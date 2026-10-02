Οι κόντρες με Τραμπ φτάνουν στα Βαλκάνια, η Λούκα και η Κεντροαριστερά, η κοινή παρουσία Σαμαρά – Βενιζέλου, τα ερωτήματα για την Interview

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Καλημέρα σας

Αυτή η ιστορία με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τη διάθεση… παρεμβάσεων της κυβέρνησης – ή του συστήματος, καλύτερα – Τραμπ σε χώρες όπως η Ρουμανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή.

Και στην από δω, αλλά κυρίως στην από εκεί πλευρά του Ατλαντικού.

Πάει καιρός που αμερικανική κυβέρνηση έχει δεχθεί τέτοιες επιθέσεις και κριτικές από το εσωτερικό μέτωπο, και μάλιστα από τους Συντηρητικούς, για αυτού του είδους τους… ιμπεριαλισμούς.

Το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, είναι τι θα ακολουθήσει έως, αλλά και μετά, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Διότι, ναι μεν υπάρχουν εκτιμήσεις για εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, αλλά οι πιο εχέφρονες επισημαίνουν με νόημα ότι, ακόμα κι έτσι, «ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος μέχρι και το 2028».

Για όσους, λοιπόν, έχουν την απορία πώς ένας ενημερωτικός κολοσσός της συντηρητικής αμερικανικής πολιτικής πτέρυγας, η WSJ, επιτέθηκε στον Τραμπ, θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταθέσει αγωγή 10 δισ. δολαρίων σε βάρος της. Άρα, η σύγκρουση είναι λυσσαλέα.

Όσο για το δικό μας εσωτερικό μέτωπο, καθώς μας αφορά εμμέσως, να σας πω πως η κυβέρνηση δεν αιφνιδιάστηκε. Το Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών ήταν ενήμερα για το επερχόμενο δημοσίευμα ήδη από τα τέλη Μαΐου. Εξ ου και υπήρξε σχεδόν ψυχρή υποδοχή…

Η Λούκα και η κοινή κάθοδος;

Η ιδέα της Λούκας Κατσέλη να κατέβουν τα κόμματα της Κεντροαριστεράς μαζί στις μονοεδρικές, για να διεκδικήσουν τους επτά νομούς όπου θεωρείται πολύ πιθανό η ΝΔ να πάρει τις έδρες, δεν προσθέτει κάτι στην αριθμητική των εκλογών. Δεν είναι, δηλαδή, όπως το 1990, όταν το είχαν κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο τότε Συνασπισμός – ο εκλογικός νόμος ήταν διαφορετικός.

Τώρα, πολύ απλά, και εφόσον λύσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτεί το σημερινό εκλογικό σύστημα, θα κερδίσουν έδρες στις μονοεδρικές και θα τις χάσουν αλλού. Η τελική συγκομιδή εξαρτάται ευθέως από το συνολικό ποσοστό του κόμματος και δεν έχει σημασία τι γίνεται σε επιμέρους περιοχές.

Προφανώς, αυτό που λέει η Λούκα έχει κυρίως ένα μήνυμα και αφορά την κεντρική στάση των κομμάτων: Βρείτε τα στην Κεντροαριστερά για να διεκδικήσετε τη νίκη απέναντι στον Μητσοτάκη.

Και εφόσον δύο κόμματα μπορούν να τα βρουν σε επτά νομούς, ασφαλώς μπορούν να τα βρουν και συνολικά. Αυτό είναι το νόημα.

Δύο θέσεις, μία (μη) απάντηση;

Με την ευκαιρία που έδωσε η ιδέα της Λούκας, παρακολουθώ αυτόν τον περίεργο και καταφανώς αδιέξοδο ανταγωνισμό – ή εμφύλιο; – ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ.

Ο Τσίπρας λέει «ή εμείς ή κανείς», ήτοι, αφού δεν μπορούμε εμείς, τότε ξανά Μητσοτάκης.

Ο Ανδρουλάκης λέει «ή πρώτοι ή με κανέναν», ήτοι, αφού δεν βγαίνουμε πρώτοι, ας παραμείνει ο Μητσοτάκης.

Δηλαδή, ταυτίζει ο καθένας τους τη δυνατότητα πολιτικής ανατροπής αποκλειστικά με τη δική του ικανότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Αλλά δεν απαντούν στο ερώτημα: «Αν, όπως φαίνεται άλλωστε, κανένας σας δεν μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη, τότε δεν υπάρχει άλλη λύση παρά… Μητσοτάκης ξανά;».

Θα μου πείτε, τι απορίες έχω. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω για το δράμα της Κεντροαριστεράς. Συνεχίστε…

Σαμαράς και Βενιζέλος στα ίδια μέρη…

Τροφή για σενάρια είμαι βέβαιος ότι θα δώσει η κοινή παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο συνέδριο του «Βήματος» στην Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ.

Οι δύο τους, βεβαίως, έχουν… παρελθόν και μάλιστα έντονο και γεμάτο αναμνήσεις, καθώς συνεργάστηκαν στις κυβερνήσεις 2012-2015, πριν αναλάβει ο Τσίπρας δηλαδή, και διατηρούν καλές σχέσεις ακόμα και σήμερα.

Αλλά το (συ)ζητούμενο δεν είναι ποτέ το παρελθόν. Σχεδόν πάντοτε είναι το παρόν και, κυρίως, το… μέλλον.

Ο Σαμαράς έρχεται με νέο κόμμα, έχοντας συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει επίσης κοντραριστεί άγρια με τον σημερινό πρωθυπουργό και εξακολουθεί να ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο ο Σαμαράς δεν φείδεται καλών λόγων.

Τα σενάρια λένε ότι, σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης καταγράψει χαμηλό ποσοστό – π.χ. κάτω από 25% ή εκεί γύρω –, όλα θα μπουν στο τραπέζι… Και οι παλιές φιλίες βοηθούν…

Παρεμπιπτόντως, μου λένε ότι ο Σαμαράς πάει εξαιρετικά σε κάποιους νομούς και πέραν της Πελοποννήσου. Ειδικά στις Σέρρες, εκτιμούν ότι θα πάει στα ίσια τη ΝΔ, θεωρώντας περιττό να αναφέρουν τους λόγους.

Σε αναμονή απαντήσεων

Απαντήσεις για το πώς ολοκληρώθηκε η έρευνα της Interniew πριν την… επίσημη ημερομηνία λήξης δεν έχουν δοθεί ακόμα. Η εταιρεία λέει κάτι ακατάληπτα περί διαρροών από τη γραμματέα. Οπότε δεν μένει παρά να γίνει ένταση/καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή για τις δημοσκοπήσεις – δεν είναι ακόμα σαφές εάν και πότε.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει πάντως η κατάσταση κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανένα. Διότι εάν κάποιος έχει έτοιμη τη δημοσκόπηση πριν αυτή γίνει, δεν το λες και… επιστήμη έτσι; Διότι εάν την έχεις έτοιμη τουλάχιστον μία μέρα πριν ολοκληρωθεί, γιατί να μην την έχεις και… 15 μέρες πριν γίνει; Άκουσα να έχει βουίξει η πιάτσα για παράδειγμα – τυχαίο, δεν υπονοώ κάτι – ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι (ή θα ήταν, θα δούμε) δεύτερο και η ΕΛΑΣ τρίτη. Μεγάλη σιγουριά κυκλοφορούσε…

Στον Περισσό μάλλον θα ακούνε… Βανδή

Ένα δίκιο πρέπει να το αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» πήγε εξαιρετικά, με πολύ μεγάλη προσέλευση και ένα ιδιαίτερα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Κι εκεί που στον Περισσό θα μπορούσαν να απολαμβάνουν την επιτυχία, έπεσαν πάνω στην… Άννα Βίσση, η οποία με τις συναυλίες της στο ΟΑΚΑ «σκέπασε» επικοινωνιακά σχεδόν οτιδήποτε άλλο συνέβαινε εκείνες τις ημέρες.

Αν και ο Δημήτρης Κουτσούμπας έδειξε μεγαλείο και δεν τσίμπησε όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει τα πλήθη – προτίμησε να πει ένα καθαρό «μπράβο» στη Βίσση για την πορεία της –, διέβλεψα μια ενόχληση γενικώς.

Και δεν αποκλείω οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ να γίνουν πλέον φανατικοί της… Δέσποινας Βανδή. Δαγκωτό, που λένε!

Η Winex βάζει 26 εκατ. στην Aktor

Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη έβαλε η Winex Investments, η εταιρεία που συνδέεται με το επιχειρηματικό σχήμα των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Η Winex απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 2,66 εκατ. μετοχές της Aktor, καταβάλλοντας συνολικά 26,15 εκατ. ευρώ, ή 9,81 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρονική στιγμή έχει το ενδιαφέρον της, καθώς ο όμιλος βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης και ο Αλέξανδρος Εξάρχου έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, από τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις μέχρι την ενέργεια. Όταν λοιπόν βασικός μέτοχος βάζει πάνω από 26 εκατ. ευρώ στο τραπέζι, το μήνυμα προς την αγορά δύσκολα περνά απαρατήρητο. Και ασφαλώς οι επόμενες κινήσεις της Winex θα παρακολουθούνται στενά.

Ο Χατζηθεοδοσίου μεγαλώνει το δίκτυο στην Κρήτη

Σε νέο γύρο συγκέντρωσης φαίνεται ότι μπαίνει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου κινείται γρήγορα.

Η Mega Brokers εξαγόρασε την κρητική Deal Insurance, προσθέτοντας στο δίκτυό της περισσότερους από 50 συνεργάτες και παραγωγή που υπολογίζεται περίπου στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Πίσω από την Deal βρίσκονται οι Ιωάννης Θαλασσινάκης, Ιάκωβος Δρυγιανάκης, Χάρης Γιαλιτάκης και Βάσω Χατζηδάκη, ονόματα με παρουσία στην τοπική αγορά. Η κίνηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η Mega Brokers βρίσκεται πλέον κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα της διεθνούς Acrisure, μέσω της Unilink. Και ο Χατζηθεοδοσίου δεν κρύβει ότι οι εξαγορές θα συνεχιστούν. Με άλλα λόγια, η Κρήτη μάλλον είναι σταθμός και όχι τερματικός προορισμός.

Ακόμα και τον καφέ εκτός σπιτιού «κόβουν» οι Έλληνες λόγω της ακρίβειας

Ακόμα και η απλή έξοδος για ένα καφέ, δηλαδή η πιο φθηνή μορφή διασκέδασης και κοινωνικοποίησης του Έλληνα δυσκολεύει το τελευταίο διάστημα λόγω των αυξήσεων σε πιο βασικά αγαθά όπως είναι η στέγαση, η μετακίνηση, το σούπερ μάρκετ κλπ.

Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου Καφέ, ένας στους 2 (50%) μειώνει την κατανάλωση καφέ έξω. Ωστόσο, το 43% επισκέπτεται χώρους καφέ 1-2 φορές την εβδομάδα με το 90% να επισκέπτονται καφετέριες, και το 44,3% αλυσίδες που δίνουν καφέ στο χέρι .

Επίσης η κατανάλωση εκτός σπιτιού εκπαιδεύει τον καταναλωτή, ο οποίος αναζητά εξοπλισμό για να αναπαράξει την ίδια εμπειρία στο σπίτι…

Εθνική Τράπεζα και Skroutz γιόρτασαν τον ένα χρόνο της Skroutz Plus Mastercard

Την συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας της Skroutz Plus Mastercard μιας αποκλειστικά ψηφιακής πιστωτικής κάρτας που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Skroutz γιόρτασαν οι δύο εταιρείες σε κοινή εκδήλωση. Σύμφωνα με τα στελέχη η κάρτα έχει κερδίσει την αποδοχή του καταναλωτικού κοινού φτάνοντας ήδη τους 300.000 συνδρομητές. Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν διάφορων προνομίων όπως ανταπόδοση σε ευρώ για κάθε αγορά τους τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν τόσο μέσα από την πλατφόρμα του Skroutz όσο και έξω από αυτήν. Το κλίμα ήταν πολύ καλό κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να έχει και συνέχεια…

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