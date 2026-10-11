Νέο ακροδεξιό παραλήρημα της Λατινοπουλου – Την ενοχλούν οι Antifa και όχι οι φιλοναζί

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Το άγχος του Κασιδιάρη οδηγεί την Αφροδίτη Λατινοπούλου σε παρανοικές τοποθετήσεις.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής -που, πριν λίγες μέρες, έχασε την ασυλία της με απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- επιδόθηκε το πρωί της Κυριακής σε ένα non stop παραλήρημα στην εκπομπή «Mega Non Stop».

Αφού …καταδίκασε την επίθεση της Ελευσίνας, επανέλαβε τη θέση της για τη θανατική ποινή και επανέφερε τη θεωρία των δύο άκρων αποφάνθηκε πως: «Τις περισσότερες δολοφονίες, πάντως, τις έχει κάνει η Αριστερά».

«Δηλαδή θα ξεχάσουμε τώρα τι ήταν η “17 Νοέμβρη”», συνέχισε, παρά την αντίδραση των δημοσιογράφων.

«Να καταδικάζετε τα “τσακίστε τους νεοναζί” από τις ομάδες Antifa», κάλεσε το τηλεοπτικό πάνελ για τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

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