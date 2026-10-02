Wolt: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ασφαλέστερες μετακινήσεις διανομέων και πολιτών στις πόλεις της Ελλάδας

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Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt για την οδική ασφάλεια και την υπεύθυνη μετακίνηση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Moving the City, Responsibly». Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο στους συνεργάτες διανομείς της εταιρείας όσο και στο ευρύτερο κοινό, προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικούς οδηγούς και συμβουλές για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης, σε συμβουλές οδικής ασφάλειας και σε έναν Οδηγό Υπεύθυνης Μετακίνησης. Το περιεχόμενο δεν περιορίζεται στους επαγγελματίες διανομείς, αλλά αφορά συνολικά όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το οδικό δίκτυο, από οδηγούς και πεζούς έως επιβάτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση των συνεργατών διανομέων της Wolt, οι οποίοι στην Ελλάδα ξεπερνούν, σύμφωνα με την εταιρεία, τους 19.000. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα, το Courier Partners Hub, όπου συγκεντρώνεται εξειδικευμένο υλικό που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Η ενότητα περιλαμβάνει θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες, πρακτικούς οδηγούς, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και σύντομα βίντεο με αντικείμενο την πρόληψη κινδύνων και την ασφαλέστερη μετακίνηση. Το υλικό έχει ήδη ενταχθεί στη διαδικασία ένταξης των νέων συνεργατών διανομέων, ενώ παραμένει διαθέσιμο και στους ενεργούς συνεργάτες της πλατφόρμας.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Άκης Σταμούλης, ανέφερε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή πρακτικής γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή μετακίνηση, επισημαίνοντας ότι η οδική ασφάλεια αφορά όλους όσοι μοιράζονται τον δρόμο.

Η δράση προβλέπει και συνέχεια εκτός ψηφιακής πλατφόρμας. Σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» προγραμματίζονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συνεργαζόμενα καταστήματα, επικεφαλής ομάδων εξυπηρέτησης της Wolt και εκπροσώπους σωματείων διανομέων.

Παράλληλα, προγράμματα οδικής ασφάλειας αναμένεται να υλοποιηθούν σε περισσότερα από 12 σχολεία της περιφέρειας, με τη συμμετοχή άνω των 600 μαθητών, διευρύνοντας έτσι την πρωτοβουλία και στη μαθητική κοινότητα.

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