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12.10.2026 08:46

Ο Άδωνις διαψεύδει τις… ψυχρές σχέσεις με Δένδια

12.10.2026 08:46
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Με το ερώτημα «Έχετε δει ποτέ τσακωμό μου με τον κ. Δένδια;» απάντησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε σχόλια σχετικά με τις σχέσεις του με τον υπουργό Άμυνας.

Καλό το ερώτημα, αλλά τα δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έχουν… «τζαρτζαριστεί» αρκετές φορές ως σήμερα – για να πούμε την αλήθεια, χωρίς κάποιο από αυτά να προβεί σε… αντιαθλητική ενέργεια.

Οπότε, προφανώς η απάντηση στο ερωτήμα του Ά. Γεωργιάδη είναι αρνητική. Χωρίς αυτό να σημαίνει, πάντως, ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι ντε και καλά αρμονικές.

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