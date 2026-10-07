Η ρουκέτα Γεωργιάδη σε Δένδια, το «Καραϊσκάκη»… παίζει μπάλα, τα sms του Αποστολάκη στον Τσίπρα, η μεταγραφή Βρεττού, ο Μακρόν και το καλώδιο

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Καλημέρα σας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν τοποθετείται ποτέ επί των πολιτικών και ειδικά για τα εσωκομματικά θέματα, χωρίς να έχει τεκμηριωμένη προσέγγιση.

Και η αλήθεια είναι πως ένα δίκιο το έχει όταν επικρίνει τον Νίκο Δένδια για την απουσία του από τη γενέθλια εκδήλωση της ΝΔ προχθές το βράδυ.

Όταν δύο πρώην αρχηγοί –πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά–, οι Κώστας Καραμανλής και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επιλέγουν να μη δώσουν το «παρών» και δημιουργείται ένα κλίμα που αμφισβητεί την ενότητα και τη συνοχή, τότε είναι υποχρέωση των κορυφαίων υπουργών να βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Ο Δένδιας προτίμησε να πάει στη Βενετία και να χαζεύει γόνδολες –με το πρόσχημα μιας τυπικής συνόδου υπουργών– αντί να μπει στο κάδρο μιας γιορτής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σύνθημα της προεκλογικής ετοιμασίας.

Θα αντιμετωπιζόταν με… επιείκεια και κατανόηση αυτή η απουσία, εάν δεν είχε προηγηθεί η παρουσία του σε γιορτή δημοσιογραφικού συγκροτήματος που θεωρεί τον Μητσοτάκη ξένο σώμα στη ΝΔ και εάν ο ίδιος δεν είχε αποθεώσει, σε δική του εκδήλωση, και τον Καραμανλή και τον… Σαμαρά!

Κι αν δεν είχε προηγηθεί η προσωπική του εκδήλωση στον Άλιμο, για την οποία έκανε κάπου… 60.000 τηλέφωνα σε ψηφοφόρους της ΝΔ και μετά… εξαφανίστηκε.

Η στάση Μητσοτάκη και οι… δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί

Το ερώτημα είναι γιατί ο Μητσοτάκης δείχνει σαν να παρακολουθεί απλώς το όλο σκηνικό, όταν είναι σαφές ότι υπάρχει η διάθεση κάποιων να προωθηθεί ο Δένδιας στην αρχηγία με την πρώτη ευκαιρία – για την οποία εργάζονται κιόλας.

Με τούτα και με κείνα, ίσως έχει σημασία η φράση που λέει έμπειρος παράγοντας, ότι ορισμένοι θέλουν «να πάει η ΝΔ στις εκλογές με δύο… υποψήφιους πρωθυπουργούς. Έναν μπροστά κι έναν για να τον βγάλει αμέσως μετά, εάν το ποσοστό δεν έχει 3 μπροστά».

Ο Ολυμπιακός ενώνει…

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να κλείνει… μέτωπα και προβλήματα. Υπό την έννοια ότι υπήρχε μεγάλο ερώτημα για το τι θα γίνει με τα έργα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση τα αιτήματα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διευκόλυνση από την Πολιτεία.

Τελικά, το θέμα λύνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο: με τη σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, αρμόδιων υπουργών και άλλων παραγόντων.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, έδωσε το… πράσινο –παραδοξότητα εδώ με το χρώμα, αλλά δεν πειράζει– φως για να υλοποιήσει το σχέδιό του ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων.

Το ότι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και Μαρινάκης (Βαγγέλης) είναι μία είδηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον… Ειδικά ενόψει εκλογών.

Ο Ναύαρχος και τα sms στον Τσίπρα

Στην Αμαλίας, όπου εδρεύει το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, είχαν αποφασίσει να μην απαντούν σε δηλώσεις βουλευτών που εντάσσονται σε διάφορα κόμματα και αυτό έλεγαν αρχικά μετά και την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αλλά μετά την καλύτερη «ανάγνωση» της δήλωσης του Ναυάρχου περί άρνησής του σε «επιτακτικά κελεύσματα», που ερμηνεύτηκε ως αιχμή για τον πρόεδρο Αλέξη, μάλλον το ξανασκέφτονται.

Διότι, σου λέει, εάν ο καθένας που θέλει να δώσει διαπιστευτήρια στο νέο κόμμα του ρίχνει… κι από μία στον Τσίπρα, δεν θα κάνουμε δουλειά. Για τον Αποστολάκη ειδικά έχουν, λένε, όχι ράμματα –καθότι αμφισβητείται αν είναι… αλεπού– αλλά… sms!

Γραπτά μηνύματα, δηλαδή, από τα οποία φαίνεται ότι παρακαλούσε επί μακρόν τον Τσίπρα να τον πάρει στο κόμμα του. Κι όταν ο πρώην πρωθυπουργός τού έκλεισε την πόρτα, στράφηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και τα άτιμα τα sms μένουν – το έλεγαν και οι Ρωμαίοι για τα γραπτά, πριν καν βγουν τα κινητά!

Θα έχει γούστο…

Με ενημέρωσαν ότι ακόμα και ο Στέφανος Κασσελάκης έναν θυμό τον έχει με τον Ναύαρχο. Όχι επειδή δεν πήγε στο κόμμα του – αυτό μπορεί να συμβεί στην πολιτική. Αλλά επειδή πήγαινε στις εκδηλώσεις των τοπικών οργανώσεων, έτρωγε κι έπινε στο χαλαρό και τζάμπα και, στο τέλος, τους έλεγε να περιμένουν νέα του, υπονοώντας ότι θα μπει στο κόμμα…

Ανακοινώθηκε η Βρεττού από Τσίπρα

Στις μεταγραφές του Ανδρουλάκη «απάντησε» χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνοντας με τη σειρά του τη Ρόζα Βρεττού, που ήταν και κανονική… Πασόκα, όχι σαν τον Αποστολάκη, που πέρασε από τον ΣΥΡΙΖΑ για λίγα χρόνια… Πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ η Ρόζα θα ενταχθεί στον τομέα της Υγείας της ΕΛΑΣ και θα είναι υποψήφια βουλευτής σε περιφέρεια της Αθήνας και όχι στη Λευκάδα απ’ όπου κατάγεται.

Η Γαλλία, η συμφωνία με Τουρκία και το… καλώδιο

Αυτή η ιστορία με το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο εξελίσσεται σε επώδυνο παζλ για την Αθήνα.

Και με εκπλήσσει η επιμονή της κυβέρνησης ότι το έργο θα γίνει και θα ξεπεραστούν οι τουρκικές αντιδράσεις.

Διπλωματικός παράγοντας μου μετέφερε την εκτίμηση ότι το Μαξίμου βασίζει πολλά στο… Παρίσι, καθώς η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει θα ενημερώσει σχετικώς την Άγκυρα, περιμένοντας, προφανώς, να μην υπάρξουν από την τουρκική πλευρά ενστάσεις.

Πού βασίζονται οι προσδοκίες αυτές; Μα στο γεγονός ότι ο Μακρόν υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν και ανοίγουν μεγάλες παρτίδες επί του πεδίου αυτού, που θα φτάσουν πιθανόν και στην πώληση όπλων.

Άρα, λέει η ελληνική αισιόδοξη θεωρία, η Άγκυρα δεν θα θέλει να σαμποτάρει ένα έργο (και) γαλλικών συμφερόντων, όπως είναι το καλώδιο.

Αλλά όλο αυτό είναι μία θεωρία… Θα μάθουμε μόλις ενημερωθεί –και απαντήσει– η Άγκυρα.

Η περίεργη χαρά για την πτώση του Σάντσεθ

Να χαίρονται οι της ΝΔ και άλλων συντηρητικών κομμάτων για την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία, το καταλαβαίνω. Είναι ενοχλητικός ο Σοσιαλιστής Πέδρο για τις δεξιές κυβερνήσεις και το διευθυντήριο των Βρυξελλών.

Αλλά να πανηγυρίζουν και κάποιοι… Πασόκοι στην Ελλάδα, επειδή ο Σάντσεθ δεν κατάφερε να περάσει τις αλλαγές για το στεγαστικό και έτσι πάνε σε εκλογές, το βρίσκω από περίεργο έως ύποπτο.

Βλέπετε, η κυβέρνηση Σάντσεθ ήταν μία συμμαχία με κεντροαριστερές και αριστερές δυνάμεις – και κράτησε πολύ περισσότερο απ’ όσο εκτιμούσαν όλοι. Μάλλον αυτό δεν άρεσε σε κάποιους «συντρόφους», που θεωρούν σωστές συμμαχίες αυτές με τη… Δεξιά – έστω κι αν αποκλείονται από τα συνέδρια!

Πάντως, δεν πρόκειται για πτώση. Ο Σάντσεθ συνεχίζει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το τελευταίο, για να μην εκπλαγούν κάποιοι.

Ο Φοροζίδης βάζει τη Lidl σε νέα τροχιά

Ο Μίλτος Φοροζίδης, νέος CEO της Lidl Ελλάς, έχει μπροστά του ένα από τα πιο επιθετικά επενδυτικά πλάνα της αλυσίδας. Η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ τη διετία 2026-2027, με νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα. Παράλληλα, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Lidl ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ, με παρουσία σε 19 χώρες. Η κίνηση έχει διπλή ανάγνωση: από τη μία, η Lidl ενισχύει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά· από την άλλη, αξιοποιεί όλο και περισσότερο την Ελλάδα ως προμηθευτική βάση για το ευρωπαϊκό της δίκτυο. Και αυτό, για τον Φοροζίδη, είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα.

Η Skroutz μπαίνει βαθύτερα στο χρήμα τώρα

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου οδηγεί τη Skroutz σε μια εντελώς διαφορετική φάση από το κλασικό marketplace. Με το νέο Skroutz Funding, η εταιρεία αρχίζει να προσφέρει χρηματοδότηση στους περίπου 9.000 εμπόρους της πλατφόρμας, σε συνεργασία με τη fintech finmid και με κεφάλαια του ίδιου του ομίλου. Το βήμα έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η Blackstone συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Skroutz, ενώ οι ιδρυτές παραμένουν στο σχήμα και ο Χατζηγεωργίου συνεχίζει ως CEO. Από e-commerce, logistics και payments, η Skroutz περνά πλέον και στην απευθείας χρηματοδότηση. Το ερώτημα είναι μέχρι πού σκοπεύει να απλώσει το οικοσύστημά της.

Τέσσερις οι «μνηστήρες» για το έργο της ΠΥΡΚΑΛ – Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος

Στη δεύτερη φάση της βρίσκεται αυτή την περίοδο η διαγωνιστική διαδικασία για το μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης της ΠΥΡΚΑΛ με τέσσερα σχήματα να έχουν επιλεγεί τα οποία έως το τέλος Νοεμβρίου, θα πρέπει να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Πρόκειται για έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευρύτερη περιοχή και να απελευθερώσει οικονομική και κοινωνική αξία. Εξάλλου ήδη υπάρχει μια σειρά από συνδεδεμένα και δρομολογημένα έργα, όπως η σύνδεση της ΠΥΡΚΑΛ με τον σταθμό του μετρό της Δάφνης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυβερνητικού επιτελείου ο τελικός ανάδοχος για το έργο αναμένεται να αναδειχθεί στα μέσα του 2027.

Ανεβαίνει σε πολλά επίπεδα η Allianz Ελλάδος

Σε ένα μπαράζ θετικών ειδήσεων έχει μπει η Allianz Ελλάδος το τελευταίο διάστημα με τελευταία αυτήν που αφορά στην έναρξη της συνεργασίας της με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ως Official Insurance Partner της ομάδας.

Η Allianz που μην ξεχνάμε ότι σε διεθνές επίπεδο θεωρείται η πρώτη ασφαλιστική δύναμη, έχει κάνει σημαντικές κινήσεις στην ελληνική αγορά. Η κορυφαία εξ αυτών ήταν το MoU που υπέγραψε με την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα θα αποκτήσει το 30% της Ασφαλιστικής με παράλληλη μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στο bancassurance.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, Ersin Pak, στο περιθώριο του Allianz Olympic Day 2026, έθεσε ως στόχο την πρωτιά και στην ελληνική αγορά μέσα στην επόμενη πενταετία.

Βέβαια αντίστοιχο στόχο έχει θέσει και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης που εξαγοράστηκε από την Πειραιώς.

Δύσκολα τα πράγματα για την πρώτη σε παραγωγή ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα NN…

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