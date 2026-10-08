Το σενάριο ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Σαμαρά και με… «ποιον», ο καημός με Μεϊμαράκη, η πυρόσβεση Μαρινάκη, το καμπανάκι Δούκα και οι 12 έδρες που θέλει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ

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Καλημέρα σας

Η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, που αποκάλυψε το topontiki.gr προχθές βράδυ, και, κυρίως, όσα είπε στη συνέχεια ο πρώην υπουργός έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Ο Σπηλιωτόπουλος εκτίμησε ότι ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να αντλήσει τόσο από την παραδοσιακή ΝΔ όσο και από τα δεξιότερά της, ενώ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό εκφραστή της «ψυχής της παράταξης».

Στο παρασκήνιο, όμως, επανέρχεται ένα πολύ πιο σύνθετο σενάριο, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και καιρό ακόμη και στο εσωτερικό της ΝΔ: μια μετεκλογική κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ενός κόμματος Σαμαρά, αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Η σχετική συζήτηση είχε βγει, μάλιστα, δημόσια ήδη από το καλοκαίρι, όταν ο Γιώργος Βλάχος δεν απέκλεισε κυβέρνηση ΝΔ – κόμματος Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό.

Υπάρχουν, όμως, δύο τεράστια «αλλά».

Το πρώτο είναι ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο άλλος πρωθυπουργός , αφού κάθε πιθανή απάντηση ανοίγει περισσότερα εσωκομματικά μέτωπα απ’ όσα κλείνει.

, αφού κάθε πιθανή απάντηση ανοίγει περισσότερα εσωκομματικά μέτωπα απ’ όσα κλείνει. Και το δεύτερο, ίσως σημαντικότερο, είναι ότι για να φτάσει καν η συζήτηση εκεί θα πρέπει η ΝΔ να καταγράψει αποτέλεσμα που θα τραυματίζει σοβαρά την πολιτική ισχύ του Μητσοτάκη. Άλλο 29%-30% και άλλο ένα αποτέλεσμα πιο κοντά στο 25%, που θα καθιστούσε πολύ δυσκολότερη την επίκληση μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης με στόχο την αυτοδυναμία. Κάπως έτσι εξηγείται γιατί ο πραγματικός πόλεμος γύρω από το κόμμα Σαμαρά δεν αφορά το εάν θα μπει στη Βουλή. Αφορά κυρίως πόσο χαμηλά μπορεί να σπρώξει τη ΝΔ και τι θα συμβεί μέσα στη γαλάζια παράταξη το επόμενο πρωί.

Κινήσεις από Μητσοτάκη

Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή προφανώς αντιλαμβάνεται ότι η ακριβής εκλογική επίδοση έχει την κρίσιμη σημασία της, παίρνει τα… μέτρα του.

Κλείνει μέτωπα με επιχειρηματίες, λαμβάνει μέτρα για μείζονα προβλήματα, προσπαθεί να διαχειριστεί ανοιχτές πληγές. Και επιδεικνύει αντανακλαστικά – π.χ. κάλεσε τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη στο Μαξίμου, εξαντλώντας κινήσεις καλής θέλησης προς πρώην αρχηγούς. Με τον Κώστα Καραμανλή είναι πιο δύσκολη η γεφύρωση.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Θα είναι άγρια η προεκλογική σύγκρουση – θα έλεγα ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.

Ο πραγματικός πονοκέφαλος θα αρχίσει όταν ο Σαμαράς χτυπήσει τις πόρτες των βουλευτών

Βέβαια, με αφορμή την πληροφορία ότι επτά βουλευτές της ΝΔ – 3, λέει, από Αττική, 2 από Θεσσαλονίκη, 1 από Μαγνησία και 1 από Πελοπόννησο – σκέφτονται να μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά, φαίνεται ότι τα δύσκολα για το Μαξίμου είναι μπροστά.

Ο πραγματικός πονοκέφαλος για τη ΝΔ θα αρχίσει όταν ο Σαμαράς περάσει από την προσέλκυση ψηφοφόρων στην προσέλκυση εν ενεργεία γαλάζιων βουλευτών. Όχι βέβαια πριν από την προκήρυξη των εκλογών, αφού δεν θέλει να κατηγορηθεί ότι αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση.

Μετά την προκήρυξη των εκλογών, όμως, οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν. Και τότε θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία όχι ποιοι σήμερα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά ως «μπαμπούλα» στις διαπραγματεύσεις τους με το Μαξίμου, αλλά ποιοι θα είναι πραγματικά διατεθειμένοι να περάσουν απέναντι.

Ο Μεϊμαράκης και η φωτογραφία που θέλει περισσότερο το Μαξίμου

Τελικά, μερικές φορές μια φωτογραφία αξίζει πολύ περισσότερες από χίλιες λέξεις. Η απουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη από την επετειακή εκδήλωση της ΝΔ είχε αντικειμενική εξήγηση, καθώς βρισκόταν στο Στρασβούργο. Το πρόβλημα ήταν ότι η φωτογραφία των απόντων είχε ήδη σχηματιστεί: Καραμανλής, Σαμαράς, Μεϊμαράκης, τρεις πρώην πρόεδροι της ΝΔ εκτός της γιορτής του κόμματος. Και αυτό ακριβώς το κάδρο δεν άρεσε καθόλου στο Μαξίμου.

Έτσι, την Παρασκευή Κυριάκος Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα συναντηθούν και η σχετική φωτογραφία θα ταξιδέψει παντού. Όχι τόσο για να μάθουμε ότι ο Μεϊμαράκης παραμένει ΝΔ, κάτι που ουδείς αμφισβήτησε, όσο για να σπάσει εγκαίρως η εικόνα ενός άτυπου «μετώπου των πρώην».

Διότι στην πολιτική υπάρχουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν μια πραγματικότητα και άλλες που επιστρατεύονται για να εμποδίσουν να δημιουργηθεί μια διαφορετική. Η συγκεκριμένη μοιάζει περισσότερο με τη δεύτερη περίπτωση.

Η στήλη, θέλοντας να συμβάλει στο κλίμα… συμφιλίωσης, θυμίζει παλαιότερη φωτογραφία Μητσοτάκη με Μεϊμαράκη στα… μέλια. Πάντα αγαπημένοι, είναι η ευχή…

Άδωνις – Δένδιας: Τόσο καλή η σχέση τους, που χρειάστηκε… πυροσβεστική

Η κυβερνητική γραμμή για το επεισόδιο Άδωνι Γεωργιάδη – Νίκου Δένδια είναι πλέον αξιοθαύμαστα ισορροπημένη: και ο Άδωνις καλά τα είπε και ο Δένδιας καλά έκανε.

Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να υπενθυμίσει ότι ο υπουργός Υγείας είναι από εκείνους που «βγαίνουν μπροστά» στα δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι ο υπουργός Άμυνας απουσίαζε δικαιολογημένα από τα γενέθλια της ΝΔ λόγω ανελαστικής διεθνούς υποχρέωσης.

Εν ολίγοις, κανείς δεν έφταιξε, κανείς δεν εννοούσε κανέναν και σχεδόν τίποτα δεν συνέβη. Μόνο που χρειάστηκε κανονική επιχείρηση πυρόσβεσης για κάτι που υποτίθεται ότι δεν πήρε ποτέ φωτιά.

Αν είχαμε και τέτοια… πυρόσβεση το καλοκαίρι με τις πραγματικές φωτιές, δεν θα είχε καεί ούτε… θάμνος!

Η Κεντροαριστερά θεατής

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά ο Χάρης Δούκας σημείωσε σε προχθεσινή εκδήλωση για την απειλή της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΛΑΟΣ πριν από περίπου μία δεκαπενταετία.

Το ΠΑΣΟΚ σύρθηκε τότε σε αυτή τη διακυβέρνηση, που τελικά οδήγησε στη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές και στην ήττα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το συνδύασα με τα σενάρια που περιγράφονται στην αρχή της σημερινής στήλης.

Και το θέμα, φυσικά, είναι ότι φτάσαμε να συζητάμε ως πιθανότερη εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μία άλλη κυβέρνηση με κυρίαρχη δύναμη πάλι την Κεντροδεξιά και τη μασίφ Δεξιά. Και όχι την Κεντροαριστερά και τον προοδευτικό χώρο.

Ωραία τα πάνε τα… παιδιά. Αλέξης και Νίκος είναι τα… παιδιά.

Κορόιδα είναι;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους βουλευτές που έφυγαν από το κόμμα και πάρκαραν ως ανεξάρτητοι μέχρι να δουν τι θα κάνουν με τον Τσίπρα – και κυρίως τι θα κάνει ο Τσίπρας μαζί τους – να γυρίσουν τις έδρες πίσω και να πάνε στο… καλό.

Δύσκολο βλέπω να ανταποκρίνονται – είναι 12 νοματαίοι.

Δεν βλέπουν και εκείνοι τον λόγο να ανταποκριθούν πριν ξεκαθαριστεί η σχέση τους με την ΕΛΑΣ. Αν ξεκαθαρίσει γρήγορα, έχει καλώς. Αλλά αν τραβήξει η σαπουνόπερα, θα κρατήσουν τις έδρες μέχρι τέλους. Αν ήταν να τις δώσουν, θα τις είχαν δώσει.

Πες κι εσύ, Όλγα…

Σκλαβενίτης: Ο «Φρεσκούλης» περνά στο κάδρο τώρα

Η οικογένεια Σκλαβενίτη συνεχίζει να χτίζει αθόρυβα έναν όλο και μεγαλύτερο παραγωγικό βραχίονα στα τρόφιμα. Η Γλάρος απέκτησε το 49% της Eurocatering, της εταιρείας πίσω από το brand «Φρεσκούλης», αγοράζοντας τις συμμετοχές της Latsco Family Office και της EOS Capital.

Ο ιδρυτής Χρυσόστομος Μαυρόπουλος κρατά το 51% και παραμένει στη διοίκηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επένδυση χαρακτηρίζεται στρατηγική και όχι απλή χρηματοοικονομική τοποθέτηση.

Κι εδώ βρίσκεται το ζουμί: η Σκλαβενίτης δεν περιορίζεται πλέον στο ράφι. Απλώνεται σταδιακά και στην παραγωγή, με το έτοιμο φαγητό και τα φρέσκα προϊόντα να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Ο Μυτιληναίος ετοιμάζει νέα χρηματιστηριακή κίνηση με ΜΕΤΚΑ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος φαίνεται ότι ανοίγει ακόμη ένα κεφάλαιο στον εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen. Ο όμιλος συγκεντρώνει τις δραστηριότητες υποδομών σε αυτόνομη, 100% θυγατρική, τη METKA Group, και εξετάζει πλέον επίσημα την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Metlen θα διατηρήσει τον έλεγχο, άρα το πιθανό IPO δεν σημαίνει αποχώρηση αλλά δημιουργία ξεχωριστής χρηματιστηριακής ιστορίας για τον κατασκευαστικό βραχίονα. Το σενάριο είχε ακουστεί και παλαιότερα, τώρα όμως περνά σε πιο συγκεκριμένη φάση.

Αν προχωρήσει, η αγορά θα αποκτήσει μία ακόμη μεγάλη εταιρεία υποδομών και ο Μυτιληναίος ένα επιπλέον εργαλείο άντλησης κεφαλαίων και αποτίμησης δραστηριοτήτων.

Οι παραδοσιακοί «φούρνοι» κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο. Σε άμεσο κίνδυνο 3.000 αρτοποιία

Την «αποκατάσταση» της ονομασίας φούρνος, που σημαίνει να επανέλθει μόνο στα πραγματικά αρτοποιία που ζυμώνουν και παράγουν το ψωμί και όχι σε εκείνους που απλώς το λαμβάνουν προψημένο ζητούν 12.000 αρτοποιοί. Πιο συγκεκριμένα στο τρίτο μνημόνιο του 2015 η ονομασία άλλαξε και πήραν τον όρο φούρνος διάφορες επιχειρήσεις διάθεσης άρτου.

Αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στον καταναλωτή που δεν γνωρίζει ποιος είναι ο φούρνος και που γίνεται απλά ψήσιμο ψωμιού που έχει παραχθεί αλλού – ίσως και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου οι παραδοσιακοί φούρνοι βρίσκονται, λόγω και αυτής της κατάστασης αντιμέτωποι με το «λουκέτο». Ήδη 1500 φούρνοι έχουν κλείσει μόνο την τελευταία τριετία, ενώ άλλοι 3.000 αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο να κατεβάσουν ρολά.

Οι αρτοποιοί δεν ζητούν να κλείσει κάποια άλλη επιχείρηση, απλά να αποκατασταθεί η αδικία και να λειτουργεί ο ανταγωνισμός με διαφάνεια…

Μισθούς από χρυσάφι δίνουν οι εφοπλιστές στους ναυτικούς που περνάνε από Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα

Χρυσάφι πληρώνουν οι εφοπλιστές τα πληρώματα των πλοίων όταν αυτά κάνουν επικίνδυνες διελεύσεις όπως στα στενά του Ορμούζ, ή την Ερυθρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο κίνδυνος για την ασφάλεια των πληρωμάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν και το μπαράζ επιθέσεων από Χούθι, ιρανικό και ουκρανικό στρατό έχουν εκτοξεύει τις αμοιβές των καπετάνιων στις 100.000 δολάρια το μήνα ενώ των απλών ναυτικών σε 15.000 δολάρια. Μάλιστα, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «χρεώνεται» ξεχωριστά με κάθε δρομολόγιο να ισοδυναμεί με ένα μπόνους των 50.000 δολαρίων.

Δηλαδή από τη μία υπάρχουν οι «θετικές» (για τα έσοδα της ναυτιλίας πάντα) επιπτώσεις των γεωπολιτικής αστάθειας με τα…ναύλα να εκτινάσσονται και την αξία των πλοίων να αυξάνεται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι μισθοί αξιωματικών και απλών ναυτικών που εκτοξεύονται μέχρι και έξι φορές επάνω.

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