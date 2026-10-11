Ακρίτα για τον πήχη Μητσοτάκη στο 25%: «Κουράγιο, Ελλάδα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με σαρκαστική διάθεση σχολίασε η Έλενα Ακρίτα το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το κόμμα υποχωρήσει στο 25%.
Στην ανάρτησή της, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύει την υπερβολή για να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις, θέτοντας με σκωπτικό τρόπο ερωτήματα για το πώς θα διαχειριστεί η κοινωνία κάτι τέτοιο.
«Πώς συνεχίζεις; Πού βρίσκεις το κουράγιο να σηκωθείς το πρωί;», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ κλείνει την ανάρτησή της με έκκληση για ψυχραιμία και αλληλεγγύη: «Κουράγιο, Ελλάδα. Θα το περάσουμε κι αυτό».
Διαβάστε επίσης:
Νέο ακροδεξιό παραλήρημα της Λατινοπουλου – Την ενοχλούν οι Antifa και όχι οι φιλοναζί
Εκτός από τους «εντός», ο Δένδιας ψάχνεται και στους «εκτός»
Ο Μητσοτάκης, το 25% και οι επίδοξοι διάδοχοι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.