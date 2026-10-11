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11.10.2026 11:01

Άγγελος Κορωνιός: Από το παρκέ στην ΕΛΑΣ – «Αν χάσω σε αυτόν τον γύρο θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω»

11.10.2026 11:01
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Μετά το ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελόνα, ο Τσίπρας το γύρισε στο μπάσκετ και το Περιστέρι, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορωνιού με την ΕΛΑΣ.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνάντησε τον εμβληματικό παίκτη του ελληνικού μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι με δίποντα, τρίποντα, πειράγματα και πολλές πολιτικές ατάκες.

Ο διάλογος, την ώρα που έπαιζαν μονό, είναι χαρακτηριστικός:

Κορωνιός: «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής».

Τσίπρας: «Νομίζω ότι εσύ θα μάθεις πιο γρήγορα από μένα. Αν χάσω σε αυτόν τον γύρο θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω»

Τσίπρας: «Πώς το βλέπεις, θα’ ρθεις στην ομάδα μας. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ»

Κορωνιός: «Είναι η ειδικότητά μου»

Τσίπρας: «Πάμε να τους νικήσουμε;»

Κορωνιός: «Εννοείται!».

«Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια», αναφέρει το μήνυμα.

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