Εκτός από τους «εντός», ο Δένδιας ψάχνεται και στους «εκτός»

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Δύο ατάκες από τη μεγάλη συγκέντρωση του Νίκου Δένδια σε νυχτερινό κέντρο στον Άλιμο – εκτιμάται ότι παραβρέθηκαν περισσότερα από 3.000 άτομα, παρά τη βροχή – έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και συζητήσεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.

Η μία ήταν η φράση του ότι «αν δεν είχε γίνει αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευθεί και ποτέ» και η δεύτερη όταν είπε πως «αυτή την οικογένεια, τη ΝΔ, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτεψα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα».

Η πρώτη φράση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναφερόταν στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει πάρει πλέον σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, με τον υπουργό Άμυνας να μοιάζει να απευθύνεται στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους ως εκφραστής και συνέχεια του καραμανλισμού στην παράταξη.

Όσο για τη δεύτερη αποστροφή του λόγου του, εκεί πλέον ορισμένοι είδαν αιχμές για διάφορα πρόσωπα και συμπεριφορές εντός του κόμματος και της κυβέρνησης, οι οποίες θεωρούνται αρνητικές και που – εκτιμάται ότι – έχουν απομακρύνει πολύ κόσμο από τη ΝΔ (οι τελευταίες μετρήσεις δεν έδειξαν κάποια σημαντικά κέρδη για τους «γαλάζιους»).

Γενικά, ο Δένδιας θεωρείται ότι έχει «λάβει θέση» για μια επόμενη μέρα στη ΝΔ (όποτε αυτή έλθει) και δίνει στίγμα ιδεολογίας και προθέσεων, αν και νεοδημοκρατικές πηγές τού πιστώνουν ότι ποτέ δεν αμφισβητεί δημόσια αποφάσεις της κυβέρνησης.

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