Γκάλοπ μετά τον Ρούμπιο, η μετωπική Τσίπρα – Ανδρουλάκη, οι πράσινες οδομαχίες στη Θεσσαλονίκη, ερωτήματα για δίκη Βαλυράκη και η έρευνα για Interview

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Καλημέρα σας

Έρχονται οι νέες δημοσκοπήσεις από εβδομάδα. Και ασφαλώς όλοι είμαστε περίεργοι να δούμε αν και τι μπορεί να άλλαξε σε τόσο μικρό διάστημα, χωρίς στο μεταξύ να έχουν συμβεί φοβερά γεγονότα.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι μετά την επίσκεψη Ρούμπιο θα έχει ενισχυθεί η εικόνα της στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και αυτό θα… τροφοδοτήσει την πρόθεση ψήφου υπέρ της. Έτσι κι αλλιώς, σε αυτό το πεδίο – εξωτερική πολιτική, άμυνα – τα λεγόμενα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά ήταν πάντα θετικά γι’ αυτήν.

Πάντως, καθαρή στήριξη για θέματα όπως το καλώδιο ο Ρούμπιο δεν παρείχε προς την ελληνική πλευρά. Μετά την υποτιθέμενη «γαλλική βοήθεια» βυθίστηκε ανοιχτά της Κάσου και η «αμερικανική συνδρομή».

Η ισορροπία ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ

Το δεύτερο που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι εάν στην κεντροαριστερά αλλάζουν τα δεδομένα προς τη μία (ΕΛΑΣ) ή προς την άλλη (ΠΑΣΟΚ) πλευρά. Τον Σεπτέμβριο, ο μέσος όρος της διαφοράς από δέκα και πλέον δημοσκοπήσεις ήταν καθαρά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κερδίζει κάπως έδαφος.

Κάποιοι αναλυτές λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «βαθιά όρια» στην περιοχή του 12% με 13%, θυμίζοντας ότι μετά το 2012 και το 13,1% που κατέγραψε τότε, δεν κατάφερε σε οκτώ εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις – πέντε βουλευτικές και τρεις ευρωεκλογές – να ξεπεράσει αυτόν τον πήχη.

Θα καταφέρει τώρα;

Έχουμε και τη… Συμμαχία Ελλήνων πια

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι δημοσκόποι να δουν και πού θα βρουν τον ακροδεξιό σχηματισμό «Συμμαχία Ελλήνων», που απολαμβάνει στήριξης από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Το κόμμα είναι υπαρκτό εδώ και έναν χρόνο, οπότε αναγκαστικά θα το μετρήσουν. Το θέμα της νομιμότητας για κάθοδο στις εκλογές είναι άλλη ιστορία. Αλλά τώρα θα φανεί περίπου πόση επιρροή έχει ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής Κασιδιάρης.

Η έρευνα για την Interview

Ένα άλλο, παρεμπίπτον ερώτημα που θα απαντηθεί στον επικείμενο κύκλο ερευνών είναι εάν θα κάνει δημοσκόπηση η Interview.

Η εταιρεία ενημερώθηκε από τον ΣΕΔΕΑ ότι πρέπει να ερευνηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσκοπήσεων, μετά την καταγγελία ότι δημοσίευσε έρευνα πριν από την ημερομηνία λήξης της συλλογής στοιχείων.

Για να δούμε, λειτουργεί κάτι σε αυτή τη χώρα ή είσαι ό,τι… μετρήσεις;

Ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά

Η φάση του «εμφυλίου» στην κεντροαριστερά είναι μάλλον σαν τις παιδικές ασθένειες: αναπόφευκτες και επιβεβλημένες για την… ομαλή ενηλικίωση. Ή είναι κάπως σαν τους φόβους: πρέπει να αναμετρηθείς ευθέως μαζί τους για να τους ξεπεράσεις – αν τους ξεπεράσεις τελικά.

Κάπως έτσι είναι και η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Η κόντρα αλληλοτροφοδοτείται και δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρις ότου οι συσχετισμοί είναι σαφέστατοι, πέραν πάσης αμφιβολίας.

Γι’ αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει – αν όχι τώρα, πάντως έγκαιρα – αν είναι πιο κοντά στην ΕΛΑΣ ή στη ΝΔ.

Γνώριζε ότι δεν θα πάρει απάντηση.

Αλλά είδε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να συνεχίζουν ένα ιδιότυπο φλερτ με την ιδέα μίας αυριανής συνεργασίας με τη ΝΔ – με Μητσοτάκη ή σε εκδοχή τρικομματικής με Σαμαρά μέσα.

Είδε και την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία του επιτέθηκε προ ημερών και επίσης έκανε έναν γεμάτο νόημα διαχωρισμό των φευγάτων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ – οι σημιτικοί προς Μητσοτάκη, οι τσοχατζοπουλικοί προς Τσίπρα – και αποφάσισε να το τραβήξει.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε και έχουμε νέο γύρο…

Πράσινες οδομαχίες στη Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, μαθαίνω ότι στη Θεσσαλονίκη μαίνονται οι εσωκομματικές κόντρες στο ΠΑΣΟΚ, καθώς μαζεύτηκαν πολλοί βουλευτές και υποψήφιοι βουλευτές και γίνεται ένα σύστριγκλο.

Για παράδειγμα, τέθηκε θέμα γιατί να εμφανίζεται ο Πέτρος Παππάς σε διάφορες εκδηλώσεις ως «βουλευτής Θεσσαλονίκης», ενώ είναι «βουλευτής Κιλκίς». Η Θεσσαλονίκη, άλλωστε, έχει ήδη δύο: τη Ράνια Θρασκιά και τον Μιχάλη Χουρδάκη. Η Θρασκιά δεν είναι ιδιαίτερο θέμα, αλλά ο Χουρδάκης δεν… άντεξε.

Συν το γεγονός ότι η Χαριλάου θέλει να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Χρήστου Παπαστεργίου – καημένη Πέννυ Δαλαμπούρα, ούτε τώρα είναι η σειρά σου –, οπότε ο χαμός είναι αναπόφευκτος.

Η απόφαση για τον Βαλυράκη και τα μεγάλα ερωτήματα

Για όποιον παρακολούθησε τη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί τεράστια ερωτήματα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν με πλειοψηφία έξι προς ένα, ενώ ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφησε υπέρ της ενοχής τους και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην εισαγγελική πρόταση, στην κρίση του προέδρου και στην τελική ετυμηγορία καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το σκεπτικό της απόφασης.

Η Μίνα Βαλυράκη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της και καταγγέλλει συγκάλυψη. Η αθώωση είναι το δικαστικό αποτέλεσμα, αλλά η υπόθεση εξακολουθεί να έχει βαρύ πολιτικό και ανθρώπινο φορτίο.

Και τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου ενός ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ απαιτούν πειστικές απαντήσεις.

Το… καθησυχαστικό «δείγμα» Δημητριάδη

Έχει σημασία πώς θα κινηθεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης το επόμενο διάστημα και το πρώτο δείγμα από το δείπνο με στελέχη στη Θεσσαλονίκη είναι μάλλον καθησυχαστικό για το Μαξίμου.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ο Δημητριάδης μίλησε για την ανάγκη στήριξης του Μητσοτάκη ώστε να πετύχει τρίτη εκλογική νίκη. Βέβαια, άσκησε κριτική σε κυβερνητικές αστοχίες, ενώ αναφέρθηκε στην παλιά φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά – διακρίνω ισορροπίες εδώ.

Δεν φαίνεται πάντως, από μία πρώτη ανάγνωση, διάθεση σύγκρουσης με το Μαξίμου.

Και ο νοών νοείτω.

Ο Μαρινάκης συγκεντρώνει ισχυρούς παίκτες στο Χρηματιστήριο

Δεν περνά απαρατήρητη στην επιχειρηματική πιάτσα η σύνθεση των επενδυτών που στηρίζουν την είσοδο της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο εγχείρημα εμφανίζονται ως βασικοί επενδυτές ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Σωκράτης Κόκκαλης, η οικογένεια Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Περιστέρης. Ο στόχος άντλησης κεφαλαίων φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ, με 70 εκατ. να προέρχονται από τους τέσσερις επενδυτές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συνάντηση επιχειρηματικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς αλλά ιδιαίτερα νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας. Η συμμετοχή τους δίνει ξεχωριστό βάρος στο εγχείρημα. Και μπορεί επισήμως να πρόκειται για χρηματιστηριακές τοποθετήσεις, ωστόσο η κοινή παρουσία τόσων ισχυρών επιχειρηματικών ονομάτων δημιουργεί αναπόφευκτα συζητήσεις για τις ισορροπίες και τις μελλοντικές συνεργασίες στην αγορά.

Ο Περιστέρης ανοίγει πόρτα στην αμυντική βιομηχανία

Σε ένα νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας στρέφεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Γιώργου Περιστέρη. Η στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI για τη διερεύνηση ανάπτυξης βιομηχανικής βάσης στην Ελλάδα, με αντικείμενο το μη επανδρωμένο μαχητικό X-BAT, ανοίγει προοπτικές πέρα από τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται η παραγωγή εξαρτημάτων, η ολοκλήρωση αεροσκαφών και η μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Βεβαίως, προς το παρόν πρόκειται για διερεύνηση και όχι για οριστική επένδυση. Ωστόσο, το επιχειρηματικό ενδιαφέρον είναι προφανές. Η αμυντική βιομηχανία προσελκύει ολοένα περισσότερα κεφάλαια, ενώ οι αυξημένες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Το ερώτημα είναι εάν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα καταφέρει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο και σε αυτή την αγορά.

Τα σχέδια της Κύπρου για το international banking

Στο 1,5 δις ευρώ ανέρχεται το international banking της Τράπεζας Κύπρου το οποίο χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Στο corporate που πρωταγωνιστεί η ελληνική αγορά, στο shipping και στο consortium τα οποία έχουν από 500 εκατ. ευρώ περίπου το καθένα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας στόχος είναι το σύνολο του τομέα να φτάσει τα 2 δις ευρώ μέχρι το 2028.

Πάντως η τράπεζα ακολουθεί συντηρητική στρατηγική έτσι ώστε να περιορίζει το όποιο ρίσκο από την επέκταση των εργασιών της στο ελάχιστο δυνατό.

Γι’ αυτό ίσως και αποφεύγει να μπει στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μικρότερα και ο ανταγωνισμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με την αγορά της Κύπρου.

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