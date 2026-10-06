Γενέθλια ΝΔ με ρήγματα, η ημερομηνία Σαμαρά, media training στην ΕΛΑΣ από Καρακλιούμη, ο Χουλιαράκης, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η οχύρωση από Βορίδη

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Καλημέρα σας

Γενέθλια για προβληματισμό ήταν αυτά της ΝΔ χθες. Καλές οι σέλφι και τα ωραία λόγια, αλλά προφανώς η κυβερνητική παράταξη έχει εσωτερικό πρόβλημα συνοχής και ψυχικής ενότητας. Δεν χρειάζεται να είσαι… μάντης για να το αντιληφθείς.

Και δεν ξέρω πολλές παρατάξεις και κόμματα που πήγαν σε εκλογές με διχασμό και υπόγειο ή ανοιχτό εμφύλιο και κέρδισαν. Τουλάχιστον δεν κέρδισαν αυτό που θα μπορούσαν. Το ότι η ΝΔ είναι πρώτη δεν σημαίνει ότι θα πετύχει στις εκλογές τον κύριο και σοβαρότερο στόχο της, που είναι η αυτοδυναμία ή έστω ένα αποτέλεσμα πολύ κοντά σε αυτήν.

Και εξ όσων διαβλέπω, κάποιοι θα ήθελαν ή και εργάζονται γι’ αυτό, να ισχύσει και εδώ το «η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε». Δηλαδή, ό,τι και να γίνει στις εκλογές και με όποιο… «θύμα», η παράταξη να παραμείνει στην εξουσία.

Πιο σαφής δεν μπορώ να γίνω αυτή την ώρα… Αλλά είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πολλά…

Ημερομηνία για τον Σαμαρά

Ουδείς, εκτός ίσως ελάχιστων συνεργατών του, γνωρίζει ή μπορεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά για το πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του. Αλλά κυκλοφορεί μία ημερομηνία που πράγματι έχει ενδιαφέρον λόγω του συμβολισμού της: η 29η Νοεμβρίου, που φέτος πέφτει μάλιστα Κυριακή και δημιουργεί έναν τέλειο συνδυασμό!

Πρόκειται για την ημερομηνία που, ακριβώς 17 χρόνια πριν, ο πρόεδρος Αντώνης νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη στη μάχη για την ηγεσία της ΝΔ και διαδέχθηκε τον Κώστα Καραμανλή στο τιμόνι της παράταξης.

Δεν ξέρω αν το σκέφτεται όντως ή είναι ιδέα που κυκλοφορεί γύρω γύρω από στελέχη του.

Αλλά αν έβαζε κι ένα σύνθημα «το καλό νικάει πάντα το… κακό», θα ήταν, εκτιμώ, από τα πιο δυνατά επικοινωνιακά – και χιουμοριστικά – μηνύματα που έχουμε δει ποτέ.

Μεταγραφές όχι ακριβώς… αεροδρομίου

Βλέπω ξεκίνησε νέος κύκλος μεταγραφών του ΠΑΣΟΚ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον «αρχηγό» Βαγγέλη Αποστολάκη, που θα δοκιμάσει με το πράσινο ψηφοδέλτιο στην Α’ Πειραιά – η οποία δεν βγάζει βουλευτή για το Κίνημα από την εποχή του φίλου μου Δημήτρη Καρύδη, το 2009.

Αλλά προσοχή. Οι μεταγραφές από μόνες τους δεν σημαίνουν τα πάντα. Και επιπλέον φοβάμαι ότι το μεταγραφικό κύμα προς το ΠΑΣΟΚ είναι και αποτέλεσμα της άρνησης του Αλέξη Τσίπρα να πάρει πρώην Συριζαίους – και ειδικά Συριζαίους που δεν τον στήριξαν στη διαμάχη του με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Λάθος ποντάρισμα

Για το ΠΑΣΟΚ φοβάμαι και κάτι άλλο, για το οποίο θα δείξω υπομονή να δω πώς θα πάει.

Είναι λάθος της Χαριλάου Τρικούπη που ποντάρει περίπου τα πάντα αυτή την περίοδο στην ανατροπή των δημοσκοπικών συσχετισμών για την κατάκτηση της β’ θέσης. Διότι, καλά εάν επιτευχθεί ο στόχος, το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχουν μία νέα, δυνατή ευκαιρία.

Αλλά εάν δεν καταστεί δυνατή αυτή η ανατροπή, τότε τι θα έχουν να πουν;

Το λέω διότι μάλλον δεν έχει μεγάλη βάση αυτό το λεγόμενο «ξεφούσκωμα» της ΕΛΑΣ και του Τσίπρα. Ναι μεν φρέναρε και δεν ανεβαίνει όπως περίμενε, αλλά να πέσει τόσο χαμηλά και ταυτόχρονα να ανέβει και το ΠΑΣΟΚ τόσο ψηλά είναι μία συνθήκη που δεν τη βλέπει ο… μέσος δημοσκόπος, ο κανονικός. Τα είπα και τα λάλησα και αμαρτία ουκ έχω.

Media training από Καρακλιούμη

Φροντιστήριο ξεκίνησαν – κι άργησαν μάλιστα – τα νέα στελέχη της ΕΛΑΣ, που είναι επιφορτισμένα να βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ.

Μέχρι τώρα το όλο εγχείρημα με τα νέα πρόσωπα δεν πήγε και πολύ καλά – περίσσεψαν οι γκάφες και ειπώθηκαν πολλά «μαργαριτάρια».

Γι’ αυτό και η Αμαλίας αποφάσισε το προφανές, να ξεκινήσει δηλαδή το λεγόμενο media training. Απλές οδηγίες τοποθετήσεων, απαντήσεων και αντιπαραθέσεων στις τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως και συμβουλές γενικότερης εμφάνισης – ενδυματολογικής κ.λπ.

Μαθαίνω ότι η Μαρία Καρακλιούμη έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο, λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας επί του αντικειμένου.

Ποιον «τσάρο» έχει ο Τσίπρας

Στο μεταξύ, και επειδή διάβαζα χθες τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα υπερπλεονάσματα και την άγρια φορολογία, μία απορία την έχω και δεν είναι μόνο δική μου: Ποιος θα είναι ο υπουργός Οικονομικών μίας κυβέρνησης της ΕΛΑΣ;

Ποιον θα βγάλει μπροστά, δηλαδή, ο πρόεδρος Αλέξης για ένα τόσο κρίσιμο μέτωπο με την κυβέρνηση; Ποιος θα σηκώσει αυτό το βάρος, όταν η κυβέρνηση έχει βαρύ πυροβολικό (Κυριάκος Πιερρακάκης και όχι μόνο), ενώ και το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη με επάρκεια (Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Φίλιππος Σαχινίδης κ.ά.);

Διότι ο Γιώργος Χουλιαράκης, που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος του οικονομικού προγράμματος, δεν εμφανίζεται πουθενά – και ενδεχομένως αυτό να είναι το καλύτερο, καθώς δεν μοιάζει ικανός να επικοινωνήσει το οτιδήποτε. Αλλά κορυφαία στελέχη που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους δεν νοούνται στην πολιτική…

Η μνήμη, ο τραγουδιστής και το νομικό τείχος Βορίδη

Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, άλλοτε ως τραγωδία και άλλοτε ως φάρσα, καλό είναι να θυμόμαστε όλοι το… ξέπλυμα της Χρυσής Αυγής που έκαναν κάποιοι τα χρόνια του μνημονίου. Και τελικά είδαμε μία εγκληματική οργάνωση να μπαίνει στη Βουλή με υψηλά ποσοστά, να τρομοκρατεί και να σκοτώνει ανθρώπους.

Γι’ αυτό και ακκισμοί, όπως αυτοί ενός τραγουδιστή ονόματι Σταμάτη Γονίδη και κάποιων άλλων, στο δήθεν αθώο και τάχα φιλικό, καλό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα επαγρύπνηση.

Κι όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Έχω εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με την καθοριστική συμβολή του Μάκη Βορίδη, ώστε να μην ξαναζήσουμε εκλογές στις οποίες θα μετράμε τα αβγά του φιδιού να πετάγονται από τις κάλπες.

Ο Γουάτσα ζυγίζει το ελληνικό fast food

Στην τελική ευθεία μπαίνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες στην ελληνική εστίαση. Η πλευρά του Πρεμ Γουάτσα αναμένεται να καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες δεσμευτική πρόταση για την Evergood, δηλαδή την ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo. Η αποτίμηση που συζητείται κινείται γύρω από τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ ο οικονομικός έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Αν κλείσει το deal, η ελληνική πλατφόρμα θα περάσει δίπλα στη Recipe Restaurant Group της Fairfax, που αριθμεί πάνω από 1.100 εστιατόρια στον Καναδά. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι μόνο ποιος αγόρασε ποιον, αλλά πόσο πιο διεθνές μπορεί να γίνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιο.

Το γάλλιο βάζει ξανά τη Metlen μπροστά

Πριν ακόμη βγει το πρώτο κιλό από τη γραμμή παραγωγής, η Metlen έχει αρχίσει να «κλειδώνει» πελάτες για το γάλλιο. Η νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία χημικών καλύπτει έως 16% της προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής και έρχεται μετά το deal του Ιουλίου με μεγάλη αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, που αφορά περίπου 25%. Έτσι, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, έως και 41% της μελλοντικής παραγωγής έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό παρασκήνιο: η παραγωγή των 50 τόνων ετησίως δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2027. Η Metlen, δηλαδή, πουλά ήδη ένα προϊόν που ακόμη δεν παράγει, σε μια αγορά όπου η Ευρώπη ψάχνει εναγωνίως εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Τα νοικοκυριά κάνουν περικοπές σε όλα εκτός από τα κατοικίδια

Παρά τις περικοπές που αναγκάζονται να κάνουν τα νοικοκυριά ακόμα και σε βασικές ανάγκες λόγω της μεγάλης οικονομικής πίεσης που νιώθουν το τελευταίο διάστημα λόγω της ακρίβειας σε ανελαστικές δαπάνες όπως είναι τα κάυσιμα, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ κλπ, υπάρχουν κάποιες δαπάνες (ελάχιστες)που αντί να μειώνονται, αυξάνονται και μάλιστα με δαιμονιώδεις ρυθμούς. Μία από αυτές είναι οι αγορές που σχετίζονται με τα κατοικίδια τους.

Σε έρευνα του Skroutz, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, οι παραγγελίες της συγκεκριμένης κατηγορίες καταγράφουν υπερτριπλασιασμό τζίρου (+215% αύξηση). Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ενίσχυση της τάσης «Pet Humanization», καθώς οι καταναλωτές επενδύουν περισσότερο στη φροντίδα και την ευζωία των ζώων συντροφιάς τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση δαπάνη ανά παραγγελία στην κατηγορία «Κατοικίδια» αυξήθηκε κατά 21%, από 34 ευρώ το 2023 σε 41 ευρώ το 2026, σημειώνοντας σχεδόν τετραπλάσιο ρυθμό αύξησης από το σύνολο του marketplace. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στη μέση ετήσια δαπάνη ανά χρήστη για προϊόντα κατοικίδιων, η οποία ανήλθε στα 121 ευρώ το 2026, από 79 ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 53%.

Τα αναβαθμισμένα ελληνικά ναυπηγεία «προστατεύουν» την ελληνόκτητα πλοία από τους Χούθι

Τουλάχιστον πέντε με έξι πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων και καυσίμων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν δεχτεί επιθέσεις από τους Χούθι και το Ιράν το τελευταίο διάστημα λόγω των συγκρούσεων στη Μέση ανατολή, επισκευάζονται αυτό τον καιρό σε ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας.

Εξάλλου σχεδόν το 30% των συνολικών επιθέσεων των Χούθι έχει στοχεύσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, καθώς η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Βέβαια δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για το ποιοι Έλληνες εφοπλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των εν λόγω πλοίων. Πάντως το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ναυπηγείων με αποτέλεσμα να έχει «ξανανιώσει» ένας παραδοσιακός κλάδος που εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν στην αφάνεια, έχει ευνοήσει την ελληνική ναυτιλία που δεν χρειάζεται να πληρώνει (ακριβότερα) ξένα ναυπηγεία για να επισκευάζει τα πλοία της.

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