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12.10.2026 09:59

Γεωργιάδης: Στα όρια του γκροτέσκου το κόμμα Σαμαρά

12.10.2026 09:59
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Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ερωτήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά της διάρκεια συνέντευξής του στο ERT News.

Ερωτηθείς για το αν θα επηρεάσει τη ΝΔ ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά είπε «είναι άκομψο να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει.

Υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και φτάνει να γίνεται γκροτέσκο και είμαστε σε αυτό το όριο με το κόμμα του κ. Σαμαρά».

Επικίνδυνος ο Κασιδιάρης

Παράλληλα χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο πέραν της ιδεολογίας του» τον Ηλία Κασιδιάρη «γιατί κάνει γκελ. Πρέπει να είμαστε απένταντί του μετωπικά, δεν θέλει χάιδεμα».

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