Μαζί Ντόρα και Καιρίδης

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Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημήτρης Καιρίδης θα βρεθούν μαζί σε εκδήλωση που διοργανώνει στις 20 Οκτωβρίου η τοπική οργάνωση Νέας Φιλαδέλφειας της ΝΔ και η συνάντηση αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι Ντόρα και Καιρίδης είχαν μιλήσει πρώτοι για… καλαμοκαβαλάρηδες εντός της κυβέρνησης, προκαλώντας… ταραχή στο «γαλάζιο» στρατόπεδο και φέροντας στο προσκήνιο διάφορες κόντρες εντός της ΝΔ.

Ουδείς γνωρίζει αν οι δύο πρώην υπουργοί θα αναφερθούν στο επίμαχο ζήτημα στην εκδήλωση, ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι η κοινή τους εμφάνιση εξάπτει το ενδιαφέρον του κόσμου.

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