλος ο χώρος είναι διαλυμένος.

Λογικό που έστειλαν… τελεσίγραφο οι Δούρου και Παππάς να παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, δηλαδή σήμερα.

Κάλπες τον Ιούλιο

Στο μεταξύ, κάπου, σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ, πέταξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μία ατάκα περί εκλογών τον… Ιούνιο και έγινε κακός χαμός – τον οποίο μάζεψαν γρήγορα, βέβαια, διότι θα ξέφευγε η κατάσταση.

Εκλογές τον Ιούλιο είναι προφανώς δύσκολο να γίνουν, καθότι ξεκινά η ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Αλλά ότι ο Μητσοτάκης θα πάει τις κάλπες όσο πιο αργά γίνεται, το έχουμε γράψει εδώ και έναν μήνα – όχι τυχαία, αφού οι πηγές μας είναι αξιόπιστες.

Είτε πάμε σε μία Κυριακή είτε σε δύο – εφόσον δεν αναδειχθεί κυβέρνηση με την πρώτη –, είναι δεδομένο ότι θα επικρέμαται η έμμεση πλην σαφής «απειλή» για… χάος. Χάος με την ελληνική προεδρία, αλλά και χάος με την… τουριστική σεζόν.

Θα φανεί στην πορεία εάν ο Μαρκόπουλος απλώς… μαρτύρησε ό,τι άκουσε ή του ξέφυγε, καθότι έχει ελευθεριότητα στην έκφραση…

Η παρουσία του George Osborne σε εκδήλωση της Ideal και το ευτράπελο με τον Μπ. Τζόνσον

Ένα χιουμοριστικό περιστατικό που αφορά στην περίοδο της Πρωθυπουργικής θητείας του Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία ανέφερε ο George Osborne Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου και πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχελά καθώς ήταν επίσημος προσκεκλημένος του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου σε εκδήλωση για τα πέντε χρόνια της Ideal.

Σύμφωνα με τον Osborne, η κόρη του Μπόρις Τζόνσον είχε θυμίσει στον πατέρα της μία δήλωση που είχε κάνει σε περιοδικό όταν ήταν φοιτητής, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός είχε αναρωτηθεί «γιατί να μην επιστρέψουμε στην Ελλάδα τα μάρμαρα του Παρθενώνα;». Ο Μπόρις Τζόνσον όμως αρνιόταν στην κόρη του κατηγορηματικά ότι είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο.

Τότε η κόρη του πήγε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, έψαξε όλα τα περιοδικά από την εποχή εκείνη και κατάφερε να βρει γραπτή τη δήλωση που είχε κάνει ο πατέρας της. Όταν λοιπόν του παρουσίασε το ίδιο το περιοδικό, τότε αυτός της αποκρίθηκε: «Δεν την έχω κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση»…

Alpha Bank: Με νέα εταιρική ταυτότητα θα «υποδεχθεί» τους επενδυτές στο Investor Day

Τη νέα της εταιρική ταυτότητα με ανασχεδιασμένο logo και κεντρικό μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο μαζί» παρουσίασε χτες στο πλαίσιο του ευρύτερου rebranding της Alpha Bank ο CEO Βασίλης Ψάλτης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες στο κεντρικά γραφεία στη Σταδίου.

Ο κ. Ψάλτης συνέδεσε τη νέα ταυτότητα με δύο στρατηγικές κατευθύνσεις: την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων και την ανάδειξη της Alpha Bank σε έμπιστο σύμβουλο των ιδιωτών στον οικονομικό σχεδιασμό της ζωής τους, σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Το νέο business plan με το οποίο η τράπεζα θα χαράξει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια, θα παρουσιάσει η διοίκηση με περισσότερες λεπτομέρειες στο «υβριδικό» Investor Day που θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου.

Πειραιώς: Ακριβές αποχωρήσεις, φθηνότερο προσωπικό στο βάθος;

Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζει η Πειραιώς για να αποχαιρετήσει παλαιότερους εργαζομένους της. Το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προβλέπει αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε υπαλλήλους άνω των 55 ετών. Επισήμως, στόχος είναι η ανανέωση του προσωπικού και η προσαρμογή στις τεχνολογικές απαιτήσεις. Στην πράξη, όμως, η αποχώρηση έμπειρων και υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών δημιουργεί προϋποθέσεις περιορισμού του μελλοντικού μισθολογικού κόστους. Και εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πόσοι θα επιλέξουν τελικά την έξοδο και πόσες θέσεις θα αναπληρωθούν; Γιατί η ψηφιοποίηση μπορεί να περιορίζει την ανάγκη προσωπικού, αλλά δεν αντικαθιστά αυτομάτως την τραπεζική εμπειρία. Ιδιαίτερα όταν οι πελάτες εξακολουθούν να ζητούν ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Το πραγματικό τεστ θα γίνει στα καταστήματα, όχι στους πίνακες εξοικονόμησης.

IDEAL: Ο Παπακωνσταντίνου ετοιμάζει το επόμενο χτύπημα

Δεν πρόλαβε καλά καλά να σβήσει τα κεράκια για την πενταετία της IDEAL Holdings και ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου άνοιξε την όρεξη της αγοράς για το επόμενο deal. Ο πήχης ανεβαίνει στο 1 δισ. ευρώ χρηματιστηριακής αξίας, από περίπου 300 εκατ. σήμερα, ενώ νέα εξαγορά βρίσκεται στον ορίζοντα του επόμενου εξαμήνου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο όμιλος δεν αποκλείει την είσοδο σε καινούργιο κλάδο, πέρα από τις υφιστάμενες συμμετοχές του. Με περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ επενδύσεων στην πενταετία, ο Παπακωνσταντίνου έχει δείξει ότι προτιμά τις κινήσεις από τις υποσχέσεις. Μόνο που ο τριπλασιασμός της αποτίμησης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί νέες συμφωνίες, κερδοφορία και γερά κεφάλαια. Το ερώτημα είναι ποια εταιρεία βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο. Και πόσο ακριβά θα πληρωθεί τελικά το επόμενο βήμα.

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