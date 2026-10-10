search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 14:21

Ο Δούκας, το 44% του Παπανδρέου και το φράγμα στην Ακροδεξιά

10.10.2026 14:21
doukas-72

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την αιχμηρή παρέμβαση, που έκανε ο Χάρης Δούκας, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση όσα συνέβησαν το 2011, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου οδηγήθηκε στην παραίτηση, παρά το 44% που είχε εξασφαλίσει στις εκλογές του 2009.

Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν περιορίστηκε στην ιστορική αναδρομή, αλλά έθεσε ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: τη νομιμοποίηση της Ακροδεξιάς μέσω της συμμετοχής του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και είχε ιδιαίτερη σημασία η επισήμανσή του ότι τέτοιες επιλογές δεν πρέπει να επαναληφθούν. Δεν είναι απλά ότι η Ακροδεξιά ενισχύεται διεθνώς και ορισμένοι αντιμετωπίζουν τις συνεργασίες μαζί της ως περίπου φυσιολογική πολιτική πρακτική. Είναι και άλλα δύο πιο σημαντικά σημεία: Πρώτον, ποιος έριξε τον Παπανδρέου «από μέσα» – η ιστορική ανάλυση δεν είναι αδιάφορη για το «σήμερα» του ΠΑΣΟΚ.

Και δεύτερον, έχει σημασία τι συνεργασίες «ψήνονται» καθώς κυκλοφορεί το σενάριο για «ΝΔ -ΠΑΣΟΚ- Σαμαράς», υπό πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο και όχι τον Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος μοιράζει υπουργεία στο κόμμα Τσίπρα;

Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ κατά διάρκεια συνέντευξης (Video)

Τετ α τετ είχε ο Πιερρακάκης με την Κοβέσι στο Λουξεμβούργο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apolithoma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικόμορφου της Ιουρασικής που θυμίζει κάστορα

Μαχμούτ Αμπάς
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

elefsina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Προκαλεί ο 22χρονος νεοναζί – Yπέβαλε μήνυση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που μαχαίρωσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:30
apolithoma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικόμορφου της Ιουρασικής που θυμίζει κάστορα

Μαχμούτ Αμπάς
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

1 / 3