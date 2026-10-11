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11.10.2026 17:26

Ακρίτα για τον πήχη Μητσοτάκη στο 25%: «Κουράγιο, Ελλάδα»

11.10.2026 17:26
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Με σαρκαστική διάθεση σχολίασε η Έλενα Ακρίτα το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το κόμμα υποχωρήσει στο 25%.

Στην ανάρτησή της, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύει την υπερβολή για να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις, θέτοντας με σκωπτικό τρόπο ερωτήματα για το πώς θα διαχειριστεί η κοινωνία κάτι τέτοιο.

«Πώς συνεχίζεις; Πού βρίσκεις το κουράγιο να σηκωθείς το πρωί;», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ κλείνει την ανάρτησή της με έκκληση για ψυχραιμία και αλληλεγγύη: «Κουράγιο, Ελλάδα. Θα το περάσουμε κι αυτό».

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