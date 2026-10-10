Ο Δούκας, το 44% του Παπανδρέου και το φράγμα στην Ακροδεξιά

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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την αιχμηρή παρέμβαση, που έκανε ο Χάρης Δούκας, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση όσα συνέβησαν το 2011, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου οδηγήθηκε στην παραίτηση, παρά το 44% που είχε εξασφαλίσει στις εκλογές του 2009.

Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν περιορίστηκε στην ιστορική αναδρομή, αλλά έθεσε ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: τη νομιμοποίηση της Ακροδεξιάς μέσω της συμμετοχής του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και είχε ιδιαίτερη σημασία η επισήμανσή του ότι τέτοιες επιλογές δεν πρέπει να επαναληφθούν. Δεν είναι απλά ότι η Ακροδεξιά ενισχύεται διεθνώς και ορισμένοι αντιμετωπίζουν τις συνεργασίες μαζί της ως περίπου φυσιολογική πολιτική πρακτική. Είναι και άλλα δύο πιο σημαντικά σημεία: Πρώτον, ποιος έριξε τον Παπανδρέου «από μέσα» – η ιστορική ανάλυση δεν είναι αδιάφορη για το «σήμερα» του ΠΑΣΟΚ.

Και δεύτερον, έχει σημασία τι συνεργασίες «ψήνονται» καθώς κυκλοφορεί το σενάριο για «ΝΔ -ΠΑΣΟΚ- Σαμαράς», υπό πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο και όχι τον Μητσοτάκη.

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