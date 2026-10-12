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12.10.2026 14:27

Μετρό: Κάτοικος Κυψέλης ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

12.10.2026 14:27
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Ο Σταύρος Δήμας, ο πρώην βουλευτής και υπουργός της ΝΔ, ο οποίος έχει διατελέσει και Επίτροπος Περιβάλλοντος, είναι κάτοικος Κυψέλης.

Το είπε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, ο γιος του, Χρίστος Δήμας, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μετά τη συνέντευξη Τύπου για τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη και τα σοβαρά προβλήματα με τις καθιζήσεις και τις ζημιές σε πολυκατοικίες.

Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι ο πατέρας του, Σταύρος, μένει στην περιοχή των δικαστηρίων, όπου ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διάνοιξη της σήραγγας από τον μετροπόντικα μετά τα προβλήματα στην «καρδιά» της Κυψέλης.

Να σημειωθεί ότι είναι άγνωστο ακόμα πότε θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες του μετροπόντικα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις καθιζήσεις το υπέδαφος στη διαδρομή του μετροπόντικα θα ενισχύεται πριν από τη διάνοιξη της σήραγγας.

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