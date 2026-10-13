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13.10.2026 08:33

Τι εννοεί ο… ποιητής;

13.10.2026 08:33
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Μια ατάκα του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, προκάλεσε συζητήσεις στη Βουλή και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, καθώς φάνηκε να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με το χρόνο των εκλογών.

Τι είπε, λοιπόν, ο υφυπουργός; «Επαναλαμβάνω, κύριε Φωτόπουλε, εμείς, θέλετε δεν θέλετε, θα κυβερνήσουμε μέχρι και τον Μάιο του 2027. Μπορεί να πάμε και τον Ιούλιο. Θα το δούμε αυτό».

Τι συμπεράσματα εξάγονται από την αποστροφή αυτή του λόγου του; Πρώτον, επιβεβαιώνεται η «γραμμή Μητσοτάκη» για εκλογές στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης – μέχρι την… τελευταία μέρα, που λέει ο λόγος.

Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση θεωρεί την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα τον Ιούλιο του 2027 ως παράγοντα που θα βαρύνει σημαντικά στις αποφάσεις των πολιτών πάνω από την κάλπη.

Βέβαια, όλα αυτά είναι ωραία να τα λέει κανείς, αλλά η πραγματικότητα συχνά έρχεται και κάνει σμπαράλια ακόμα και τα πιο οργανωμένα σχέδια

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