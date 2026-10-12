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12.10.2026 07:57

«Καμπανάκι» από Μαρινάκη για το… ύφος

12.10.2026 07:57
PAVLOS_MARINAKIS_SIMAIA

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Πολλά τα «φάλτσα» το τελευταίο διάστημα από «γαλάζιους» βουλευτές και φαίνεται ότι το Μαξίμου είναι αποφασισμένο να τα… κόψει μαχαίρι.

Εξ ου και το σαφές μήνυμα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη που έδωσε στη «Real News», ότι τα στελέχη της ΝΔ θα πρέπει να είναι… σεμνά και ταπεινά.

«Πέραν όσων λέμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ύφος. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, όλους μας κρίνουν οι πολίτες και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε με σεμνότητα και ταπεινότητα, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και στις επόμενες εκλογές», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τώρα, αν θα τον… ακούσουν οι «γαλάζιοι», αυτό μένει να αποδειχθεί…

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