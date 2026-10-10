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10.10.2026 14:28

Ο Μητσοτάκης, το 25% και οι επίδοξοι διάδοχοι

10.10.2026 14:28
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Έχει ενδιαφέρον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει δημοσίως για το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ηγεσία της ΝΔ, εάν το κόμμα καταγράψει εκλογικό ποσοστό 25%. Διότι, ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποθαρρύνει τα σενάρια αμφισβήτησης πριν από τις κάλπες, ο ίδιος αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα καθιστούσε εύλογη την αλλαγή ηγεσίας.

Και αυτή η παραδοχή έχει τη σημασία της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται και οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα έχουν ήδη αρχίσει. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι τι θα συμβεί εάν η ΝΔ κινηθεί λίγο πάνω από αυτό το όριο, αλλά πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Διότι οι επίδοξοι διάδοχοι δεν είναι βέβαιο ότι θα περιμένουν να δουν το 25% για να αρχίσουν να κάνουν τους υπολογισμούς τους.

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